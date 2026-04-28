최태원 SK그룹 회장, 메모리 반도체와 AI 산업의 미래 전략 제시

최태원 SK그룹 회장이 한중 의원연맹 정책세미나에서 메모리 반도체 공급 부족과 인공지능 산업의 주요 병목 요인, 한국의 AI 전략과 미중 패권 경쟁에서의 한국의 입지 강화 방안 등을 심도 있게 분석하고 대안을 제시했다.

최태원 에스케이(SK)그룹 회장이 최근 미국 워싱턴에서 열린 행사에서 환영사를 한 지 한 달여 만에 국내에서 한중 의원연맹 정책세미나에 참석해 메모리 반도체 시장과 인공지능 (AI) 산업에 대한 심도 있는 분석을 내놓았다.

최 회장은 메모리 공급 부족이 반도체 기업의 수익 증대에 기여하고 있지만, 이는 지속 가능한 상황은 아니라고 지적했다. 그는 메모리 가격이 지나치게 오르면 사용자들이 메모리 사용량을 줄이는 대안을 모색할 수 있다고 설명하며, 구글의 AI 모델 메모리 압축 기술 '터보 퀀트'를 예로 들었다. 또한 최 회장은 메모리 공급량을 확대하기 위해 SK그룹이 적극적으로 노력 중이라고 강조했다. 인공지능 확산의 주요 병목 요인으로 메모리 반도체와 엔비디아의 GPU, 전기 에너지, 자본 등을 꼽으며, 이 문제들을 해결하기 위한 세 가지 대안을 제시했다.

첫째는 구리 배선 대신 광신호를 이용하는 실리콘 포토닉 기술, 둘째는 CPU와 GPU에서 분리된 메모리 풀링 기술, 셋째는 양자컴퓨터를 포함한 혁신적인 기술 도입이었다. 최 회장은 포토닉과 메모리 풀링 기술이 몇 년 내에 상용화될 가능성이 높다고 전망했다. 엔비디아의 GPU 독점에 대해서는 AI 시장이 훈련에서 추론 중심으로 변화하면서 병목 현상이 완화될 것으로 내다봤다. 한국의 AI 전략으로는 초대형 데이터센터 인프라 투자와 공공 부문 주도하에 AI 서비스 수요 창출을 제안했다.

이를 통해 한국 고유의 AI 모델을 개발해 수출 상품으로 만들 것을 제안하며, 정책 속도와 규모의 중요성을 강조했다. 최 회장은 '새 자본주의' 시스템 전환을 통해 민간 부문의 사회적 가치 창출을 활성화하고, AI 확산으로 인한 일자리 감소 등 사회적 충격을 완화할 것을 제안했다. 미중 패권 경쟁에서 한국의 입지를 강화하기 위해선 일본과의 경제 통합이 필요하다고 강조했다. 현재 한국의 GDP가 중국의 10분의 1 수준이지만, 일본과의 경제 통합을 통해 중국의 3분의 1 규모로 성장할 수 있을 것으로 전망했다.

최 회장은 동남아 국가들의 참여를 통해 '아시아유니언(AU)'을 형성할 수 있을 것으로 내다보며, 유럽연합과 같은 발언권을 확보할 수 있을 것이라고 설명했다





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반도체 인공지능 메모리 공급 AI 전략 한일 경제 통합

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