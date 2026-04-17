최태원·노소영, 수천억 원대 재산분할 합의 이끌까… 다음 달 13일 조정 절차 돌입

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 다음 달 13일 법원의 재산분할 조정 절차에 나선다. 대법원 파기환송 이후 진행되는 이번 조정에서 양측은 수천억 원 규모의 재산 분할에 대한 합의를 시도할 것으로 보인다. 2심에서 1조 3808억 원으로 대폭 증액되었던 재산분할액은 노태우 전 대통령 비자금의 불법성 문제로 재산 분할 근거에서 제외되면서 새로운 국면을 맞았다.

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 관련 조정 절차가 다음 달 13일 시작됩니다. 이번 조정은 이전 법원의 판결과 대법원의 파기환송 결정에 따라, 양측이 합의를 통해 수천억 원 규모의 재산 분할을 마무리하려는 시도로 해석됩니다. 가사소송의 특성상 법원의 강제적인 결정보다는 당사자 간의 원만한 협의를 통해 사안을 해결하려는 움직임이 엿보입니다.

서울고등법원 가사1부(이상주 부장판사)는 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 조정기일을 오는 6월 13일 오전 10시로 지정했습니다. 이 자리에서 양측은 재산 분할의 대상이 되는 자산의 범위와 노 관장의 기여도에 대한 구체적인 논의를 진행할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 1월 9일 파기환송심 첫 변론 이후 약 4개월 만에 재개되는 일정입니다.

본 사건의 재산 분할 논의는 여러 차례의 법정 공방을 거쳐 현재에 이르렀습니다. 2022년 12월 1심 재판부는 최 회장에게 노 관장에게 위자료 1억 원과 재산 분할 명목으로 현금 665억 원을 지급하라고 판결했습니다. 그러나 2024년 5월 진행된 2심에서는 위자료 액수를 20억 원으로, 재산 분할 액수는 1조 3808억 원으로 대폭 증액했습니다. 2심 재판부는 노태우 전 대통령의 비자금 300억 원이 최 회장의 SK 지분 취득에 기여했다는 점을 인정하며, 1심과는 달리 최 회장의 주식회사 SK 지분을 재산 분할 대상으로 포함시켜야 한다고 판단했습니다. 1심에서 분할 대상에서 제외되었던 최 회장의 SK 지분에 대한 판단이 뒤집힌 것입니다.

하지만 지난해 10월 대법원은 2심 판결에 대해 일부 파기환송 결정을 내렸습니다. 대법원은 노태우 전 대통령의 비자금 300억 원에 대해서는 '뇌물로 조성된 불법 자금이므로 재산 분할에서 노 관장의 기여분으로 인정할 수 없다'는 입장을 분명히 했습니다. 이는 민법 제746조의 '불법 원인으로 인한 급여' 조항을 근거로 한 것으로, 법원은 노 전 대통령의 행위가 사회 질서에 반하고 반사회성, 반윤리성, 반도덕성이 현저하여 법의 보호 영역 밖에 있다고 지적했습니다. 다만, 2심에서 확정된 위자료 20억 원은 그대로 유지되었습니다.

법조계에서는 이러한 대법원의 판단을 종합해 볼 때, 최종적인 재산 분할 액수는 1심의 665억 원과 2심의 1조 3808억 원 사이인 수천억 원대에 이를 것으로 조심스럽게 전망하고 있습니다. 최 회장과 노 관장은 1988년 9월 결혼하여 세 자녀를 두었으나, 2015년 최 회장이 언론을 통해 혼외 자녀의 존재를 밝히며 관계가 파경에 이르렀습니다. 최 회장은 2017년 7월 이혼 조정을 신청했으나 합의에 이르지 못했고, 2018년 2월 정식 이혼 소송에 돌입했습니다. 이후 2019년 12월, 노 관장은 이혼에 응하는 대신 상당한 액수의 재산 분할을 요구하는 맞소송을 제기하며 현재의 복잡한 법적 절차를 이어오고 있습니다. 다음 달 13일에 열리는 조정 기일은 이러한 오랜 법적 공방을 마무리 짓는 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다





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최태원 노소영 재산분할 이혼소송 SK그룹

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