최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 미국 산타클라라에서 만찬 회동을 열고 차세대 AI 가속기용 HBM4 공급 및 AI 데이터센터·통신 인프라 결합 등 포괄적 협력 방안을 논의했다. 양사는 지난해 발표한 파트너십 이행 현황을 점검하며 AI 팩토리와 제조 AI 클라우드 구축도 논의하였다.

최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO는 AI 분야에서의 전략적 동반자 관계를 강화하기 위해 여러 차례 만남을 가졌다. 2026년 2월 5일 미국 캘리포니아 산타클라라의 한국식 호프집 '99치킨'에서 열린 만찬 회동에는 양사 고위 인사들이 대거 참석했다.

SK그룹 측에서는 최태원 회장을 비롯해 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장, 김주선 SK하이닉스 AI 인프라 담당 사장, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장, 정석근 SK텔레콤 AI CIC장 겸 CTO가 배석했으며, 엔비디아 측에서는 젠슨 황 CEO, 제프 피셔 수석부사장, 카우식 고쉬 부사장 등이 참석했다. 이 회동은 양사 간 우의를 다지는 것을 넘어 구체적인 협력 방안을 논의하는 자리였다.

주요 안건으로는 엔비디아 차세대 AI 가속기 '베라 루빈'에 탑재할 HBM4(6세대 메모리) 공급 계약, AI 데이터센터와 에너지·통신 인프라를 융합한 AI 생태계 구축, 그리고 지난해 10월 발표한 파트너십 이행 현황 점검이 포함되었다. 특히 SK하이닉스의 HBM4 공급은 엔비디아의 차세대 제품 성능에 직결되는 핵심 협력 사항으로 주목받고 있다. 아울러 엔비디아 GPU 5만장을 도입한 SK그룹의 'AI 팩토리' 건설과 엔비디아 디지털트윈 플랫폼 '옴니버스'를 활용한 제조 AI 클라우드 구축 현황도 논의되었다. 이번 만남은 황 CEO가 한국을 방문한 직후 성사된 것이어서 더 의미가 있다.

황 CEO는 2026년 6월 2일 대만 타이베이에서 개막한 '컴퓨텍스 2026' 행사에 참석해 최 회장과 재회했으며, SK하이닉스 전시 부스에서 함께 기념 촬영하기도 했다. 앞서 황 CEO는 2025년 10월 APEC CEO 서및 참석차 한국을 찾아 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 만난 데 이어, 최 회장과도 두 차례에 걸쳐 깐부(非常) 사이임을 과시했다. 2026년 2월 만남이 미국 현지에서 비공개로 이루어진 것과 달리, 컴퓨텍스 행사장에서의 만남은 공개적으로 성사되어 양사의 협력 의지를 다시 한 번 국제무대에 각인시켰다.

SK그룹과 엔비디아의 협력은 단순한 공급계약을 넘어 AI 인프라 전반에 걸친 포괄적 동맹으로 진화하고 있다. HBM 메모리 분야에서 SK하이닉스가 엔비디아의 가장 중요한 파트너라는 점은 업계에 공식화된 사실이며, 이번 논의된 HBM4 공급은 그 연장선에 있다. 또한 AI 팩토리와 제조 AI 클라우드 구축은 양사가 데이터센터에서 클라우드, 엣지에 이르는 AI 생태계 전략을 공동으로 설계하고 있음을 보여준다. 특히 옴니버스 플랫폼 기반의 제조 최적화는 SK그룹의 제조 역량과 엔비디아의 AI 기술이 결합된 시너지 사례가 될 전망이다.

이러한 협력은 한국 기업이 AI 반도체 생태계의 핵심 고리로 부상하는 계기가 될 것으로 기대되며, 동시에 엔비디아가 글로벌 AI 인프라 공급망을 다각화하는 데도 기여할 것임을 시사한다





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