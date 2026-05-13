최태원 SK 회장과 노소영 관장의 재산 분할 분쟁과 파기환송심의 핵심 쟁점 분석

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산 분할 파기환송심 조정기일이 진행되며, 비자금 기여도와 주가 상승분 반영 여부를 둘러싼 치열한 법적 공방이 이어지고 있습니다.

서울고법 가사1부는 최근 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산 분할 파기환송심 조정 절차를 진행하며 양측의 입장 차이를 좁히기 위한 시도에 나섰다. 이번 조정기일은 대법원이 재산 분할 부분을 다시 심리하라고 사건을 돌려보낸 이후 서울고법에서 열린 핵심적인 절차로, 특히 노소영 관장이 SK그룹 주식의 재산 분할 과정에서 자신의 기여분을 어느 정도까지 인정받을 수 있을지가 최대 관심사로 떠올랐다.

이날 조정기일에는 노 관장이 대리인들과 함께 직접 법정에 출석하여 재판에 임하는 의지를 보였으나, 최 회장 측은 대리인만을 통해 대응하며 온도 차를 보였다. 노 관장은 취재진의 질문에 대해 구체적인 답변을 피했지만, 시장과 법조계에서는 SK 주식의 가치 상승분 반영 여부와 가사 기여도 산정 방식이 이번 심리의 핵심이 될 것으로 보고 있다. 재판부는 조정 과정에서 논의되는 구체적인 협의 내용에 대해 엄격한 비밀 유지를 요청했으며, 양측 역시 이에 동의하며 조심스러운 접근을 이어가고 있다.

이번 파기환송심의 가장 결정적인 쟁점은 과거 노태우 전 대통령의 비자금이 SK 주식 형성에 어느 정도 기여했는지, 그리고 그 기여분을 어떻게 산정하여 제외할 것인가 하는 점이다. 앞서 대법원은 두 사람의 이혼 자체는 확정 지었으나, 재산 분할에 대해서는 원심 판결을 파기하며 새로운 판단을 내렸다. 특히 대법원은 노 전 대통령의 비자금 300억 원이 SK 주식의 기반이 된 점에 대해 그 불법성을 지적하며, 이 부분이 재산 분할 대상에서 제외되어야 한다고 명시했다.

이는 기존 2심 재판부가 최 회장이 노 관장에게 1조 3808억 원을 지급하라고 결정했던 근거 중 일부를 무효화한 것으로, 결과적으로 노 관장 측이 인정받을 수 있는 분할 재산의 규모가 축소될 가능성이 제기되었다. 이에 따라 노 관장 측은 비자금의 기여도를 최소한으로 낮추는 동시에, 자신이 오랜 시간 수행해 온 가사와 자녀 양육 등 무형의 기여도를 최대한으로 인정받아 재산 분할 액수를 방어하려는 전략을 취하고 있다.

더불어 최근 급등한 SK 주가 역시 이번 분쟁의 변수로 작용하고 있다. 2심 변론이 종결되었던 2024년 4월 당시 SK 주식의 1주당 가치는 약 16만 원 수준이었으나, 최근에는 50만 원대로 크게 치솟으며 자산 가치가 폭등했다. 문제는 과거 노 전 대통령의 비자금 300억 원이 현재의 주가 상승분과 어떻게 연결되는지, 그리고 이를 어떤 환산 방식을 통해 계산할 것인가에 대해 양측의 견해가 극명하게 갈린다는 점이다.

노 관장 측은 주식 가치 상승분이 분할 재산에 당연히 반영되어야 한다고 주장하는 반면, 최 회장 측은 SK 주식이 부부 공동재산인지에 대한 근본적인 부분부터 다시 다투겠다는 강경한 입장을 보이고 있다. 이는 단순히 금액의 문제를 넘어 SK그룹의 지배구조와 경영권 안정성에도 직결되는 사안이기에 기업 내부에서도 이번 판결의 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. 결국 이번 사건은 한국 법조계에서 가사 기여도와 불법 자산의 재산 분할 인정 범위라는 매우 까다로운 법적 해석을 요구하는 사례가 되었다.

재판부가 조정 절차를 통해 합의를 이끌어내려 하는 이유는 판결로 갈 경우 발생할 수 있는 극심한 갈등과 지배구조의 불확실성을 최소화하기 위함으로 풀이된다. 만약 합의가 이루어지지 않고 판결로 갈 경우, 법원은 대법원의 취지를 반영하여 비자금 기여분을 정밀하게 삭감하는 동시에 노 관장의 가사 기여도를 재산정하는 복잡한 계산 과정을 거쳐야 한다. 이는 향후 유사한 고액 자산가들의 이혼 및 재산 분할 소송에서 중요한 선례가 될 가능성이 크다. 현재 양측은 조정 절차를 한 차례 더 진행하기로 한 상태이며, 서로의 입장 차이를 얼마나 좁힐 수 있을지가 최종 분할 금액을 결정짓는 핵심 열쇠가 될 것으로 전망된다





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최태원 노소영 SK그룹 재산분할 파기환송심

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