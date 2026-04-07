최민호 세종시장, 세종보 사수를 위한 100km 도보행진 시작

최민호 세종시장이 세종보 유지를 위해 100km 도보행진을 시작하며 시민들에게 지지를 호소하고 있습니다. 더불어민주당 세종시장 후보는 이춘희 전 시장과 조상호 전 부시장으로 압축되었으며, 결선 투표를 앞두고 있습니다.

최민호 세종시장 이 세종보 를 지키기 위해 100km 도보행진 을 시작했습니다. 세종시의 미래를 위해 세종보 가 반드시 필요하다는 입장을 밝히며, 시민들에게 세종보 의 중요성을 알리고 지지를 호소하기 위한 행보입니다. 7일 오전 9시, 세종시 금강변에 위치한 세종보 사업소 주차장에서 ‘ 세종보 선언’을 발표한 후 지지자들과 함께 세종 종주에 나섰습니다. 최 시장은 100km에 달하는 여정을 일주일 동안 소화하며, 세종시 24개 읍·면·동을 모두 방문하여 주민들과 직접 소통할 계획입니다. 매일 10~15km를 걸으며 마을회관 등에서 잠을 자는 강행군을 펼칠 예정이며, 이를 통해 세종보 유지의 필요성을 강조하고 시민들의 공감대를 형성하겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이는 이재명 정부가 4대강 16개 보 처리 방안을 마련, 세종보 해체를 예상하고 있는 상황과 맞물려 더욱 주목받고 있습니다.

정부는 용역을 통해 마련된 처리 방안을 9월께 발표하고, 물 이용 여건이 양호한 곳은 내년 상반기부터 처리 방안을 이행할 계획이라고 밝혔습니다. 세종보 해체 가능성에 대한 우려가 커지는 가운데, 최 시장은 세종보 사수를 통해 세종시의 발전을 도모하겠다는 굳건한 의지를 드러내고 있습니다.\한편, 더불어민주당 세종시장 후보는 이춘희 전 세종시장과 조상호 전 세종시 경제부시장으로 압축되었습니다. 두 후보는 오는 14일부터 16일까지 3일간 결선 투표를 통해 최종 후보를 결정할 예정입니다. 이춘희 전 시장은 자신의 페이스북을 통해 “결선에서도 선의의 경쟁을 통해 민주주의의 모범을 보이고, 끝내 원팀이 돼 더불어민주당이 함께 승리하는 역사를 함께 쓰길 기대한다”며, ‘신행정수도 설계자’에서 ‘대한민국 행정수도 세종의 완성자’로 나아가겠다는 포부를 밝혔습니다. 조상호 전 부시장은 “과거는 미래를 이길 수 없으며 지난 선거과정에서 새로운 세종을 바라는 열망을 온몸으로 느꼈다”며, 행정수도 완성, 자족기능 확충, 시민의 삶 향상을 위한 새로운 비전과 정책을 제시하며 도전을 이어갈 것을 밝혔습니다. 두 후보 모두 세종시의 미래를 위한 비전을 제시하며, 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 세종시의 미래를 위한 다양한 정책 공약과 후보들의 열띤 경쟁은 다가오는 지방선거에서 중요한 관전 포인트가 될 것입니다. 유권자들은 후보들의 공약을 꼼꼼히 검토하고, 세종시의 발전을 위한 최적의 선택을 해야 할 것입니다.\이번 최민호 시장의 도보행진은 단순히 세종보를 지키려는 노력 이상의 의미를 지닙니다. 이는 세종시의 정체성을 지키고, 시민들의 삶의 질을 향상시키기 위한 강력한 의지의 표현입니다. 세종보는 단순히 시설물을 넘어, 세종시의 역사와 미래를 연결하는 상징적인 존재입니다. 최 시장은 이러한 세종보를 지키는 것을 통해 세종시의 지속적인 발전을 이끌어내고자 합니다. 또한, 이번 도보행진은 시민들과의 소통을 강화하고, 세종시에 대한 시민들의 자긍심을 높이는 계기가 될 것입니다. 최 시장은 세종시 곳곳을 누비며 시민들의 목소리에 귀 기울이고, 그들의 의견을 정책에 반영할 것입니다. 더불어민주당 후보들의 경쟁 또한 세종시의 미래를 위한 중요한 동력이 될 것입니다. 두 후보는 각각의 비전을 제시하고, 시민들의 지지를 얻기 위해 노력할 것입니다. 이는 세종시의 정책 경쟁을 활성화하고, 더 나은 정책 개발을 이끌어낼 것입니다. 다가오는 지방선거는 세종시의 미래를 결정하는 중요한 분기점이 될 것입니다. 유권자들은 후보들의 공약을 꼼꼼히 비교하고, 세종시의 발전을 위한 최적의 선택을 해야 할 것입니다. 세종시의 미래는 시민들의 선택에 달려있습니다





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