최태원 SK 회장, 'AI 플라이휠' 전략 발표…전 계열사 AI 기업 재정의

SK그룹, AI 반도체에서 서비스까지 포괄하는 선순환 구조 구축 발표. 전 계열사를 AI 기업으로 전환하며 2026 CEO세미나에서 구체적인 실행 방안을 제시.

최태원 SK그룹 회장이 그룹 전 계열사를 'AI 기업'으로 재정의하며 새로운 성장 동력을 모색하고 있다. 그는 기존 사업의 틀을 깨고 AI 반도체와 인프라를 넘어 서비스 분야까지 사업 영역을 확대해야 한다고 주문했다. 특히 한 사업의 성장이 다른 사업을 촉진하는 ' AI 플라이휠' 구조 구축을 핵심 전략으로 제시했다.

AI 플라이휠 구조를 통한 선순환 성장

SK그룹은 지난 12일부터 14일까지 경기 이천 SKMS연구소에서 '2026 CEO세미나'를 개최했다. 이날 행사에는 최태원 회장, 최재원 SK그룹 수석부회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장을 비롯한 그룹 최고경영진 50여명이 참석한 가운데 진행되었다. 최 회장은 세미나 마지막 날인 14일 미래 성장 전략에 대한 심층 토의를 직접 주재하며 비전을 공유했다.

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최태원 회장은 세미나에서 "기존 사업의 틀을 깨고 스스로를 'AI 컴퍼니'로 재정의해야 한다"며 명확한 지침을 내렸다. 그는 모든 멤버사가 새로운 역할을 찾아 AI 서비스와 토큰 이코노미까지 연결하는 'AI 플라이휠' 구조를 만들어가자고 강조했다. AI 플라이휠은 고성능 AI 반도체가 AI 데이터센터 등 인프라 사업을 키우면, 인프라 확장이 전력 및 에너지와 AI 서비스 수요를 늘리는 선순환 구조를 의미한다. 이렇게 증가한 수요는 다시 반도체 기술 혁신과 신규 사업 기회로 이어지며 지속적인 성장을 이끈다.

현장 중심 실전형 AI 전환 AX 구체화

SK 계열사들의 생산 현장에서는 이미 AI 전환이 본격적으로 이루어지고 있다. SK하이닉스는 AI와 디지털 트윈을 결합한 '스마트 팹'을 고도화하여 반도체 생산 효율을 높이고 있다. 또한 SK이노베이션은 설비와 운전 데이터를 연결한 '공정 지도(온톨로지)'를 활용해 울산 석유화학단지의 생산 수율을 개선하는 성과를 거두었다.

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통신 분야에서도 변화가 뚜렷하다. SK텔레콤은 AI를 활용한 통신망과 서비스 자동화로 업무 생산성을 높이고 고객 경험을 개선하고 있다. SK가스는 AI 기반 시황 분석과 업무 지식의 데이터화를 통해 의사결정 속도를 높이는 등 각 계열사별로 특화된 '실전형 AI 전환(AX)'을 추진하고 있다. 최 회장은 이러한 현장 중심의 AI 전환이 전 계열사로 확산되어 수익성을 높일 것으로 기대한다.

포트폴리오 리밸런싱과 글로벌 협력 강화

SK그룹은 비효율 사업을 정리하고 주력 사업의 경쟁력을 강화하는 '포트폴리오 리밸런싱 2.0'을 지속 추진하기로 했다. 이와 동시에 최태원 회장은 AI 시대의 글로벌 협력을 강조했다. 그는 "AI 시대에는 혼자서 모든 것을 할 수 없다"며 글로벌 기업들과의 개방적 협력을 주문했다.

SK CEO세미나는 매년 열리는 그룹의 연례 최고경영진 전략회의로, 경영 성과 점검과 미래 성장 전략 논의의 장이다. 이번 세미나를 통해 SK그룹은 AI 시대에 맞춰 조직 문화와 비즈니스 모델을 근본적으로 재편하며, 지속적인 기술 혁신과 협력을 통해 글로벌 경쟁력을 확보한다는 방침이다.