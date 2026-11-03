최태원 회장, 한일 AI·반도체 협력으로 1조 달러 시너지 제안

최태원 대한상의 회장은 11월 30일 서울에서 열린 미래경제포럼에서 한일 경제 연대를 통해 최소 1조 달러 이상의 시너지 창출을 제안하며 양국 협력의 중요성을 강조했다.

최태원 대한상의 회장은 11월 30일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 ' 2026 미래경제포럼'에서 한국과 일본의 경제 협력을 통한 시너지 효과 극대화를 제안했다. 그는 AI와 반도체 등 핵심 산업 분야에서의 협력과 공통 비용 절감을 통해 최소 1조 달러(약 1천340조원) 이상의 경제적 성과를 창출할 수 있다고 밝혔다. 최 회장은 양국이 이제 경제 연대라는 다리를 충분히 다졌으므로 함께 건너야 할 때라고 강조하며 구체적인 협력 방안을 제시했다.

합산 6조 달러 GDP의 효율적 협력 방안

한국과 일본의 국내총생산(GDP)을 합산하면 6조 달러에 달하지만, 최태원 회장은 이 중 1조 달러가 넘는 추가 시너지를 달성하는 것이 성장과 비용 절감을 통해 가능하다고 설명했다. 그는 고비용 사회가 될 경우 두 나라의 경쟁력이 점차 약화될 수 있다고 지적하며, 사회적 비용 감소가 경제적 생존을 위한 필수 조건임을 강조했다. 이를 위해 에너지 절감 계획을 수립하고 절감된 비용을 다시 성장 투자로 연결하는 전략이 필요하다고 밝혔다.

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특히 한국 경제계는 에너지를 어떻게 절감할지, 그리고 절감된 에너지 비용을 다시 성장 동력으로 돌려 투자할 수 있는지 구체적인 계획을 세워나가고 있다고 전했다. 이러한 비용 절감 노력이야말로 글로벌 시장에서의 경쟁력을 유지하고 강화하는 핵심 변수라는 것이다. 최 회장은 단순한 협력 차원을 넘어, 구조적인 비용 효율화를 통해 양국의 경제 안보를 강화해야 한다고 역설했다.

양국 국회가 만들어야 할 제도적 프레임

최태원 회장은 한국과 일본 국회에 대한 제도적 지원을 요청하며, 경제 연대 어젠다가 하나씩 실현될 수 있도록 '프레임'을 만드는 데 나서달라고 촉구했다. 그는 정치적 부침이 있을 수 있더라도 경제 협력을 지속할 수 있는 추동력이 필요하다고 설명하며, 양국 입법부의 역할을 강조했다. 국민의힘 주호영 의원과 다케다 료타 일한의원연맹 회장이 참석해 청중의 박수를 받기도 했다.

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그는 현재 협력이 여러 곳에서 분산되어 발생하고 있다고 지적하며, 남들이 만든 바퀴를 다시 만들지 않도록 플랫폼 구축이 필요하다고 제안했다. 한일 경제 연대 안에서 어떤 일이 진행되고 있는지 파악할 수 있는 중앙집중식 플랫폼이 있어야 중복 투자를 방지하고 효율성을 높일 수 있다는 것이다. 이러한 제도적 틀은 양국 기업들이 불확실성을 줄이고 장기적 투자 결정을 내리는 데 도움을 줄 것이다.

포럼 참여자들과의 공감대 형성 노력

포럼에 참석한 주호영 국민의힘 의원과 다케다 료타 의원은 양국 의원연맹을 중심으로 한 정치적 지지 기반을 강화하는 데 기여했다. 최태원 회장은 그들의 존재가 경제 협력의 정치적 추동력이 됨을 인정하며, 양국 의회가 서로 협력하는 모습을 보여줄 것을 독려했다. 이러한 정치적 공감대는 기업들이 안정적으로 협력 사업을 전개하는 데 중요한 배경이 된다.

최태원 회장은 축사를 통해 경제 연대가 이제 막 시작된 것이 아니라, 이미 충분히 다져진 상태임을 강조하며 본격적인 협력의 시대를 열어야 한다고 밝혔다. 그는 AI와 반도체를 포함한 다양한 산업 분야에서 한국과 일본이 파트너십을 강화할 때, 전 세계 경제에서 차지하는 비중과 영향력이 더욱 커질 것이라고 예측했다. 이 같은 전망은 양국 기업들의 협력을 장려하고 국제 경쟁력 강화를 위한 구체적인 행동 계획을 수립하는 데 중요한指引이 될 것이다.