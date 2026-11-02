최불암 장례미사, 김혜수·송일국 등 조문객 눈물

배우 최불암의 장례미사가 여의도성당에서 엄수됐다. 김혜수, 송일국, 김민자 등 조문객들이 빈소를 지키며 애틋한 이별을 나누는 진풍경이 벌어졌다.

배우 고(故) 최불암 의 장례 미사가 2일 오후 14시 서울 영등포구 여의도성당에서 엄수되었다. 영원한 수사반장이자 국민 아버지로 사랑받은 그가 45년 간 연기 인생의 막을 내린 것이다. 고인은 지난해 3월 허리 디스크 수술 후 건강이 급격히 악화해 지난달 29일 영면하였다. 정부는 그의 공로를 치하하며 별세 이튿날인 지난달 30일 금관문화훈장을 추서하기도 했다.

염추기경 추모사, 구도자적 연기인 생애 회고

미사 중 염수정 추기경은 고인의 삶과 연기 철학을 돌아보는 추모사를 전했다. 그는 최불암 프란치스코 형제의 푸근한 미소를 더 이상 볼 수 없음을 슬퍼하며, 고인이 어렵던 시대에 위로와 희망을 주던 인물이었다고 기렸다. 수사반장 박영한 반장과 전원일기 김민재 회장, 한국인의 밥상에서 정성을 담아 밥상을 알려주던 국민 배우로서의 면모를 강조했다.

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염 추기경은 또한 고인이 연기자로서 한길을 걸으며 소외된 이들에게 웃음과 기쁨을 주었던 벗이었음을 기억했다. 자신이 가진 모든 것을 연기에 바쳐 우리 국민의 희로애락을 함께 나누었음을 치하했다. 그러면서 고인이 2018년 세례식 후 나눈 대화도 공개했다. 국민의 사랑을 받는 사람은 구도자의 길을 가야 한다는 깨달음과, 말 한마디와 행동 하나에 더 신경 쓰겠다는 책임감을 표현했던 것이다.

초록우산 어린이재단 황영기 회장은 고별사를 통해 어린이에게 희망을 갖게 하는 것이 어른의 역할이라고 말씀하시던 따뜻한 목소리를 떠올렸다. 그는 이제 더 이상 인자한 미소를 마주할 수 없어 가슴이 아프다고 말하며, 남기신 뜻을 이어 어린이 곁을 지키겠다고 다짐했다. 고인은 45년간 재단을 후원하며 끈끈한 인연을 이어온 후원회장으로서 아이들을 위해 헌신해 왔다.

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김혜수 눈물, 김민자 안고 애틋한 작별 고별

딸을 자처하며 장례 사흘간 빈소를 지킨 배우 김혜수는 미사 내내 눈물을 멈추지 못했다. 그는 미사 종료 후에도 고인의 아내 김민자를 끌어안고 통곡하며 슬픔을 이겨내지 못했다. 임형주와 방송인 김경란도 곁에서 함께 눈물을 흘렸고, 김혜수는 김민자의 등 뒤를 어루만지며 위로를 건넸다. 그녀의 애틋한 모습은 참석자들 모두에게 깊은 감동을 선사했다.

운구차가 이동할 당시엔 장례 미사를 찾은 시민들이 연신 안타까워하며 마지막 인사를 전했다. 김 회장은 잘 가라는 말을 연발하며 고인의 평안을 빌었고, 신현준은 참았던 눈물을 다시 쏟아내며 운구차를 향해 깊이 고개를 숙였다. 도열한 임직원들 사이로 송일국이 영정을 들고 입장하자, 재단 임직원 대표는 어린 나무가 거센 바람을 견디는 것은 큰 나무들이 버텨주기 때문이라 하셨다고 회고했다. 그 큰 나무가 바로 후원회장님이셨음을 잊지 않겠다고 작별 인사를 전했다.

송일국 운구, 조문객들 운구 행렬 따라 눈물

초록우산 어린이재단 홍보대사인 송일국이 운구를 맡아 고인의 영정을 앞세웠다. 정준호, 신현준, 안현모, 김경란이 눈물로 고인의 운구 행렬을 따랐다. 송일국과 신화의 앤디는 비통한 표정으로 국화꽃을 올렸고, 김경란은 헌화하는 내내 한참 동안 오열해 이홍렬이 어깨를 다독이며 달래기도 했다. 고인의 영정과 운구 차량은 임직원들의 배웅을 뒤로하고 장지인 경기 파주시 동화경모공원으로 향했다.

이외에도 배우 김혜자, 유인촌 전 장관, 고두심, 임호, 엄유신, 김지영과 남성진 부부, 이계인 등 전원일기 가족들이 빈소를 지켰다. 윤여정, 나문희, 박근형, 오지명, 강부자, 이덕화를 비롯해 그대 그리고나의 박상원, 차인표, 송승헌, 수사반장 1958의 이제훈 등 동료 배우들도 조문했다. 김민석 대표, 송영길 전 대표, 김부겸·이낙연 전 총리, 오세훈 시장, 권영세·나경원 의원, 신장식 대표, 김종철 경찰청장 직무대행 등 정·재계 인사의 조문도 이어졌다.