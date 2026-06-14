최병희의 삶과 부천 소사의 역사

최병희는 함경북도 경성군 오촌면 출신으로 1891년에 태어났다. 그는 일찍 부모와 함께 고향을 떠나 인천에 정착하였으며, 어렵게 학업을 이어갔다. 경제적 어려움으로 상업에 일찍 뛰어들었으며, 1910년대 최병희가 뛰어든 인천의 상업계는 이미 일본인 거상들에게 잠식되어 그 틈을 비집고 들어가기가 힘들었다. 최병희는 모회사 외교원으로 입사하여 장사를 할 수 있는 밑천 자금 3-400원을 모았으며, 1918년 소규모의 중국소금 수입상점을 인천 지나정에 열었다. 하지만 일본대상과의 경쟁에서 밀려 실패하였다. 다시 회사에 들어가 상업을 할 수 있는 자금을 준비하는 동시에 중국인들과 직접 무역을 하기 위해 중국어를 집중 연구하였다. 최병희의 삶은 일제강점기 부천 소사의 역사와 궤를 같이 하였다.

1935년 10월 14일 부천군 소사역(현 부천역) 부근에서 진흥관 개관식이 열렸다. 일제의 식민 침탈과 식량 수탈로 급속히 발전하고 있는 소사에 극장뿐만 아니라 공동회의와 집회를 진행할 수 있는 복합문화시설이 만들어졌다.

이 진흥관이 만들 수 있도록 비용을 댄 사람은 최병희였다. 최병희는 함경북도 경성군 오촌면 출신으로 1891년에 태어났다. 집안이 가난하여 일찍 부모와 함께 고향을 떠나 인천에 정착하였다. 어렵게 학업을 이어갔으나 경제적 어려움으로 상업에 일찍 뛰어들었으며, 1910년대 최병희가 뛰어든 인천의 상업계는 이미 일본인 거상들에게 잠식되어 그 틈을 비집고 들어가기가 힘들었다. 1913년 모회사 외교원으로 입사하여 장사를 할 수 있는 밑천 자금 3-400원을 모았으며, 1918년 소규모의 중국소금 수입상점을 인천 지나정에 열었다.

하지만 일본대상과의 경쟁에서 밀려 실패하였다. 다시 회사에 들어가 상업을 할 수 있는 자금을 준비하는 동시에 중국인들과 직접 무역을 하기 위해 중국어를 집중 연구하였다. 1923년이 되어 중국 상인들에게 신용을 얻어 성공을 할 수 있었으며 이때 이미 10만 원의 재산가가 되어있었다. 중국 지부항의 유명한 무역상 덕표창과 거래를 하였고, 청도 소금을 수입하고 우리나라 미곡을 수출하였다. 1920년대에 인천역전에 공신상회를 개업해 염류 판매 및 위탁매매를 하는 동시에 운송업을 겸영하였으며 1930년대에는 인천부 해안정에서 동순공사라는 무역상을 운영하였다.

이러한 기반을 바탕으로 1922년 인천염업조합이 창립되었을 때 최병희는 상무이사로 참여하였으며, 1929년에는 인천상업회의소 평의원에 당선되었다. 소금 무역을 바탕으로 인천에서 상업 활동을 왕성히 했다. 하지만 최병희의 집은 인천이 아닌 부천 소사 심곡리에 있었다. 이로인해 부천에서 1920년대부터 1940년대까지 다양한 지역활동을 하였다.

부천 소사에서의 활동에서 최병희는 계남면 면협의원으로 4회를 역임하였으며, 1933년 경기도회의원에 출마하였으나 선거법 위반으로 탈락하였다. 또한 그는 소사금융조합, 소사산업조합, 소사계리에 취제역으로 참여하였다. 소사계리는 가축과 비료 등의 자금을 융통하고, 농산물을 위탁판매하여 수익을 올리는 회사였다. 최병희는 소금 무역을 통한 경제력을 바탕으로 소사에서 농지를 많이 소유한 지주가 되었다.

또한 그는 소사공립보통학교의 기성회장으로 선출되어 증축비로 1천원을 기부하였다. 1937년 서울 청량리에 위치해있던 경기도 농사시험장이 서울의 시가지 확장으로 이전하게되었다. 여러 지역이 유치전에 뛰어들었는데 소사 또한 실현촉진기성회를 조직하여 유치에 노력하였으며, 최병희는 대삼삼랑, 유정전차랑, 증야호웅, 원인상, 이성환, 소견산청삼랑 등과 함께 평의원으로 참여하였다. 또한 그는 소사체육회가 1937년 7월 24일 창립되었을 때 원영상, 이성환, 신부정웅, 수등정웅, 천야육사랑, 중원경덕, 김응석 등과 함께 고문으로 참여하였다.

최병희의 친일행위로는 첫번째로 소사신사 봉고제 기부가 있으며, 1939년 5월 9일 진행되었다. 이 봉고제에 최병희는 300원을 기부하였다. 두번째로 친일광고가 있으며, 1928년 4월 29일 경성일보에 일왕의 탄생일을 기념하는 광고를 하였으며, 1938년 1월 1일 조선신문에는 광고를 하였다. 또한 그는 황군의 무운장구를 기원하는 광고를 하였으며, 1938년 1월 3일 경성일보에는 광고를 하였다.

이러한 광고는 모두 일제의 침략전쟁을 적극 동의하고 우리나라 젊은이들의 전쟁 참여를 독려하는 성격을 가지고 있었다





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최병희 부천 소사 일제강점기 친일행위 소금 무역 인천상업회의소

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