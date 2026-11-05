최태원 SK그룹 회장, 미국 중간선거 영향과 SK하이닉스 주가 급락 분석

최태원 SK그룹 회장은 2026년 11월 5일 서울대 특강에서 미국 중간선거 결과가 반도체 시장과 SK하이닉스 주가에 미친 부정적 영향을 분석하며 시장 변동성에 대한 대비를 주문했다.

최태원 SK그룹 회장 은 2026년 11월 5일 미국 중간선거 이후 급변하는 주식시장의 변동성을 언급하며, 투자자들이 롤러코스터 같은 시장 흐름을 인지해야 한다고 강조했다.

최태원 회장, 서울대 특강서 시장 변동성 언급

최태원 회장은 서울대 사회과학대학 김종섭홀에서 열린 서울대 경제학부 '자유와 시장' 특강에 참석했다. 이 자리에서 그는 미국 중간선거 결과가 SK하이닉스를 비롯한 SK 계열사에 미칠 영향을 묻는 학생 질문에 답했다. 그는 중간선거 하나에도 시장이 크게 반응하는 상황이 계속 발생하고 있다고 지적했다.

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반도체 주식 급락과 SK하이닉스 주가 영향

최 회장은 이날 주가 급락을 예로 들며, 시장이 중간선거 결과를 반도체 산업에 부정적으로 평가했다고 분석했다. 그는 미국 중간선거 결과 민주당이 텍사스와 조지아 등 데이터센터 밀집 지역 주지사 선거에서 승리했다고 설명했다. 이로 인해 향후 AI 인프라 확장에 대한 규제가 강화될 수 있다는 우려가 시장 전반에 퍼졌다.

실제 국내 반도체주는 이러한 악재에 크게 반응했다. 2026년 11월 5일 정규장 거래 결과, 삼성전자는 전일 대비 7.57% 하락한 20만 1천 500원에 장을 마감했다. 같은 날 SK하이닉스 주가는 9.46% 떨어지며 126만 4천원에 거래를 마쳤다.

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양적완화 역사와 2100조원 투자 배경

최 회장은 2008년 리먼브러더스 사태 이후 주요국이 대규모 양적완화를 시행했고, 코로나19 팬데믹 시기에는 더욱 많은 유동성이 공급됐다고 언급했다. 그는 지난 6월 발표한 '3대 메가 프로젝트' 관련 투자 규모가 2천 100조원이었다고 상기시켰다. 당시 대규모 발표에 대한 부담감을 느끼기도 했지만, 전 세계가 이 경쟁에 뛰어들었다고 진단했다.

그는 한국이 이러한 거시적 흐름에 대응하지 않으면 추월을 당할 수 없다고 경고했다. 미국과 중국의 패권 경쟁으로 기존 글로벌 분업 구조가 변화하고 있는 상황에서, 한국 경제의 해법으로 '뉴 캐피탈리즘'을 제시했다. 또한 'AI 네이티브 국가' 건설, 한일 경제연대를 통한 '확장 옵션' 확보, 그리고 경제성장을 촉진하는 '인센티브 시스템' 구축 등 4가지 비전을 제시했다.