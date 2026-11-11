최민희 최고위원 '하이에나' 발언 논란…기자협회 규탄

더불어민주당 최민희 최고위원이 사진·영상기자를 '하이에나 떼'라고 지칭해 논란이 일었다. 두 기자협회는 법적 대응을 검토하며 공개 사과를 요구했다.

더불어민주당의 최민희 최고위원이 국회 출입 중인 사진 및 영상 기자들을 향해 극단적인 멸칭을 사용한 발언으로 큰 파문을 일으키고 있다. 이 사건은 지난 5일 민주당 의원총회가 진행되던 중 지역구 당원들이 모인 단체 대화방에 관련 사진과 함께 적힌 글이 유출되면서 세상에 드러났다.

단체대화방 유출된 부적절한 표현

최민희 최고위원은 해당 대화방에 사진과 영상 기자들의 모습을 담은 이미지를 올리며 '하이에나 떼들'이라는 표현을 사용했다. 그는 또한 기자들이 어떻게든 이간질 영상을 찍으려 행동하는 것처럼 보인다고 부연 설명했으며, 이 대화방에는 지역 당원과 지지자 등 총 480여 명이 참여하고 있는 것으로 알려졌다.

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기자협회들의 즉각적 성명 발표

한국사진기자협회와 한국영상기자협회는 11일 각각 공식 성명을 통해 최 최고위원의 행위를 강력히 비판했다. 사진기자협회는 정당한 취재 활동을 정치적 이간질로 매도하고 기자들을 동물에 빗대어 조롱한 것은 언론인에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손 소지가 있는 부적절한 행위라고 규정했다.

영상기자협회는 국민의 알권리를 위해 현장에서 고군분투하는 영상 기자들을 향해 입에 담기 힘든 멸칭을 사용한 것은 언론의 독립성과 자유를 부정하며 민주주의의 근간을 흔드는 심각한 사안이라고 지적했다. 양 협회는 민주당 소속 의원의 언론 폄훼 발언에 대해 진상 조사를 실시하고 엄중한 조치를 취할 것을 요구했다.

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국회 소통관에서의 사과 기자회견

논란이 확산되자 최민희 최고위원은 11일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 사과했다. 그는 '부적절한 표현으로 상처 입으신 기자님들께 사과드린다'며, 당시 의원총회를 취재하던 모습에서 순간적으로 든 느낌을 가까운 사람들과 나눈 것이라고 해명했다.

최 최고위원은 신천지 3자 비밀연합 의혹 제기를 두고 당내 갈등이 수습되지 않고 일부 언론에서 정당한 문제 제기조차 갈등과 분열로 치부하는 것에 대한 답답함이 있었다고 밝혔다. 그는 페이스북에서도 일주일여가 지나 자신이 올린 사진과 글이 유출되었음을 인정하며 표현이 과하고 적절하지 못했음을 사과했다.

법적 대응 검토 및 향후 전망

한국사진기자협회는 책임 있는 해명과 재발 방지 약속이 이루어지지 않을 경우 법적 대응을 검토하겠다고 경고했다. 이는 언론 보도의 자유와 기자의 존엄성을 보호하기 위한 조치로, 정치인과 언론 간의 관계에서 발생할 수 있는 갈등 사례로 주목받고 있다.