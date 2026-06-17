최운열 회장, AI 대응·품질 중심 2기 임기 시작…3대 입법 완수 선언

최운열 한국공인회계사회 회장이 연임 후 제48대 회장으로 취임하며 인공지능 확산에 대응한 감사 기준 정비와 회계기본법·지방자치법·공인회계사법 등 3대 핵심 입법 과제 완수를 약속했다. 감사품질 중심 수임문화 정착과 AI 활용을 통한 새로운 성장동력 확보를 목표로 한다.

최운열 회장이 연임 후 제48대 한국 공인회계사회 (한공회) 회장으로 공식 취임하며 2기 임기를 시작했다. 그는 2년 동안 인공지능 (AI) 확산에 대응하는 회계감사 기준과 제도를 신속히 정비하고, 회계기본법, 지방자치법, 공인회계사법 등 3대 핵심 입법 과제를 완수하겠다는 포부를 밝혔다.

취임 기자간담회에서 최 회장은 "AI는 회계업계에 위기이자 성장 기회다"라며, AI 기술이 전표 대사와 데이터 검증 등 정형 업무를 자동화함에 따라 감사 방식과 인력 구조가 급변하고 있다고 강조했다. 그는 AI가 단순 작업을 대체하는 동시에 회계사에게는 최종 가치 판단과 윤리적 판단 같은 인간 고유 영역을 맡겨야 한다는 입장을 피력했고, 이를 지원하기 위해 한공회가 개발한 AI 교육 프로그램을 확대할 계획이라고 전했다. AI 활용이 확대되면서 감사 효율성과 데이터 분석 역량이 새로운 경쟁력으로 부상하지만, 비용 절감과 시간 단축을 지나치게 추구하면 감사 품질이 저하될 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

이에 최 회장은 2기 임기 동안 감사품질 중심의 수임문화를 정착시킬 방침을 밝혔다. 그는 "회계개혁의 궁극적 목표는 회계투명성을 높여 신뢰받는 자본시장을 만드는 것"이라며, "가격이 아닌 품질로 경쟁하고, 수임회사 수가 아니라 전문성으로 평가받아야 한다"고 강조했다. 또한 단기 이익보다 장기 신뢰를 확보하기 위해 자정 노력을 강화하고, 건강한 수임문화를 구축하겠다는 의지를 재확인했다. 입법 추진 측면에서는 회계기본법과 지방자치법, 공인회계사법을 차례로 개정해 회계의 공{public}공성과 신뢰성을 확보하고, 공인회계사의 공적 역할과 사회적 책임을 강화하겠다고 밝혔다.

지역공인회계사회와 지역투명성위원회를 중심으로 은(는) 지역사회와 협력해 비영리·공공 부문의 책임성과 회계 투명성을 높이고, 공인회계사의 세무 전문가로서 위상을 강화한다. 동시에 공인회계사 적정 선발인원 및 실무수습기관 부족 문제를 해결하기 위해 정부에 합리적 대안을 제시하고, 선발·수습 체계를 AI 시대에 맞게 재검토하겠다고 말했다. 청년·여성·지방·휴업 회원 등 다양한 목소리를 회무에 균형 있게 반영하고, 사회공헌·재능기부 활동을 확대해 국민에게 신뢰받는 전문가 집단으로 자리매김하겠다는 구상도 제시했다.

지속가능성 공시와 인증 분야를 회계업계의 신성장동력으로 육성하기 위해 꾸준한 연구와 제도 정비를 약속했으며, 오는 11월 서울에서 열리는 세계회계사대회(WCOA)를 통해 한국 회계산업의 역량과 개혁 성과를 국제 무대에 알리고, 회계강국으로서의 위상을 강화하겠다고 강조했다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

인공지능 감사품질 입법 공인회계사회 지속가능성

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[단독] 삼성전자, 보스턴다이내믹스 지분 인수 타진…“피지컬 AI는 핵심 축”삼성, 보스턴다이내믹스 눈독 지분 인수 가능성 내부 검토 피지컬 AI 생태계 구축 시동 소프트뱅크 지분 향방 주목 차세대 AI 경쟁력 확보 포석

Read more »

AI 에이전트, 이제는 동료로… 기업들 AX 전환 속도한국 기업들이 AI 에이전트를 조직 구성원으로 받아들이고, 직원들은 생산성 향상과 함께 의존도에 대한 우려를 나타내고 있다.

Read more »

업스테이지, AI 모델·에이전트·포털 하나로 묶는다···‘버티컬 AI’ 시동인공지능(AI) 스타트업 업스테이지가 자사 대표 AI 모델 ‘솔라’와 에이전트 플랫폼·포털을 하나로 묶은 업스테이지 컴퍼니를 출범했다. AI 모델 성능 개선에 그치지 않고 실제 업무와 일상을 바꾸는 AI 전환을 이끌겠다고 밝혔다. 업스테이지는 16일 서울 여의도 콘래드 호텔서 ‘미디어데이’를 열고 업스테이지 컴퍼니를 출범한다고 밝혔다. 업스테이지컴퍼니...

Read more »

“다음, AI 포털로”…업스테이지, AI 모델·에이전트·포털 통합한다 [팩플]이날 이건수 AXZ 대표는 '기존 포털이 키워드 검색으로 링크를 나열하는 방식이었다면 AI 시대 포털은 AI 에이전트가 키워드와 맥락을 조합해 답을 찾아주는 ‘하이브리드 검색’을 지향한다'며 '7월 중에는 AI가 검색부터 답변까지 정리하는 ‘AI 오버뷰’와 대화형 ‘AI 모드’를 출시하겠다'고 발표했다. 그는 최근 미국 행정부가 단행한 앤트로픽의 최상위 AI 모델 ‘미토스5’ 외국인 접근 차단 조치에 대해 'AI를 전략 자산화 하고 있는 미·중에 (한국도) 자체 AI 모델로 대응해야 한다'고 말했다.

Read more »

미토스 풀리나…한국 기업 'AI 접근권'은 여전히 변수(서울=연합뉴스) 권하영 기자=미국 정부의 초유의 인공지능(AI) 수출 통제로 해외 이용이 중단된 앤트로픽의 최신 AI 모델 '미토스'가 조...

Read more »

서울 도심에 AI 데이터센터…‘AI 심장’ 불지피는 조현준17일 효성그룹에 따르면 효성중공업과 싱가포르 데이터센터 운영기업 ST텔레미디어글로벌데이터센터(STT GDC)의 합작사 효성-STT GDC는 전날 서울 가산동에 하이퍼스케일 데이터센터인 ‘STT서울1’ 개관식을 열었다. STT서울1은 한국 AI 산업의 성장을 뒷받침하는 핵심 인프라이자, 미래 경쟁력을 키우는 새로운 이정표가 될 것'이라며 '데이터센터 사업을 효성의 새로운 성장동력으로 키워, 글로벌 AI 생태계의 패러다임을 바꾸겠다'고 밝혔다. 효성중공업은 전력기기와 에너지 효율 기술을 기반으로 AI 데이터센터 운영 안정성과 전력 효율성을 확보하고, 건설 역량을 바탕으로 AI 데이터센터 시공 노하우를 쌓을 예정이다.

Read more »