최교진 교육부장관 수능 AI 부정행위 적발 자신 없어 언급해 논란

교육부 최교진 장관이 다가올 수능을 앞두고 AI 기반 부정행위 적발에 자신감이 부족하다고 발언하여 정부 대응 능력에 대한 비판이 일고 있습니다.

교육부 최교진 장관이 다가오는 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능 기술 활용 부정행위 방지 대책과 관련해 논란이 될 만한 답변을 내놓아 정부 부처의 대응 태도에 의구심이 제기되고 있습니다. 최교진 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 의원들의 질의에 답하며 나이를 이유로 한 부정행위 적발의 어려움을 인정하는 발언을 하여 현장의 혼란을 가중시켰습니다.

최교진 장관의 AI 적발 부정 답변과 그 배경

최교진 장관은 국민의힘 박정훈 의원이 인공지능을 활용한 부정행위를 장관이 100% 적발할 자신이 있느냐고 묻는 질문에 "전 못할 것 같다"고 솔직하게 답했습니다. 최교진 장관은 자신의 나이가 73세라는 점을 들며, 개인이 모든 부정행위를 잡아내는 것은 어렵다는 입장을 반복적으로 밝혔습니다. 이 발언은 수능이 사흘 앞으로 다가온 시점에서 주무 부처 장관이 시험의 공정성을 담보할 수 없다는 인상을 줬습니다.

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박정훈 의원은 교육부 수장이 그러한 대응을 한다면 이는 이명박 정부나 다른 시기의 교육부 수준이 그럭저럭이라는 것을 방증하는 것밖에 안 된다고 강하게 지적했습니다. 최교진 장관은 이에 대해 "제 나이가 있어서…개인은 그것을 하기가 어렵겠다"고 해명하려 했으나, 회의장에서는 탄식이 터져 나왔습니다. 박정훈 의원 또한 이 상황에 대해 "미치겠네 정말"이라고 답하며 엄청난 답답함을 드러냈습니다.

스마트 안경 차단 및 전파 차단 대책의 혼란

최교진 장관은 스마트 안경과 같은 변종 부정행위 도구도 완벽하게 차단할 수 있느냐는 질문에도 "완벽하진 못할 것 같다"며 새로운 부정행위 방법을 끝없이 막기는 불가능하다고 인정했습니다. 이러한 발언은 수험생들의 불안감을 증폭시켰습니다. 박정훈 의원은 수능까지 아직 사흘이 남았으므로 전파 차단 조치가 불가능한지 다시 한번 확인해 달라고 요청했습니다.

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이에 최교진 장관은 오늘(16일) 과학기술정보통신부와 협의하여 수험 시간 일부라도 전파 차단을 할 수 있는지 알아본 후 조치하겠다고 답했습니다. 그러나 이 발언 직후 교육부는 공식 공지문을 통해 "이번 수능에 있어 전파 차단은 법적 및 기술적인 한계로 현재 검토하고 있지 않다"고 즉각 해명했습니다. 장관의 발언과 교육부 공식 입력 사이의 명백한 괴리로 인해 현장의 혼란은 더욱 가중되었습니다.

교육부의 공식 해명과 현장 감독관의 어려움

교육부는 '나이가 있어서'라는 발언에 대해 별도의 설명자료를 내고 진화에 나섰습니다. 교육부는 해당 발언이 초소형 카메라 등 장비를 활용한 부정행위에 대한 현장 감독관들의 어려움을 공감하는 표현이었을 뿐, 교육부 차원에서 부정행위 적발이 불가능하다거나 대응에 자신 없다는 의미가 아니라고 해명했습니다.

박정훈 의원은 시험을 보러 가는 학생들이 교육부를 믿고 갔을 때 과연 믿을 수 있느냐고 거듭 물었습니다. 이에 최교진 장관은 "관련 국장이 답변해 주면 좋겠다"며 구체적인 업무 지시를 회피하는 듯한 태도를 보였습니다. 교육부가 마련한 이러한 대응책은 수험생과 학부모, 그리고 시험 감독관들 사이에서 신뢰 회복이 시급하다는 지적을 낳고 있습니다.