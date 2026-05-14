이창준 대표가 말하는 ‘공부 잘하는 아이’의 공통점은 의외로 단순하다. 공부를 재밌어 한다는 것. 이런 성향은 타고나는 게 아닐까? 그는 ‘일상과 학습을 연결하면 평범한 아이도 공부를 즐기게 된다’고 말했다. 이어 ‘시험 부담이 크지 않은 초등 저학년 때 이 습관을 기르면 최상위권의 밑바탕이 된다’고 덧붙였다.

hello! Parents 관심 hello! Parents를 내 관심에도 추가해드렸어요. 3~4년 선행하고, 양치기식으로 문제만 많이 풀면 성적이 오를까요? 그렇지 않습니다.

초등 때는 공부와 일상을 연결하고, 지식을 구조화하는 게 훨씬 중요해요.

‘최상위권이 되는 공부법이 따로 있느냐’는 질문에 이창준 생각루트 수학아카데미 대표는 이렇게 답했다. 그는 최근 대치동·목동 같은 학군지에서 유행하는 문제풀이 위주의 선행학습을 두고 ‘착시 현상’이라고 꼬집었다. 실제로는 지능을 타고난 극소수에게만 효과 있는 방법인데, 성공 사례가 부각되면서 마치 누구에게나 통하는 공부법처럼 받아들여지고 있다는 것이다. 그는 ‘대다수는 이 과정을 따라가지 못해 자신감을 잃고 오히려 상위권에서 멀어진다’고 지적했다.

심민규 디자이너 이 대표는 전형적인 ‘공부 잘하는 사람’이다. 서울대 공대를 졸업하고 일본 도쿄대에서 재료공학 박사 학위를 받은 뒤, 삼성전자에서 11년간 엔지니어로 일했다. 그런 그가 돌연 수학학원을 차린 데는 이유가 있다. 공부 역량을 키우지 못한 채 시험 공부에만 매몰된 아이들의 현실을 바꾸고 싶었기 때문이다.

그는 ‘초등 시기에는 문제집을 많이 푸는 것보다 스스로 생각하는 힘을 키우는 게 훨씬 중요하다’고 강조했다. 실제로 문제풀이 학습에서 벗어난 뒤 성적이 오른 사례는 적지 않다. 지난해 그가 운영한 ‘시험대비반 프로젝트’에 참가한 40여 명의 학생은 모두 성적이 향상됐다. 평균 70점대 후반이던 중3은 학습법을 바꾼 뒤 반에서 1등을 했다.

우수한 학생이 많이 몰리는 비학군지 일반고에서 평균 내신 6등급을 받던 고2는 전 과목에서 내신 1등급으로 껑충 뛰어올랐다. 이 대표는 이런 경험과 공부법을 정리해 『평범한 아이들은 어떻게 최상위권이 되었을까』도 펴냈다. 그렇다면 최상위권 아이들은 어떻게 공부할까? 초등 때는 문제풀이 대신 뭘 해야 할까? 지난달 30일, 헬로페어런츠(hello! Parents)가 이 대표를 직접 만나 물었다





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