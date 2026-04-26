추경호, 대구시장 국민의힘 후보 확정…김부겸과 맞대결

국민의힘 경선에서 추경호 의원이 승리하며 6·3 지방선거 대구시장 후보로 확정되었습니다. 김부겸 전 국무총리와의 치열한 경쟁이 예상됩니다.

국민의힘 내부 경선을 통해 6·3 지방선거 대구시장 최종 후보로 추경호 의원이 선출되었다. 26일 오후 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 후보 수락 연설을 한 추 의원은 ‘보수의 심장’ 대구에서 더불어민주당 김부겸 전 국무총리와 격돌하게 된다.

지난 24~25일 진행된 경선 결선 투표에서 책임당원 선거인단 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산한 결과 추 의원이 유영하 의원을 꺾고 승리했다. 추 의원은 후보 확정 후 기자회견에서 정신을 바짝 차리고 승리의 돌풍을 일으켜 보수 재건의 출발점을 만들겠다는 의지를 밝혔다. 그는 민주당이 사법부 압박과 대구 장악을 시도하고 있다며 대한민국을 지키는 마지막 균형추는 대구에서 다시 세워져야 한다고 강조했다. 이번 선거에서 패배할 경우 보수가 뿌리까지 무너질 수 있다는 위기감을 호소하기도 했다.

추경호 의원은 계성고와 고려대 경영학과를 졸업하고 행정고시를 통해 경제 관료의 길을 걸었다. 박근혜 정부에서 국무조정실장을 역임하고 2016년 달성에서 첫 국회의원 배지를 달았다. 윤석열 정부에서는 초대 부총리 겸 기획재정부 장관을 맡았다. 과거 12·3 비상계엄 여당 시절 원내대표로 활동하며 국회 계엄 해제 표결 방해 혐의로 구속 위기에 처하기도 했다.

공천 과정에서 발생했던 내홍을 의식한 듯 추 의원은 내부 경쟁은 끝났으며, 이제는 원팀으로 나아가겠다고 강조했다. 경쟁자인 김부겸 전 총리의 지지율이 높다는 질문에 대해서는 내부 공천 과정이 매끄럽지 못해 대구 시민들이 야단을 많이 쳤지만, 단일대오가 형성된 만큼 결집된 힘으로 민심에 다가가겠다고 답변했다.

‘장동혁 패싱’ 논란과 관련해서는 대구 선거는 과거부터 후보자가 중심이었다고 언급하며 자체 선거대책위원회를 중심으로 선거를 치르겠다는 의지를 보였다. 경선에서 탈락한 유영하 의원은 추 의원의 승리를 기원하며 보수의 마지막 보루를 지켜달라는 메시지를 페이스북에 게시했다. 추경호 의원의 공천 확정으로 한 달 넘게 지속된 국민의힘 대구시장 공천 잡음은 일단락되었다. 하지만 국민의힘은 지난달 이정현 전 공천관리위원장이 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프하면서 극심한 내홍을 겪었다.

컷오프에 반발한 주 의원과 이 전 위원장은 무소속 출마까지 고려하며 강경하게 대응했고, 주 의원은 컷오프 효력정지 가처분까지 신청했다. 그러나 보수 진영의 분열이 김부겸 후보에게 유리하게 작용할 수 있다는 우려가 커지면서 주 의원과 이 전 위원장은 결국 불출마를 선언했다. 추 의원은 이들의 결단에 감사하며 이번 선거 승리에 역할을 당부할 계획이라고 밝혔다. 공천 갈등은 정리되었지만, 최근 대구 민심은 국민의힘에 우호적이지 않은 분위기다.

KBS대구가 한국리서치에 의뢰한 여론조사 결과, 김부겸 전 총리(43%)와 추경호 의원(26%)의 격차가 17%포인트에 달했다. 국민의힘 내부에서는 대구시장 선거에 대한 기대감과 불안감이 동시에 존재하며, 김 전 총리가 이재명 대통령을 등에 업고 여당 프리미엄을 활용할 것이라는 전망과 박근혜 전 대통령의 존재가 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 의견이 엇갈리고 있다. 추 의원이 계엄 해제 표결 방해 혐의로 재판을 받고 있는 점도 변수로 작용할 수 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

추경호 김부겸 대구시장 지방선거 국민의힘 더불어민주당 경선

United States Latest News, United States Headlines