서초구 서울고등법원은 24일 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 9천440억원을 현금으로 지급하라고 판결했다. 재산분할 비율은 노 관장 1/3, 최 회장 2/3로 정해졌다.

서초구 서울고등법원은 2026년 7월 24일 열린 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송 파기환송심 에서, 최 회장이 노 관장에게 9천440억원을 지급해야 한다고 판결했다. 이번 판결은 이혼 소송 과정에서 발생한 재산 분할 비율을 최종적으로 확정하는 과정의 일환으로, 당사 쌍방이 오랫동안 격렬하게 쟁점을 벌여왔던 사안이다. 재판부는 이번 파기환송심 심리 결과, 기존 판결의 일부 취지가 바뀌는 새로운 기준을 적용해 총 9천440억원이라는 구체적인 금액을 재산분할금으로 책정했다.

재산분할 비율과 판결의 주요 내용

재판부는 노 관장이 가져갈 재산분할 비율을 3분의 1, 최 회장이 가져갈 비율을 3분의 2로 명시했다. 이 비율에 따라 계산된 9천440억원의 금액은 현금으로 지급해야 하는 구체적인 이행 대상이다. 이는 과거 1심 재판부가 SK주식을 최 회장의 특유재산으로 보고 위자료 1억원과 현금 665억원을 지급하라고 판결했던 당시와 비교할 때, 금액 면에서 매우 큰폭으로 확대된 것이다. 당시 재판부는 노태우 전 대통령의 비자금 300억원과 노 관장의 기여가 SK 성장에 있었기 때문에 SK 주식도 재산분할 대상이라고 판단했으나, 대법원은 노 전 대통령의 비자금이 불법 자금이므로 기여도로 참작할 수 없다는 취지로 사건을 다시 돌려보낸 바 있다.

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상고 취하와 화해권고 결정의 법적 쟁점

이번 판결 이후 양측은 소송의 조기 종결을 위한 절차적 움직임에 돌입했다. 노 관장 측 대리인은 2026년 7월 24일 변론기일 직후, 최 회장 측이 파기환송심 판결을 즉시 확정짓는 상고 취하를 원한다면 절차를 서둘러야 한다는 입장을 분명히 했다. 노 관장 측이 요구하는 화해권고 결정은 대법원이 결정문을 만들고 송달하는 시간과 이의신청 기간 등을 고려할 때 최소 한 달 이상의 시간이 소요된다. 이에 대해 최 회장 측 대리인은 "최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길 바란다"며, 오랜 기간 이어져 온 분쟁의 원만하고 최종적인 마무리를 위한 것이라는 설명을 덧붙였다.

대법원 이전 판결의 영향과 상고 취지 감축

이번 파기환송심 판결은 지난 해 10월 대법원의 이전 판결이 미친 법적 영향을 그대로 반영하고 있다. 대법원은 노 전 대통령의 비자금 유입을 노 관장의 재산 형성에 기여한 행위로 인정하지 않았기 때문에, SK 주식 가치 중 해당 비자금에 상응하는 부분은 제외하고 다른 부분만 기여도로 보아야 한다는 기준을 제시했다. 이러한 법적 판단 하에, 노 관장 측은 9천440억원 가운데 7천억원은 다투지 않고 나머지 2천440억원에 대해서만 다투겠다는 상고 취지 감축 신청서를 제출한 바 있다. 이는 당사자 간 금액 인식의 괴리를 일정 부분 해소하기 위한 전략적 움직임으로解读될 수 있다.

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향후 소송 전망과 당사자의 반응

현재로서 양측은 기존의 재상고심을 통해 재산분할 비율 등을 둘러싼 공방을 이어갈 것으로 전망된다. 노 관장 측은 최 회장 측이 의도한 화해권고 결정의 의도에 대해 의구심을 나타내며, 보다 신속한 해결을 위해서는 상고를 취하해 즉시 판결을 확정하는 것이 맞다는 입장을 고수하고 있다. 반면 최 회장 측은 오랜 시간 진행된 소송의 최종적 종결을 위해 화해권고 절차를 선호하는 것으로 파악된다. 이로 인해 두 당사자 간 법률 공방은 아직 완전히 종식되지 않았으며, 향후 대법원의 최종 판단이나 추가 협상을 통해 결정될 전망이다.

공적 인물 간의 경제적 분쟁의 파장

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이라는 공적 인물들이 관련된 이번 소송은 단순한 사적인 이혼 문제를 넘어, 기업 지배구조와 재산권 보호, 그리고 공적 기여도에 대한 법적 해석이라는 중요한 쟁점을 내포하고 있다. 특히 노 전 대통령의 비자금 문제가 재산분할 평가에 어떻게 적용될 것인가에 대한 대법원의 명확한 판단은 향후 유사한 사례에 대한 법적 기준을 마련하는 데 중요한 선례가 될 것이다. 2026년 7월 24일 확정된 9천440억원이라는 구체적인 금액과 3분의 1 대 3분의 2라는 비율은 양측 모두에게 상당한 경제적 부담과 인식을 요구하는 결과이다. 이로 인해 향후 재상고 심리 과정에서의 추가 법적 쟁점 및 사회적 관심은 지속적으로 확대될 것으로 예상된다.