최불암 별세: 국민 배우, 1940~2026

최불암이 2026년 8월 29일 별세했다. 전원일기와 수사반장으로 국민적 사랑을 받은 배우 최불암의 삶과 업적을 조명한다.

배우 최불암 이 2026년 8월 29일 세상을 떠났다. 1940년생인 그는 드라마 전원일기 와 수사반장 으로 국민적 사랑을 받으며 한국을 대표하는 연기자로 자리매김했다. 향년 86세.

최불암, 국민 배우로 남다

최불암은 평생 드라마와 연극, 영화를 오가며 연기자로서 전 국민의 사랑을 받았다. 그는 1980년부터 2002년까지 방영된 최장수 드라마 전원일기에서 양촌리 김 회장 역을 맡아 모든 시청자의 아버지로 불렸다.

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또한 1971년부터 1984년까지, 그리고 1985년부터 1989년까지 총 18년간 방송된 수사반장에서 박 반장 역을 맡아 한국인의 수사반장으로 기억된다. 표재순 연출가는 수사반장이 최불암이었고 최불암이 수사반장이었다고 회고했다.

고인은 현대그룹 정주영 회장과도 인연이 깊다. 드라마 야망의 25시 등에서 정 회장 역을 맡았던 고인을 생전 정 회장이 무척 좋아해 청운동 자택으로 여러 번 초대했으며, 전원일기 팀 전체가 초대된 적도 있다. 정 회장은 일주일에 한 번 전원일기 보는 재미로 산다고 말하기도 했다.

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어머니와 예술적 배경

한국인의 아버지로 불렸지만 아이러니하게도 고인은 아버지를 잘 모르고 자랐다. 인천에서 영화사와 신문사를 운영했던 선친은 1948년 35세의 나이로 갑작스레 세상을 떠났다. 국민 아버지를 키운 건 어머니였다.

고인의 어머니 이명숙 여사가 명동에서 운영하던 선술집 은성은 시인 김수영, 변영로, 천상병, 박인환, 전혜린 등 당대 최고 예인들의 아지트였다. 고인은 은성에서 예술에 대한 꿈을 키우고 명사들과 친분을 쌓았다.

어머니는 그의 연기에도 영향을 미쳤다. 수사반장 첫 방송 날 아무리 가짜 형사지만 사람한테 은팔찌 채우고 총 겨누는 건 아닌 것 같다는 어머니의 한마디에 그는 종방 때까지 한 번도 총이나 수갑을 쓰지 않았다.

아버지를 아버지라 불러본 게 두 번 정도라고 기억하는 그는 연기를 위해 아버지의 이데아를 만들어냈다. 실제 겪어본 아버지가 아니라 우리 아버지는 이랬으면 좋겠다는 이상형을 만들어냈고, 어쩌면 그래서 모든 이들이 공감하는 아버지가 됐는지도 모른다.

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연기 경력과 사회 공헌

다섯 살 많은 선배 이순재의 아버지 역을 1978년 영화 아리랑아에서 한 적 있을 만큼 국민 아버지가 될 수 있었던 데는 연극 덕도 있다. 20대 시절 무대에서 노역 전문 배우로 연기력을 쌓았으며, 서라벌예대 시절 연출을 전공하며 연기 전공생들이 꺼려하는 노인 역을 도맡다가 연기로 방향을 틀었다.

1967년 드라마 데뷔작 수양대군 때부터 스물일곱 나이에 가짜 주름을 그리고 노년의 김종서를 연기했다. 아버지 역할로 본격 데뷔한 건 1974년 방송된 MBC 일일드라마 강남가족이었다. 김수현 작, 표재순 연출로 최불암과 김혜자가 부부로, 송재호, 김영애, 유인촌 등이 자녀로 나왔다.

고인은 전원일기에서 구걸하던 금동이를 양자로 들인 후 1985년 초록우산 전국후원회장을 맡아 41년간 어려운 처지의 어린이와 청소년을 위한 나눔을 실천했다. 30일 초록우산은 고인의 장례를 초록우산 어린이재단장으로 치른다고 밝혔다. 정부는 이날 고인에게 금관문화훈장 1등급을 추서했다.

유족으로는 배우 김민자와 아들 동녘, 딸 동비씨가 있다.