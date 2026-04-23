최지만, 울산 웨일즈 입단 확정…KBO리그 복귀 발판 마련

전 메이저리거 최지만 선수가 울산 웨일즈에 입단하여 KBO리그 복귀를 위한 준비를 시작합니다. 퓨처스 리그에서 실전 감각을 키우고, 향후 지도자로서 한국 야구 발전에 기여할 계획입니다.

전 메이저리거 최지만 선수가 울산 웨일즈 에 합류하며 새로운 야구 인생을 시작할 예정입니다. 울산 웨일즈 는 올해 새롭게 창단된 시민구단으로, 2군(퓨처스) 리그에 참가하고 있습니다. 최지만 선수는 현재 무릎 재활과 개인 훈련을 병행하며 컨디션을 끌어올리고 있으며, 내주 초 공식 계약 발표 후 7월 중 팀에 합류할 것으로 예상됩니다.

최지만 선수는 1991년생으로, 동산고를 졸업하고 미국으로 야구 유학을 떠났습니다. 2016년 LA 에인절스에서 메이저리그 데뷔 후 뉴욕 양키스, 밀워키 브루어스, 탬파베이 레이스, 피츠버그 파이리츠, 샌디에이고 파드리스 등 여러 팀에서 활약하며 한국인 야수로서 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 메이저리그 통산 525경기에 출장하여 타율 0.234, 67홈런, 238타점을 기록하며 한국인 야수 중 두 번째로 많은 메이저리그 경기 출장 기록을 보유하고 있습니다.

특히 2019년 탬파베이 레이스 소속 시절에는 19개의 홈런을 기록하며 뛰어난 활약을 보여주었고, 67홈런은 추신수에 이어 한국인 선수로서 두 번째로 많은 홈런 기록입니다. 2020년에는 한국인 타자 최초로 월드시리즈에 출전하는 영광을 안았습니다. 2024시즌 종료 후 미국 생활을 마무리하고 한국으로 돌아온 최지만 선수는 선수 생활 이후 지도자로서 한국 야구 발전에 기여하고자 하는 의지를 밝혔습니다. 하지만 KBO리그 규약상 해외 프로구단 계약 종료 후 2년의 유예 기간이 적용되어 당장 KBO리그 구단과 계약은 불가능합니다.

따라서 최지만 선수는 올해 9월 KBO 드래프트에 참여하여 내년부터 KBO리그에서 뛰는 것을 목표로 하고 있습니다. 최지만 선수는 과거 사회복무요원으로 입대했으나, 2021년 수술받은 오른 무릎 부상으로 인해 3개월 만에 전역했습니다. 이 과정에서 울산 웨일즈 입단 가능성이 높게 점쳐졌으며, ‘해외 진출 후 국내 프로야구단에 입단하지 않은 선수도 선발할 수 있다’는 규정에 따라 울산 입단이 가능하게 되었습니다.

최지만 선수는 꾸준한 개인 훈련을 통해 몸 상태를 끌어올리고 있으며, 실전 감각을 향상시키기 위해 일본 독립리그 진출도 고려했지만, 결국 KBO리그 입단을 위한 기반을 다지기 위해 퓨처스 리그인 울산 웨일즈를 선택했습니다. 최지만 선수는 선수로서의 경험뿐만 아니라, 미래의 지도자로서 야구계에 기여하기 위해 퓨처스 리그에서부터 차근차근 경험을 쌓는 것이 더 의미 있다고 판단했습니다. 울산 웨일즈의 창단 첫 홈 개막전에는 많은 관중이 찾아 울산 문수야구장을 가득 메웠으며, 최지만 선수의 합류는 울산 웨일즈와 KBO 퓨처스 리그에 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다. 김효경 기자 kaypubb@joongang.co.k





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