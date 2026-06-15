최태원·노소영 이혼 소송 파기환송심 조정 불성립…SK 지분 분할 여부 본격 소송으로

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송 파기환송심 조정기일이 합의 없이 종료됐다. 양측은 SK 지분이 상속·증여 재산인 '특유재산'인지, 노 관장의 내조로 발생한 '공동재산'인지를 놓고 다투고 있다. 최근 폭등한 SK 주가가 기준 시점에 따라 재산분할 규모를 크게 좌우할 변수로 작용할 전망이다. 법원은 정식 재판을 통해 최종 판단을 내릴 예정이다.

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송 파기환송심 두 번째 조정기일이 합의 없이 종료되었다. 서울고법 가사1부는 15일 오후 진행된 조정기일에서 양측의 간극을 좁히지 못해 조정을 불성립으로 마무리했다.

두 사람은 약 1시간 20분간의 조정 절차 후 법정을 나섰으나 구체적인 입장을 밝히지 않았다. 이번 사건의 쟁점은 최 회장이 보유한 SK 주식이 상속·증여 재산인 '특유재산'인지, 아니면 혼인 기간 중 노 관장의 내조와 가사노동으로 그룹 성장에 기여해 '공동재산'으로 볼 수 있는지 여부이다. 특히 최근 SK 주가가 급등하면서 재산분할 규모가 크게 달라질 수 있는 상황이다. 2018년 대비 주가가 약 4배 상승했고, 항소심 당시 약 2조원대였던 지분 가치는 현재 수조원 대로 증가했다.

법원이 기준 시점을 언제로 정하느냐에 따라 노 관장이 받을 수 있는 금액은 수천억 원에서 조 단위까지 크게 달라질 수 있다. 1심은 지분을 특유재산으로 보고 665억 원을, 항소심은 공동재산으로 인정해 1조3808억 원을 분할금으로 명령했다. 그러나 대법원은 항소심 판결을 파기하고 사건을 환송하며, 노 전 대통령의 자금이 불법이었다는 점을 근거로 지분을 특유재산으로 볼 가능성을 열었다. 다만 위자료 20억 원 지급 판결은 확정되었다.

법조계는 양측이 SK 주가 급등으로 지분 가치가 지나치게 커진 점을 고려해 조정 합의가 사실상 불가능했을 것으로 보고, 재판부가 정식심리를 통해 최종 결론을 내릴 것으로 예상된다





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