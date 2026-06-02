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최교진 교육부 장관, 임전수 세종교육감 예비후보 지지 게시글에 댓글 남겨 논란

정치 News

최교진 교육부 장관, 임전수 세종교육감 예비후보 지지 게시글에 댓글 남겨 논란
최교진 교육부 장관임전수 세종교육감 예비후보정치적 중립 의무 위반
📆6/2/2026 5:09 AM
📰kyunghyang
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최교진 교육부 장관은 임전수 세종교육감 예비후보의 선거사무소 개소식에 참석하고, 임 후보를 지지하는 내용의 SNS 게시글에 댓글을 남겼다가 정치적 중립 의무 위반 논란을 일으켰다. 최 장관은 사전투표를 하루 앞둔 지난달 28일 유우석 전 해밀초 교장이 올린 임 후보 지지 게시글에 '좋아요'를 표시하고 '훌륭하십니다. 고맙습니다'라는 댓글과 하트 이모티콘을 남겼으며, 현재 해당 댓글을 삭제한 상태이다. 교육계에서는 이번 일이 교육부 장관의 정치적 중립 의무에 어긋날 수 있다는 지적을 하고 있다.

지난 4월, 임전수 세종교육감 예비후보 의 선거사무소 개소식에 최교진 교육부 장관 이 참석한 사실이 확인되었습니다. 최 장관은 임 후보를 지지하는 내용의 SNS 게시글 에 댓글을 남겼는데, 이 댓글이 정치적 중립 의무 위반 논란을 일으키고 있습니다.

최 장관은 지난 4월에도 임 후보의 선거사무소 개소식에 참석해 논란이 되었던 바 있습니다. 최 장관은 사전투표를 하루 앞둔 지난달 28일, 유우석 전 해밀초 교장이 올린 임 후보 지지 게시글에 '좋아요'를 표시하고 '훌륭하십니다. 고맙습니다'라는 댓글과 하트 이모티콘을 남겼습니다. 유 전 교장은 단일화 추진위 공동대표단 기자회견에 함께하고 저녁 유세에도 함께했다고 적었습니다.

최 장관은 현재 해당 댓글을 삭제한 상태입니다. 교육부 관계자는 오해를 불러일으킬 소지가 있다고 판단해 삭제한 것으로 알고 있습니다. 교육계에서는 이번 일이 교육부 장관의 정치적 중립 의무에 어긋날 수 있다는 지적이 나왔습니다. 공직선거법은 공무원이 선거에 영향을 미치는 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

임 후보는 최 장관이 세종시교육감으로 재직하던 시절 세종시교육청 교육정책국장과 세종교육원장 등을 지낸 최 장관의 측근으로 알려져 있습니다. 이준권 충남교원단체총연합회 회장은 해당 댓글을 캡처해 자신의 페이스북에 올리고 '교사는 선거 관련 게시물에 '좋아요'도 누를 수 없는데 교육부 장관은 예외인가 보다'라고 비판했습니다. 최 장관은 지난 4월에도 임 후보의 선거사무소 개소식에 참석해 논란이 되었던 바 있습니다. 국민의힘은 최 장관을 정치적 중립 의무 위반 혐의로 고발키로 했습니다

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최교진 교육부 장관 임전수 세종교육감 예비후보 정치적 중립 의무 위반 SNS 게시글 댓글

 

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