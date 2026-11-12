최민희 더불어민주당, 기자를 하이에나떼라 지칭해 논란

최민희 더불어민주당 최고위원이 기자들을 하이에나떼라 비하한 발언으로 물의를 빚고 있다. 그는 사과했지만 언론 개혁 단장으로서의 발언이라는 점에서 우려가 크다.

최민희 더불어민주당 최고위원이 언론인들을 '하이에나 떼들'이라고 지칭하며 큰 논란을 일으켰다. 그는 지난 5일 수백 명이 참여한 단체대화방에서 의원총회를 취재하던 사진 및 영상 기자들을 향해 이같이 발언했다. 또한 기자들이 '이간질' 영상을 찍으려 움직이고 있다고 비난하는 내용을 전달했다.

집권여당 내 언론 적대시 발언 지속

최민희 최고위원은 해당 발언에 대해 "표현이 적절하지 못했다"며 사과했으나, 단순한 말실수로 보기에는 그의 과거 행보가 겹친다. 그는 당 내 '미디어공공성강화TF' 단장을 맡아 언론 개혁을 정치의 주요 목표로 삼아온 인물이기 때문이다. 여당 내부에서 언론을 적대시하는 태도가 반복되면서 사회적인 우려가 커지고 있다.

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오바마의 언론관과 비교되는 현재 상황

버락 오바마 전 미국 대통령은 2017년 1월 퇴임 전 마지막 기자회견에서 언론의 역할을 강조했다. 그는 기자들을 자신의 팬이 아니라 곤란한 질문을 던지고 비판적 시선을 보내 국민들에게 책임을 지게 만드는 사람들로 정의했다. 권력 감시와 견제를 위한 '회의론자'로서의 언론인 소명을 강조한 고별사였다.

최근 집권여당에서 이러한 당연한 상식이 무너지는 일들이 빈번하게 발생하면서, 오바마 전 대통령의 발언이 다시금 기억 속에서 소환되고 있다. 권력을 견제해야 할 언론을 적으로 규정하려는 시도가 민주주의적 절차에 걸맞지 않다는 비판이 제기되고 있다.

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과거 언론 비판 및 공격적 언행 이어져

최민희 최고위원의 언론관에 대한 문제 제기는 이번이 처음이 아니다. 지난해 국정감사 당시에는 자신과 관련된 보도를 문제 삼아 피감기관 관계를 퇴장시키기도 했다. 이어 지난 8월 전당대회에서는 일부 언론 취재진을 '특정 언론사 출신'으로 낙인찍어 구설수에 올랐다.

여권 지지율 하락의 원인을 언론의 비난 보도 탓으로 돌리며 책임을 전가한 적도 있다. 정치인의 이러한 부적절한 언행은 단순히 실언을 넘어 사회 전반에 혐오의 토양을 제공한다는 점에서 위험하다.

언론인 대상 폭력 조장 및 민주주의 위협

정치인의 공격적인 발언은 언론인 개인에게 폭력을 조장하는 가해가 될 수 있다는 우려가 크다. 최근 언론노조 조사 결과에 따르면, 언론인 95.8%가 온라인 욕설이나 위협 등 외부 공격을 경험했다고 밝혔다. 심지어 좌표 찍기와 스토킹까지 당했다는 응답이 나왔다.

최민희 최고위원은 우리 사회의 공론과 민주주의를 위험에 빠뜨리는 가해자가 되길 원치 않을 것이다. 그가 진정으로 개혁을 추구한다면, 언론을 적대시하는 태도를 버리고 건설적인 비판을 수용하는 자세가 요구된다.