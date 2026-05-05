최불암의 60년 연기 인생을 조명한 MBC 다큐멘터리 ‘파하, 최불암입니다’ 공개

MBC 다큐멘터리 ‘파하, 최불암입니다’가 배우 최불암의 60여년 연기 인생을 조명하며 화제를 모으고 있다. 이번 다큐멘터리는 최불암이 기획 단계부터 깊이 관여하며 자신의 예술 철학과 시대상을 담아내려 노력했으나, 최근 건강 이상설로 인해 출연은 끝내 이뤄지지 못했다. 방송에는 최불암의 삶과 연기인생 전반을 음악으로 돌아보는 라디오 형식으로 제작됐으며, ‘수사반장’과 관련한 어머니의 조언도 전해졌다. 후배 배우들도 출연해 그의 연기 인생을 회고했다.

최근 공개된 MBC 다큐멘터리 ‘파하, 최불암 입니다’가 배우 최불암 (86)의 60여년 연기 인생 을 조명하며 화제를 모으고 있다. 이번 다큐멘터리는 1955년 명동극장에서 연기를 시작한 최불암 이 국립극단을 거쳐 드라마 ‘전원일기’, ‘ 수사반장 ’ 등을 통해 ‘국민 아버지’로 불리게 된 과정을 상세히 다뤘다.

특히 이번 다큐멘터리는 최불암이 기획 단계부터 깊이 관여하며 자신의 예술 철학과 시대상을 담아내려 노력했으나, 최근 건강 이상설로 인해 출연은 끝내 이뤄지지 못했다. MBC 관계자는 최불암이 재활치료에 전념하기 위해 촬영을 취소했다고 설명했다. 제작진은 최불암이 기획 단계부터 적극 참여한 다큐멘터리임을 강조하며, “전반에 그가 전하고자 한 메시지가 담겼다”고 전했다.

이번 방송은 최불암의 삶과 연기인생 전반을 음악으로 돌아보는 라디오 형식으로 제작됐으며, MBC 드라마 ‘그대 그리고 나’에서 최불암의 맏아들 역을 맡았던 배우 박상원이 프리젠터로 나섰다. 1971년부터 1989년까지 MBC ‘수사반장’에 관한 이야기도 전해졌다. 방송에는 지난 2024년 방송된 MBC 다큐멘터리 ‘돌아온 레전드-수사반장’ 제작을 위해 촬영된 최불암의 미방분 인터뷰도 담겼다. 최불암은 70년대 산업사회와 자본주의 체제가 막 이뤄지기 시작한 시기를 언급하며, “고향을 떠난 사람들이 타지에서 먹고 살려다 보니 사건이 상당히 많았는데, 문제는 그것들이 ‘가난 범죄’였다는 것”이라고 말했다.

또한 ‘수사반장’과 관련한 어머니의 조언도 전해졌다. 최불암은 “어머니께서 방송을 모니터링해주시면서 ‘범인을 권총이나 수갑이 아닌 정신으로 다스려야 국민들이 호응해 네게 박수를 쳐 주지 않겠냐’고 하셨다”며 극 중 그가 연기한 ‘박반장’이 권총과 수갑 대신 하얀 손수건 등의 소품을 사용하게 된 계기를 밝혔다. 최불암과 함께 작품을 만들어 온 감독·작가 및 후배 배우들도 출연해 그의 연기 인생을 회고했다. 박근형은 최불암에 관해 “남자로서 그렇게 멋지고 잘생긴 남자 처음 봤다”며 “그다음에 쭉 배우 활동하면서도 늘 얘기했다.

‘그렇게 멋진 남자 처음 봤다’고”고 했다. 백일섭 역시 “연극 좋아하는 사람이라면 최불암을 다 알았다”고 거들었다.

‘그대 그리고 나’에서 호흡을 맞춘 정경호는 “마치 현장에 사시는 분처럼 처음부터 그 자리에 계신다. 자기 방에서 낮잠도 주무시고 식사도 하셨다. 그 뒤로 저도 현장에서 벗어나지 않으며 인물이 되는 법을 배웠다”고 했다. 채시라는 “선생님만의 호흡과 존재감이 남달랐다”고 했고, 박원숙은 “왜 눈물이 나는지 모르겠다”며 울컥하는 모습을 보였다.

임호는 “연기는 혼자 하는 게 아니라는 걸 알려준 분”이라고 전했다.

‘파하, 최불암입니다’는 오는 12일 2부가 방송된다. 제작진은 “최불암은 재활 과정을 마무리하는 대로 MBC를 통해 시청자들에게 인사할 예정”이라고 알렸다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

최불암 MBC 다큐멘터리 파하 최불암입니다 수사반장 연기 인생

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

대구시장 후보 ‘내란 혐의’ 언급에 국민의힘-MBC 갈등 격화…‘윤 어게인’과의 절연인가추경호 국민의힘 대구시장 후보를 둘러싼 MBC 김경호 앵커의 클로징 멘트가 논란이 되면서 국민의힘과 MBC 간의 갈등이 심화되고 있습니다. 국민의힘은 ‘선거 개입’이라며 법적 책임을 묻겠다고 나섰고, 더불어민주당과 민언련은 국민의힘의 언론 압박을 비판하고 있습니다.

Read more »

다들 부족해서 난리인데…비닐봉투 20만장 통 크게 푼 현대百, 비결은나프타 가격 급등으로 유통업계 전반에 ‘비닐 대란’ 우려가 커진 가운데 현대백화점이 자체 비축한 비닐봉투 20만장을 풀어 눈길을 끌고 있다. 다른 업체들이 발주 제한과 가격 인상에 나선 것과 달리, 오히려 안정적인 공급을 이어가고 있어서다. 4일 관련 업계에 따르면 최근 나프타 가격은 1년 전보다 약 60% 이상 급등하며 비닐봉투와 플라스틱 포장재 가격을

Read more »

60세 김홍도가 그린 ‘늙은 매화’…국립중앙박물관 서화실 석달만에 새단장국립중앙박물관이 상설전시관 서화실 전체 작품을 3개월마다 물갈이하는 정기 교체에 맞춰 주제전시 ‘단원 김홍도, 시대를 그리다'를 4일부터 연다. 앞서 겸재 정선의 작품세계를 조망한 데 이어 두 번째 주제 전시로, 단원의 대표 작품을 포함해 50건 96점(보물 8건 포함)이 새롭게 선보인다. 주제 전시와 연관해 6월 2일 국립중앙박물관 내 극장 용에선 유홍준 국립중앙박물관장이 ‘단원 김홍도의 삶과 예술’이라는 주제로 강연한다.

Read more »

“애들 때문에 참고 살았지만”…황혼 이혼, 35년만에 신혼 이혼 앞질러작년 혼인 기간 30년 이상 부부 이혼 건수는 1만5628건 5년 미만 이혼 건수보다 1236건 많아 작년 여성 대상 이혼 상담 4013건 이중 60대 이상 전체 22.1%

Read more »

자산 9조 돌파 … 라인그룹 대기업 반열 올랐다공정위 대기업 집단 첫 진입2015년 동양건설산업 인수 후계열사 60곳, 전국구 건설사로

Read more »

명백한 차별이란 ‘노키즈존’, 가장 많은 지역은 어디일까어린이날을 ‘어린이 차별 철폐의 날’로 정해 ‘노키즈존’과 같은 차별행위를 개선해나가자는 제안이 나왔다. 노키즈존의 60% 이상이 서울·경...

Read more »