추경호, 마지막 유세서 '이재명 독재' 공세…대구 보수층 결집 호소

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 선거 전날 동성로에서 마지막 유세를 열고, 이재명 정부를 '독재'로 규정하며 대구 보수 지지층의 결집을 호소했다. 김부겸 더불어민주당 후보를 향한 네거티브 공세도 이어졌다.

추경호 국민의힘 대구시장 후보의 선거운동 마지막 날인 6월 2일, 대구 동성로에서 열린 유세는 상대 후보에 대한 네거티브 공세 로 가득 찼다. 추 후보는 '이재명 민주당 정권이 국회와 행정부, 지방 권력까지 장악하려 한다'며 '대구에서 반드시 승리해 자유민주주의를 지켜야 한다'고 주장했다.

유세장에는 국민의힘 소속 국회의원과 지역 정치인 18명이 지원 연설에 나서 '이재명 독재'라는 표현을 반복하며 대구 보수층의 결집을 호소했다. 김승수 의원은 지난 대선에서 대구의 투표율이 낮아 이재명이 당선됐다며 사전투표율이 전라도의 절반 수준에 불과하다고 지적했다. 유영하 의원은 '대구 시민은 독재에 항거하는 DNA를 가졌다'며 저항을 촉구했다. 더불어민주당 후보인 김부겸을 향한 공격도 이어졌다.

이진숙 후보는 김부겸을 '이재명 쌍둥이'라며 대구를 지키지 않으면 자유민주주의가 끝난다고 주장했다. 주호영 의원은 '문재인, 이재명 정권이 헌정체제를 파괴할 때 김부겸이 한마디 한 적 있느냐'고 반문하며 그들을 동일시했다. 강대식 의원은 '2번을 찍어야 독재 완성을 막고 죄인을 감옥에 보낼 수 있다'고 했고, 최은석 의원도 '일당 독재를 끝장내기 위해 2번을 선택해달라'고 목소리를 높였다. 추 후보는 민주당의 '공소취소 특검법'과 '스타벅스 불매'를 언급하며 '오만한 권력을 응징해야 한다'고 강조했다.

유세 현장에서는 시민들의 열렬한 지지도 확인됐다. 자신을 사회복지사라고 소개한 50대 여성은 '대구의 보수를 지키고 싶다'며 추 후보의 유세 트럭 앞에서 춤을 췄다. 40대 여성은 경제에 관심이 많다며 지지 이유를 밝혔고, 다른 시민은 '추경호 후보님을 사랑한다'고 외쳤다. 이러한 모습은 지역 보수 유권자들의 결집 의지를 보여줬다. 하지만 야권에서는 이 같은 네거티브 전략이 오히려 지역 분열을 심화시킬 수 있다는 우려도 나온다.

추 후보 측은 '대구의 보수 심장을 지키기 위한 마지막 호소'라며 사전투표의 낮은 참여를 극복하기 위해 막판 투표 독려에 주력했다





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추경호 대구시장 선거 네거티브 공세 이재명 독재 보수 결집

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