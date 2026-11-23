최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 9년간 이혼 소송에서 재산분할금 9440억원을 전액 현금으로 지급하며 화해권고결정을 신청했다.

최태원 에스케이 (SK) 그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 9년에 달하는 긴 이혼 소송에서 재산분할 금 전액을 현금으로 지급하기로 하면서 사건 해결의 실마리가 잡혔다. 최 회장은 최근 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 화해권고결정을 신청해, 향후 이 법정의 분규가 조만간 마무리될 것으로 전망된다.

9440억원 현금 확보와 화해신청 배경

최태원 회장은 이날 재판부로부터 재산분할금 9440억원을 전액 현금으로 지급하겠다고 밝혔으며, 이에 따라 양측의 법적 공방이 종식될 가능성이 커졌다. 이는 최 회장 측이 지난 23일 "오랜 기간 이어져 온 분쟁의 원만하고 최종적인 마무리를 위해 화해권고결정을 신청했다"고 공식 입장을 내면서다. 최 회장은 이에 더해 "모든 분쟁을 종결하고 글로벌 에이아이(AI) 경쟁이 격화되는 시기에 경영에 전념해 에스케이와 국가경제 발전에 기여하겠다는 것"이라고 덧붙여 경영 집중 의지를 강조했다.

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화해권고결정은 재판부가 원고와 피고에게 합의를 권고하는 특별한 절차로, 결정문을 받은 후 2주 이내에 양측이 이의를 제기하지 않을 경우 확정판결의 효력을 가지게 된다. 이번 신청으로 인해 최 회장과 노 관장 사이의 복잡한 재산 분쟁이 법적 종결 단계로 접어든 것이다. 최 회장은 이를 통해 불확실성을 해소하고 기업 경영에 전념하겠다는 전략을 취한 것으로 해석된다.

주식 처분을 통한 9440억원 마련 과정

최태원 회장이 거액의 현금 준비를 위해 주식 처분을 단행한 정황이 확인되었다. 최 회장은 지난달 2일 에스케이 주식 165만 3924주를 처분하겠다고 공시했으며, 이를 통해 확보한 자금 9440억원을 현금으로 준비한 것으로 알려졌다. 이는 노 관장이 요구한 막대한 재산분할금을 지급하기 위한 구체적인 자금 조달 수단이었다.

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에스케이의 주가 변동성 속에서 대규모 주식을 매각하는 것은 상당한 금융적 부담과 시장의 관심을 끌 수 있는 사안이었다. 하지만 최 회장은 이번 처분을 통해 노 관장이 주장하는 재산분할금 규모를 충족시킬 수 있는 자금을 확보했다. 이는 소송 과정에서 제기된 재산분할액에 대한 최 회장 측의 수용 의지를 보여주는 중요한 지표가 되었다.

법정 공방의 역사와 대법원 결정의 의미

양측의 법적 분쟁은 2017년 7월 최 회장이 노 관장을 상대로 이혼조정을 신청하면서 시작되었다. 당시 합의이혼이 결렬되면서 법정 공방으로 비화되었으며, 2018년 2월 노 관장을 상대로 이혼소송을 제기했다. 반면 노 관장 역시 2019년 12월 최 회장을 상대로 맞소송을 제기하며 대립각을 세웠다. 1심 재판부는 2022년 12월 최 회장이 노 관장에게 위자료 1억원과 재산분할금 665억원을 지급하라고 판결했다.

그러나 2심 재판부는 2024년 5월 심리를 통해 위자료를 20억원, 재산분할액을 1조 3808억원으로 크게 늘렸다. 하지만 대법원은 지난해 10월 원심을 일부 파기하며 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 대법원은 노 관장 쪽이 에스케이로 유입됐다고 주장하는 전직 대통령 비자금 300억원이 불법자금으로서 재산분할 대상이 아니라는 취지를 명시했다. 이후 파기환송심 재판부는 지난 7월 300억원의 기여분을 제외하면서도, 최 회장이 보유한 에스케이 주식을 재산분할 대상으로 인정했다.

9440억원 산정 근거와 향후 전망

파기환송심 재판부는 최 회장이 보유한 에스케이 주식의 가치가 노 관장에게 분할되어야 할 재산으로 판단했다. 이에 따라 노 관장의 몫을 총 주식의 3분의 1로 산정하여, 최종 재산분할금을 9440억원으로 판단했다. 최 회장은 이에 대해 처음에는 재상고했으나, 최근 입장을 바꾸어 해당 금액을 전액 지급하겠다는 의사를 재차 표명했다.

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이로써 최태원 회장이 제안한 9440억원의 현금 지급이 노소영 관장의 승인을 받으면, 9년간 이어져 온 복잡한 이혼 소송은 최종적으로 종결될 전망이다. 양측이 화해권고결정에 2주 내에 이의를 제기하지 않는 한, 이는 확정 판결로서 효력을 발휘하게 된다. 이제 주요 관심사는 노 관장이 최 회장의 현금 지급 제안과 화해권고결정을 수용할지, 그리고 이에 따른 후속 절차가 어떻게 진행될지에 집중되고 있다.