최불암 장례미사 및 노제 엄수, 염수정 추기경 집전과 추모

고 최불암의 장례미사와 노제가 엄수됐다. 염수정 추기경의 집전으로 치러진 미사와 초록우산 어린이재단에서의 노제, 임직원들의 추모 정서가 전달됐다.

고(故) 최불암 배우의 영결식이 2일 오전 서울에서 엄수되었다. 지난 29일 향년으로 작고한 그는 이날 오전 9시 서울 영등포구 여의도성당에서 장례 미사와 노제를 통해 고별 인사를 나눴다. 그의 빈소는 서울 중구 무교동에 위치한 초록우산 어린이재단 본부에 마련되어 있으며, 임직원들과 지인들이 그를 마지막으로 기억했다.

염수정 추기경 집전 장례미사

서울 영등포구 여의도성당에서 열린 장례 미사는 염수정 추기경이 집전했다. 염 추기경은 미사에서 고인의 생애와 정신을 기리며 추도사를 낭독했다. 그는 최불암 배우가 항상 자신을 외부로 드러내지 않고 겸손하게 생활해 왔다고 회고했다.

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염 추기경은 고인이 자신에게 맡겨진 불쌍한 사람들에게 착한 이웃이 되고자 애썼다고 전했다. 그는 마지막 순간까지 고인이 간직했던 희생과 봉사 정신이 중요한 가치였다고 강조했다. 이 같은 정신은 각박하고 거친 현대 사회 속에서도 우리가 희망을 잃지 않도록 하는 유산이 될 것이라고 덧붙였다.

초록우산 어린이재단 노제

미사 후 운구 차량은 서울 중구 무교동에 위치한 초록우산 어린이재단 본부로 이동했다. 고인은 1985년부터 전국후원회장을 맡아 아동복지 활동에 앞장서 왔다. 이날 본부 1층 정문 앞에는 그를 추모하는 공간이 마련되었고, 임직원들은 영결식을 준비하며 고인을 기다렸다.

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고인의 영정이 들어선 시간, 임직원들은 30분 전부터 입구에 도열해 마지막 인사를 전했다. 배우 송일국이 영정을 들고 장례위원들과 함께 본부 안으로 들어올 때, 임직원들은 정중하게 영정을 맞이했다. 이는 고인이 평생 아동 복지를 위해 헌신해 온 모습에 대한 존경과 이별의 정을 보여주는 장면이었다.

추도사와 영결식 마무리

노제 자리에서 초록우산 어린이재단 임직원 대표인 김선희 팀장이 추도사를 낭독했다. 김 팀장은 아이들을 위한 일이라면 언제나 기꺼이 함께해주셨던 분이라고 고인을 기억했다. 그는 고인의 따뜻한 사랑과 헌신이 재단의 중요한 자산이었음을 강조하며 눈시울을 붉혔다.

장례위원들이 헌화를 마친 후, 고인의 영정은 초록우산 어린이재단 임직원들의 배웅을 받으며 출발했다. 고인의 영정은 경기 파주시 동화경모공원으로 이동해 영면에 들었다. 이번 영결식은 고인의 빈틈없는 봉사 정신을 기리며, 그의 유산이 후세에까지 전달되기를 바라는 마음으로 엄숙하게 진행되었다.