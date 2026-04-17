최태원-노소영 재산분할 파기환송심, 조정 절차로 전환

‘세기의 이혼’으로 불리는 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심이 조정 절차에 회부되었습니다. 서울고등법원 가사1부는 오는 5월 13일 양측의 조정 기일을 열 예정이며, 재판부의 원만한 해결 시도에 관심이 쏠리고 있습니다.

‘세기의 이혼’이라 불리는 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심이 조정 절차에 회부되었습니다.

서울고등법원 가사1부는 오는 5월 13일 오전 10시에 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 조정 기일을 열기로 정했습니다. 이는 지난 1월 9일 파기환송심 첫 변론 이후 약 4개월 만에 잡힌 일정으로, 양측은 그동안 별도의 변론 없이 서면 제출을 통해 입장을 개진해왔습니다.

재판부는 복잡한 가사 소송의 특성상 판결을 통해 어느 한쪽의 승패를 가르기보다는, 당사자 간의 협의를 통해 사건을 원만하게 해결하려는 조정 절차를 시도한 것으로 보입니다.

이번 조정 기일에서는 재산 분할 대상과 노 관장의 기여도에 대한 심도 있는 논의가 이루어질 것으로 예상되며, 조정 성립 여부에 많은 관심이 쏠리고 있습니다.

최 회장과 노 관장은 1988년 노태우 전 대통령 취임 첫해에 결혼하여 당시 ‘세기의 결혼’으로 불렸습니다. 그러나 2015년 최 회장이 혼외 자녀의 존재를 공개하면서 두 사람의 관계는 급격히 틀어졌습니다. 최 회장은 2017년 이혼 조정을 신청했으나 결렬되었고, 2018년 정식 소송에 착수했습니다. 이에 노 관장은 2019년 이혼에 응하는 맞소송을 제기했습니다.

1심에서는 노 관장의 재산 형성에 대한 기여도를 인정하지 않고 665억 원의 재산 분할과 1억 원의 위자료를 판결했습니다. 하지만 2심에서는 노 관장이 SK 주식 가치 형성에 직접적으로 기여했다고 판단하여, 최 회장이 보유한 부부 공동 재산 4조 원 중 1조 3808억 1700만 원(35%)을 노 관장에게 지급하라고 판결했습니다. 이는 1심 판결보다 약 20배 증가한 금액이며, 위자료 또한 20억 원으로 대폭 상향되었습니다.

그러나 지난해 10월 대법원은 재산 분할에 관한 2심의 판단을 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈습니다. 대법원은 노태우 전 대통령의 비자금 300억 원이 불법 자금으로 인정되어 재산 분할에서의 기여도로 참작될 수 없다고 보았습니다. 다만, 위자료 20억 원에 대한 2심 판단은 상고가 기각되어 그대로 확정되었습니다.

이번 파기환송심에서의 조정 절차 회부는, 오랜 법적 다툼을 마무리하고 양측이 합의점을 찾을 수 있을지에 대한 새로운 국면을 열고 있습니다. 조정 과정에서 구체적인 재산 분할 비율과 방식, 그리고 각자의 기여도에 대한 주장이 첨예하게 대립할 것으로 예상되지만, 재판부의 적극적인 조정 시도를 통해 긍정적인 결과가 도출되기를 바라는 목소리가 높습니다.

‘세기의 이혼’으로 불릴 만큼 세간의 이목을 집중시켰던 이 사건이 조정이라는 절차를 통해 어떻게 마무리될지 귀추가 주목됩니다.

재판부는 조정 절차를 통해 양측의 진솔한 대화와 상호 이해를 바탕으로 실질적인 해결책을 모색하도록 유도할 것으로 보입니다.

과연 40여 년간 이어져 온 두 사람의 인연이 법적 분쟁으로 완전히 단절될지, 아니면 조정이라는 새로운 국면을 통해 유종의 미를 거둘 수 있을지가 이번 조정 기일의 가장 큰 관심사입니다. 이를 통해 대한민국을 대표하는 기업 중 하나인 SK그룹의 총수와 전직 대통령의 딸이라는 상징성을 가진 이 사건이 어떤 결론에 도달할지, 모든 이들의 시선이 서울고등법원에 집중되고 있습니다





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최태원 노소영 재산분할 이혼 조정

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