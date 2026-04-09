최완영, 보고타3쿠션월드컵 3차 예선 전체 1위로 최종 예선 진출

콜롬비아 보고타에서 열린 3쿠션월드컵 3차 예선에서 최완영 선수가 압도적인 실력으로 전체 1위를 차지하며 최종 예선 진출을 확정지었습니다. 김민석, 김도현 선수는 아쉽게 탈락했습니다. 최종 예선에는 최완영 선수를 포함하여 5명의 한국 선수가 출전합니다.

최완영 선수가 콜롬비아 보고타 3쿠션 월드컵 3차 예선에서 압도적인 실력으로 전체 1위를 차지하며 최종 예선에 진출했습니다. C조에서 2승을 거두며 1.891의 높은 애버리지를 기록, 다른 선수들을 압도하는 모습을 보여주었습니다. 반면, 김민석 선수와 김도현 선수는 아쉽게도 예선에서 탈락했습니다. 김민석 선수는 B조에서 1승 1패를 기록하며 동률을 이루었지만, 애버리지에서 밀려 조 3위로 아쉽게 최종 예선 진출에 실패했습니다. 김도현 선수는 엘살바도르에서의 비행기 연착으로 인해 컨디션 조절에 어려움을 겪으며, K조에서 연패하여 탈락의 고배를 마셨습니다.\ 최완영 선수는 3차 예선 첫 경기에서 이스멧 에센 선수를 상대로 하이런 12점을 기록하며 35:16으로 승리했고, 두 번째 경기에서는 소네르 타스 선수를 15이닝 만에 35:26으로 꺾었습니다. 타스 선수의 맹추격에도 불구하고, 마지막 15이닝에서 하이런 8점을 터뜨리는 집중력을 보여주며 승리를 확정지었습니다.

김민석 선수는 알레한드로 산티아고 선수를 상대로 승리했지만, 피에르 수마니으 선수에게 패배하며 조 3위로 탈락했습니다. 김도현 선수는 비행기 연착의 악재 속에서도 최선을 다했지만, 아쉽게도 최종 예선 진출에는 실패했습니다. 이번 대회 최종 예선에는 최완영 선수 외에 허정한, 황봉주, 강자인, 차명종 선수 등 총 5명의 한국 선수가 출전하여 선전을 펼칠 예정입니다.\이번 보고타3쿠션월드컵은 SOOP을 통해 전 경기가 생중계될 예정이며, 당구 팬들은 한국 선수들의 활약을 실시간으로 지켜볼 수 있습니다. 최완영 선수의 압도적인 경기력과 다른 한국 선수들의 최종 예선에서의 선전을 기대하며, 팬들의 뜨거운 응원이 이어질 것으로 예상됩니다. 김민석, 김도현 선수의 아쉬운 탈락에도 불구하고, 최종 예선에 진출한 선수들이 좋은 결과를 얻어낼 수 있도록 많은 관심과 격려가 필요합니다. 특히, 최완영 선수의 뛰어난 기량을 바탕으로 한국 당구의 위상을 드높이는 계기가 되기를 바랍니다





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