최교진 교육부 장관, 임전수 세종교육감 예비후보 지지 게시글에 댓글 남겨 논란

최교진 교육부 장관은 임전수 세종교육감 예비후보의 선거사무소 개소식에 참석하고, 임 후보를 지지하는 내용의 SNS 게시글에 댓글을 남겼다가 정치적 중립 의무 위반 논란을 일으켰다. 최 장관은 사전투표를 하루 앞둔 지난달 28일 유우석 전 해밀초 교장이 올린 임 후보 지지 게시글에 '좋아요'를 표시하고 '훌륭하십니다. 고맙습니다'라는 댓글과 하트 이모티콘을 남겼으며, 현재 해당 댓글을 삭제한 상태이다. 교육계에서는 이번 일이 교육부 장관의 정치적 중립 의무에 어긋날 수 있다는 지적을 하고 있다.

지난 4월, 임전수 세종교육감 예비후보 의 선거사무소 개소식에 최교진 교육부 장관 이 참석한 사실이 확인되었습니다. 최 장관은 임 후보를 지지하는 내용의 SNS 게시글 에 댓글을 남겼는데, 이 댓글이 정치적 중립 의무 위반 논란을 일으키고 있습니다.

최 장관은 지난 4월에도 임 후보의 선거사무소 개소식에 참석해 논란이 되었던 바 있습니다. 최 장관은 사전투표를 하루 앞둔 지난달 28일, 유우석 전 해밀초 교장이 올린 임 후보 지지 게시글에 '좋아요'를 표시하고 '훌륭하십니다. 고맙습니다'라는 댓글과 하트 이모티콘을 남겼습니다. 유 전 교장은 단일화 추진위 공동대표단 기자회견에 함께하고 저녁 유세에도 함께했다고 적었습니다.

최 장관은 현재 해당 댓글을 삭제한 상태입니다. 교육부 관계자는 오해를 불러일으킬 소지가 있다고 판단해 삭제한 것으로 알고 있습니다. 교육계에서는 이번 일이 교육부 장관의 정치적 중립 의무에 어긋날 수 있다는 지적이 나왔습니다. 공직선거법은 공무원이 선거에 영향을 미치는 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

임 후보는 최 장관이 세종시교육감으로 재직하던 시절 세종시교육청 교육정책국장과 세종교육원장 등을 지낸 최 장관의 측근으로 알려져 있습니다. 이준권 충남교원단체총연합회 회장은 해당 댓글을 캡처해 자신의 페이스북에 올리고 '교사는 선거 관련 게시물에 '좋아요'도 누를 수 없는데 교육부 장관은 예외인가 보다'라고 비판했습니다. 최 장관은 지난 4월에도 임 후보의 선거사무소 개소식에 참석해 논란이 되었던 바 있습니다. 국민의힘은 최 장관을 정치적 중립 의무 위반 혐의로 고발키로 했습니다





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최교진 교육부 장관 임전수 세종교육감 예비후보 정치적 중립 의무 위반 SNS 게시글 댓글

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