최태원 회장, 한일 경제연대 시너지 1조 달러 목표 제안

최태원 SK그룹 회장은 2026 미래경제포럼에서 한일 경제협력 강화와 에너지 절감을 통해 최소 1조 달러 이상의 시너지를 창출하자고 제안했다.

최태원 대한상의 회장 겸 SK그룹 회장이 한국과 일본 간 경제 협력을 통한 대규모 시너지 창출을 공식 제안했다. 그는 3일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 '2026 미래경제포럼' 축사에서 양국 협력의 필요성을 강조하며 구체적인 목표를 제시했다.

한일 합산 GDP 6조달러 기반 시너지

최 회장은 한국과 일본의 국내총생산(GDP)이 합쳐져 6조 달러에 달한다고 지적했다. 그는 이를 바탕으로 성장과 비용 절감을 통해 최소 1조 달러(약 1천340조원) 이상의 시너지 효과를 낼 수 있다고 밝혔다. 이는 단순한 무역 확대를 넘어 구조적인 경제적 통합을 의미한다.

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그는 그동안 양국이 경제 연대라는 다리를 충분히 두들겨봤다고 평가했다. 이제 함께 건널 때라는 그의 발언은 양국 관계가 논의 단계를 넘어 실행 단계로 접어들었음을 시사한다. 경제계에서는 고비용 사회로 인한 경쟁력 약화를 우려하며 대응 방안을 모색 중이다.

에너지 절감 및 국회 지원 요청

사회적 비용이 많아진 고비용 사회는 두 나라의 경쟁력을 점점 약화시킨다. 이에 최 회장은 에너지 절감 계획을 수립하고, 절감된 비용을 다시 성장으로 돌려 투자하는 방안을 추진 중이다. 이는 지속 가능한 성장을 위한 핵심 전략으로 제시되었다.

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또한 그는 한국과 일본 국회에 대해 적극적인 지원을 요청했다. 경제연대 어젠다에 올라간 일들이 하나씩 잘 이루어질 수 있도록 하는 '프레임'을 만들어달라고 당부했다. 정치적 부침 속에서도 경제협력을 진행시킬 추동력이 필요하다는 점을 강조했다.

공조 플랫폼 구축 및 정치인 호소

최 회장은 협력이 너무 여러 곳에서 일어나고 있다고 우려했다. 남들이 만든 바퀴를 또 만들지 않도록, 한일경제연대 안에서 어떤 일이 진행되고 있는지 파악할 수 있는 플랫폼이 필요하다고 제안했다. 이는 중복 투자를 방지하고 효율성을 높이기 위한 조치이다.

포럼에는 국민의힘 주호영 의원과 다케다 료타 일한의원연맹 대표 등이 참석했다. 최 회장은 이들 정치인에게 경제협력 지속성을 보장해 줄 것을 청중의 박수를 이끌어내며 호소했다. 이는 경제 협력이 정치적 지지 기반과 밀접하게 연관되어 있음을 보여준다.