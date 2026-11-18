서울중앙지법은 2026년 11월 18일 추경호 대구시장의 내란중요임무종사 혐의에 대해 무죄를 선고했다. 재판부는 윤석열 전 대통령의 요청 증거가 부족하며, 추 시장이 표결을 방해한 의도가 인정되지 않는다고 판단했다.

서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사)는 2026년 11월 18일, 12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 추경호 대구시장에게 무죄를 선고했다. 이번 판결은 비상계엄 선포 직전 여당 원내 대표로서 추 시장이 수행한 행위들이 내란죄의 구성 요건을 충족하지 않는다는 판단에 기초하고 있다.

법원, 윤석열 전 대통령 요청 증거 부족 인정

재판부는 윤석열 전 대통령이 추경호 당시 국민의힘 원내 대표에게 계엄 해제 표결 저지를 요청했다고 보기 어렵다고 명시했다. 한성진 부장판사는 윤 전 대통령이 추 시장과 나눈 전화 통화의 내용 취지가, 미리 알려주지 못해 미안하다는 사과와 함께 자발적으로 비상계엄을 해제할 것이니 걱정하지 말라는 것이었다고 설명했다.

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특히 재판부는 해당 통화 내용에 어떤 특정 요청이 포함되어 있었다고 보기는 어렵다고 판단했다. 이로 인해 특수수사팀이 제출한 증거만으로는 윤석열 전 대통령이 비상계엄 해제 요구안의 의결을 저지하도록 요구했다고 단정하기가 불가능하다는 결론에 도달했다.

총회 장소 변경 및 한동훈 대표 대화 배척

추 시장이 비상 의원총회의 장소를 국회에서 당사, 다시 국회로 세 차례나 변경한 행위에 대해서도 유죄 입증을 받아들이지 않았다. 재판부는 추 시장이 장소를 임시로 공지했다가 경찰의 국회 봉쇄가 해제되면 다시 국회로 공지하려 했다는 주장을 배척할 수 없다고 인정했다.

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또한 추 시장이 한동훈 당시 국민의힘 대표에게 "중진 의원들이 당사로 올 테니 의견을 들어보자"라고 답한 사실이 확인되었으나, 이를 당 대표의 요구를 거절했다고 단정하기는 어렵다고 평가했다. 해당 대화가 표결 참여를 방해하려는 목적에서 나온 것은 아니라는 해석이다.

부작위 혐의 기각, 표결 결과에 영향 미치지 않아

추 시장이 홍철호 전 대통령실 정무수석, 한덕수 전 국무총리, 윤 전 대통령과 통화한 정보를 자당 의원들에게 숨기지 않았다는 점도 무죄 판단의 근거가 되었다. 재판부는 추 시장이 국회의 비상계엄 해제 요구안 의결 이후 당사 의총에서 해당 통화에 대해 발언했다고 밝혔다.

재판부는 피고인이 통화 내용에 대한 의원들의 질문에 답을 거부하거나 비공개를 요청하지도 않았다고 지적했다. 특수수사팀이 주장한 부작위(해야 할 일을 하지 않음)가 내란에 해당한다는 주장에 대해, 재판부는 당시 국민의힘 의석수를 제외하더라도 비상계엄 해제 요구 의결이 가능했다고 판단했다.

결국 피고인 등이 본회의장이 아닌 원내대표실에 있었던 데 특별한 의도가 있었다고 보기 어렵다는 것이 법원의 견해였다. 또한 당시 원내 지도부가 본회의장에 있던 의원들에게 이런 취지로 말한 데에 추 시장의 구체적인 요청이나 의사 연락이 있었다는 증거가 없다는 점이 강조되었다.

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무죄 선고 직후 장동혁 대표 축하, 향후 전망

1심 무죄 판결을 받은 추경호 대구시장은 2026년 11월 18일 선고 직후 서울중앙지법에서 나와 국민의힘 장동혁 대표 및 당 의원들로부터 축하를 받았다. 그는 이후 청사를 나서며 무죄 판결에 대한 입장을 다시 한번 밝히며 정치적 행보를 이어갔다.