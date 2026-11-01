최불암 별세... 45년간 나눔 실천한 국민 배우의 마지막 여정

대한민국 문화계를 슬픔에 빠뜨린 최불암 배우의 별세와 함께, 그의 삶과 예술, 그리고 45년간 이어온 나눔의 행적이 조명되고 있습니다.

대한민국 문화계를 슬픔에 잠가버린 위대한 배우 최불암의 별세 소식이 전해지면서 전국민이 깊은 애도의 뜻을 표하고 있습니다. 고인은 지난 29일 향년 87세의 나이에 별세했으며, 발인식은 유족들의 요청에 따라 2일 아침 7시 40분 서울아산병원 장례식장에서 비공개로 진행되었습니다.

이후 여의도성당에서 장례미사가 거행되고 초록우산어린이재단 본부를 통해 국민들에게 작별 인사를 한 뒤, 경기도 파주 동화경모원에 안장될 예정입니다. 빈소를 찾은 조문객들의 모습에서는 그의 삶에 대한 깊은 그리움과 존경심이 엿보였는데, 서울 송파구에서 남편 병간호를 위해 병원을 찾았다가 빈소 소식을 듣고 이틀 연속 조문한 김유숙 씨는 고인이 건강하셨을 때 방송하던 '한국인의 밥상'을 떠올리며 안타까워했습니다.

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최불암 배우의 연기 인생

멀리 미국 로스앤젤레스 근교 토런스에서 한국 여행을 왔다가 서울을 방문한 권오상 씨 역시 '전원일기'를 보며 이민 생활 중 큰 위안을 얻었음을 털어놓으며 고인의 영향력이 해외 교민들조차 포괄하고 있음을 보여주었습니다. 최불암 배우의 Career는 연극에서 시작되어 대중의 사랑을 받은 '국민 배우'의 전형을 보여준 길이였습니다. 1939년생으로, 어릴적 어머니가 운영하던 극장 근처 가게에서 연극인들을 보며 예술적 꿈을 키운 그는 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔한 뒤 1965년 국립극단 정단원이 되어 본격적인 활동을 시작했습니다.

텔레비전 분야에서는 1967년 서울중앙방송 특채 6기 탤런트로 합류하며 첫발을 디뎠고, 1971년부터 1989년까지 MBC에서 방영된 대장금과 어깨를 나란히 하는 초장수 드라마 '수사반장'에서 박영한 형사 역을 맡아 대한민국 최고의 인기 배우로 자리매김했습니다. 그는 단순히 연기뿐만 아니라 실제 형사들과의 밀착 취재를 통해 현실감 넘치는 연기를 추구했으며, 새벽이라도 사건 통보가 오면 현장을 찾아다니는 열정으로 '진실한 연기'를 실천했습니다. 2024년 한겨레와의 인터뷰에서는 '사건을 알아야 진실하게 연기하고 피해자의 심정을 대변할 수 있다'고 말했던 그의 태도는 여전히 많은 예술가들에게 귀감이 되고 있습니다.

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전원일기와 국민 아버지

그의 예술적 업적은 '수사반장'을 넘어 '전원일기'로 이어지며 '국민 아버지'라는 칭호를 얻게 되었습니다. 1980년부터 2002년까지 22년간 방영된 이 드라마에서 그는 마을의 어른 김 회장 역을 맡아 따뜻하고 자상한 가문의家長 이미지를 구축했습니다. 그러나 그는 평범한 아버지 역할에 안주하지 않고 2008년 SBS 드라마 '식객'에서 엄격한 요리 장인 오성근 숙수 역을 맡아 변주된 연기를 선보이며 연기 파노라마를 확장했습니다. 또한 KBS 교양 프로그램 '한국인의 밥상'에서 14년간 전국을 누비며 서민의 삶과 정서를 전달하는 문화적 가교 역할을 수행했습니다.

특히 1981년 '전원일기'에서 아이를 입양하는 에피소드가 사회적으로 큰 반향을 일으켰고, 이를 계기로 그는 초록우산어린이재단 전국 후원회장을 45년간 역임하며 사회복지 분야에서도 헌신적인 나눔을 실천했습니다. 정부는 그의 공로를 인정하여 사후 금관문화훈장을 추서했으며, 유인촌 전 장관, 나문희 배우, 김민석 민주당 대표 등 각계 인사들이 그의 별세를 애도하며 그와 인연이 닿았던 깊은 정을 기렸습니다. 고인의 죽음은 단순한 한 시대의 아이콘이 사라진 것을 넘어, 한국 현대사 속에서 따뜻한 정과 공감을 나누어준 문화적 상징이 영면하는 의미 있는 순간으로 기록될 것입니다.