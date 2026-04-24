최준용의 압도적인 활약! KCC, 플레이오프 1차전 완승으로 챔피언결정전 진출 눈앞

부산 KCC가 최준용의 맹활약을 바탕으로 안양 정관장을 꺾고 플레이오프 1차전에서 승리, 챔피언결정전 진출에 한 발짝 더 다가섰습니다. 최준용은 21점 9리바운드 3블록슛 등 뛰어난 활약을 선보이며 승리의 일등공신이 되었습니다.

부산 KCC 가 안양 정관장 과의 2025-26 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 91-75로 압도적인 승리를 거두며 챔피언결정전 진출 가능성을 78.6%까지 끌어올렸다. 이 날 승리의 주역은 최준용 선수였다.

그는 21점 9리바운드 4어시스트 3블록슛이라는 눈부신 활약을 펼치며 팀을 승리로 이끌었다. 최준용 선수는 1차전의 중요성을 강조하며 2차전 역시 철저히 준비하겠다는 의지를 밝혔다. 승리의 비결에 대해서는 팀의 뛰어난 수비를 꼽으며, 특히 허웅 선수의 예상치 못한 활약이 선수들에게 큰 동기 부여가 되었다고 설명했다. KCC는 정규리그 6위로 플레이오프에 진출했음에도 불구하고 4연승을 달리고 있으며, ‘슈퍼팀’ 라인업이 정상 가동되면서 기대 이상의 성과를 보여주고 있다.

최준용 선수는 플레이오프의 특성상 매 경기 중요도가 매우 높으며, KCC 선수들의 강한 승부욕과 승리에 대한 의지가 단기전 집중력을 높이는 원동력이라고 분석했다. 2년 전에도 비슷한 상황이었던 2023-24시즌, KCC는 정규리그 5위로 플레이오프에 진출하여 SK, DB, KT를 연이어 꺾고 우승을 차지한 바 있다. 이번에도 6위로 시작했지만, 또 한 번의 역사를 쓰겠다는 강한 의지를 보였다. 최준용 선수는 팀의 건강만 유지된다면 우승에 대한 자신감을 드러냈다. 정관장을 상대로 보여준 최준용 선수의 블록슛은 경기 하이라이트 장면으로 손꼽히며, KBL 최고의 림 프로텍터로서의 면모를 과시했다.

하지만 최준용 선수는 상대팀이 자신의 몸 상태를 파악하고 공격을 시도했다는 점에 아쉬움을 표하며, 마지막까지 수비를 게을리하지 않겠다는 다짐을 밝혔다. 또한, 3쿼터에 기록한 연속 3점슛은 팀의 분위기를 끌어올리는 결정적인 역할을 했다. 최준용 선수는 적극적인 슈팅 시도를 통해 팀에 기여하고자 노력했으며, 동료 선수들이 힘들어하는 모습을 보면서 더욱 책임감을 느꼈다고 말했다. KCC 원정 응원단의 열렬한 응원 또한 최준용 선수의 승리 의지를 북돋았다.

그는 응원단의 뜨거운 열기에 감동받았으며, 그 응원에 보답하기 위해 적극적으로 세리머니와 응원을 유도했다고 밝혔다. 현재의 기세를 이어간다면 과거 KGC가 이룬 ‘퍼펙트10’ 기록도 가능할 것으로 예상된다. 최준용 선수는 모든 경기를 승리하는 것이 소원이라며, 쉽지 않겠지만 포기하지 않고 최선을 다하겠다는 의지를 다졌다





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