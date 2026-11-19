국민의힘 당권파가 추경호 대구시장 1심 무죄 판결을 계기로 친한동훈계 의원들의 진술을 문제 삼아 윤리위 징계를 시사하며 당내 갈등이 재점화되고 있다.

국민의힘 당권파가 추경호 대구시장의 계엄 해제 의결 방해 혐의 사건 1심 무죄 선고를 계기로 친 한동훈 계에 대한 본격적인 반격을 시작했다. 장동혁 대표는 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 당내 거짓 증언과 내부 총질에 대한 엄중한 조치를 시사하며, 당의 وحد력을 촉구했다. 이 움직임은 한동훈 의원 복당 시도를 둘러싼 당권파의 강력한 저항 신호로 해석된다.

당권파, 친한계 진술 문제 삼아 징계 경고

장동 대표는 18일 추 시장의 1심 무죄 선고 직후 자신의 SNS를 통해 당 내부에 내란 몰이 세력이 있었다고 주장했다. 그는 거짓 증언과 모함이 추 시장을 벼랑 끝으로 몰았으며, 명백한 해당 행위에 대해 엄정한 조치가 취해질 것이라고 밝혔다. 당권파 소속 의원은 한 의원의 복당을 위해 당이 와해되는 것도 기꺼이 받아들이려는 세력들에 대해 경고했다고 설명했다. 이들은 윤리위원회가 징계 절차를 열 수 있는 상황을 만들었음을 강조하며, 당의 위기를 자초한 내부 반역자들을 응징하겠다고 강조했다.

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증언 내용과 진정성 논쟁의 심화

당권파는 한 의원이 지난해 9월부터 10월 사이 법원의 증인 출석 요구를 거부한 점을 주요 쟁점으로 제기하고 있다. 또한 친한계인 서범수 의원이 지난 7월 증인으로 출석해, 계엄 당일 한 의원과 추 시장 간에 국회 이동이나 상황 확인을 논의했다는 진술을 문제삼고 있다. 당시 한 의원은 국민의힘 대표, 추 시장은 원내대표라는 직책을 맡고 있어 해당 발언의 성격이 민감하게 작용하고 있다. 한 의원은 추 시장을 내란범으로 지목한 적이 없으며, 유죄 판결 시 민주당이 당 해산을 노릴 것임을 역으로 지적하는 논리를 펼친다.

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친한계, 외부 세력 개입 주장하며 반격 준비

친한동훈계는 황경성 윤리위원의 추가 자료 공개를 주시하며 재반격을 준비 중이다. 김종혁 전 최고위원은 페이스북을 통해 재판 결과出炉 후 윤리위 집단이 친한계가 추 시장 유죄를 요구했다는 프레임을 구축해 선동하고 있다고 비판했다. 그는 논리적으로 친한계가 한 의원의 복당을 원하는 이유와 무죄를 바라는 것이 상충되지 않는다고 반박했다. 친한계 관계자는 한 의원이 추 시장을 내란범으로 규정하지 않았음을 강조하며, 당권파의 주장이 사실과 다르다고 주장하고 있다.

갈등 장기화와 당내 비주류의 우려

당내 갈등은 당분간 지속될 전망이다. 친한계는 진종오와 서범수 의원이 제기한 징계 효력정지 가처분 결과를 모니터링하고 있다. 또한 다음달 24일 배현진 의원의 징계 무효소송 1심 선고와 황경성 위원의 추가 자료 공개를 통해 당권파에 압박을 가할 계획이다. 당 관계자는 어느 한쪽이 완전히 제압될 때까지 싸움이 끝나지 않을 것이라고 예상했다. 일부 비주류 세력은 한 의원을 제거해서는 안 되었으며, 승리하는 측만 남은 것이 아니라 당내에 비주류로도 남겨두어야 했다고 비판한다.