최교진 교육부 장관이 22일 사임했다. 2027학년도 수능 AI 부정행위 대응 혼선과 대입 관리 부실 논란이 배경으로, 정부는 수능을 이틀 앞둔 17일 감독 인력 8천400여명을 추가 투입하는 등 대책을 확대했다.

최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 준비 과정에서 빚어진 혼란에 책임을 지고 22일 사임했다. 취임 직후부터 잇단 설화와 대입 관리 부실 논란에 휘말렸던 최 장관은, 수능을 코앞에 두고 불거진 인공지능(AI) 부정행위 대응 혼선이 퇴진의 결정타가 됐다.

최 장관은 사의 표명 입장문에서 주무부처 장관으로서 수능 부정행위 대책을 미리 준비하지 못했다는 지적에서 자유롭지 않다고 밝혔다. 수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다는 입장이다.

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취임 직후부터 이어진 설화와 대입 논란

최교진 장관은 취임 엿새 만인 지난해 9월 18일 국회 대정부질문에서 수능과 고교 내신의 절대평가 전환에 공감한다고 말했다. 국가교육위원회(국교위)와 함께 이를 의제화해 다음 대입 개편 때까지 준비하겠다는 취지였다.

수험생과 학부모에게 민감한 대입제도 개편 발언이었던 만큼 파장이 컸다. 이후 최 장관은 연합뉴스와의 인터뷰에서 장관 발언의 무게감이 얼마나 큰지 알게 됐다며 신중하지 못했던 발언을 인정했다.

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출입기자단 간담회에서는 주요 정책 질문에 최 장관이 직접 답하기보다 담당 실·국장에게 답변을 맡겼다. 이 때문에 업무 파악이 충분하지 않다는 뒷말이 나왔다.

정치적 중립성 논란과 원서접수 시스템 혼선

최교진 장관은 정치적 중립성과 사회관계망서비스(SNS) 활동을 둘러싸고도 여러 차례 구설에 올랐다. 최 장관은 이후 유감을 표했지만, 한 달여 뒤인 5월 말 임 후보를 지지하는 페이스북 게시글에 좋아요를 누르고 칭찬과 감사를 표하는 댓글까지 남겨 선거 개입 논란에 다시 휘말렸다.

같은 달에는 대입에서 가장 민감한 사안인 원서접수 과정에서 문제가 발생했다. 한국대학교육협의회(대교협)는 100개 대학의 원서접수 마감 시간을 1시간 연장했다.

그러나 일부 대학이 기존 마감 시간 이후 경쟁률을 공개한 사실이 알려지면서 입시 공정성 논란으로 번졌다. 연이은 사안이 겹치면서 교육부 수장의 관리 능력에 대한 의문이 커졌다.

세무사 시험 AI 부정행위 이후 대응 확대

교육부는 처음에는 스마트안경을 활용한 부정행위 방지에 집중했다. 지난 15일 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 시인한 뒤에야 부랴부랴 대응 범위를 넓히기 시작했다.

정부는 수능을 이틀 앞둔 17일 복도 감독관과 스마트기기 전담인력 등 8천400여명을 추가 투입했다. 수험생 옷에 달린 단추마다 스티커를 붙이는 대책도 함께 발표했다.

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시험 전날인 18일에는 필기구 관련 지침까지 변경했다. 같은 날 국회에서 열린 '2027학년도 수능 AI 부정행위 대책 마련을 위한 당정협의'에서 최 장관은 부정행위 적발에 자신이 없다는 취지로 답변해 대책의 실효성을 둘러싼 의문이 더욱 커졌다.

최 장관은 16일 서울 영등포여자고등학교를 찾아 수능 시험장 현장점검을 했다. 이 자리에서 세무사 시험의 AI 부정행위를 언급하며 놀라움을 드러냈고, 사태의 심각성을 제대로 인식하지 못한다는 비판을 받았다.

사의 표명 이후 담화 발표와 향후 절차

최교진 장관은 22일 사임했고, 수능 다음 날인 20일에는 범정부 수능 부정행위 대응 태스크포스(TF) 회의에 참석했다. 이 자리에서 취재진의 거취 관련 질문을 받자 임명권자가 사퇴를 요구하면 언제든지 따르겠다는 취지로 답했다.

대국민 담화는 한성숙 국무총리가 17일 발표했다. 수능 당일 시험 진행 상황에 대한 브리핑은 최은옥 교육부 차관이 맡았다. 역할이 분담된 가운데 교육부 실무를 책임지던 최 장관의 공백이 생긴 셈이다.

이번 보도에서는 후임 장관 인선 일정이나 후속 절차가 언급되지 않았다. 대입 제도 개편과 수능 부정행위 재발 방지 대책이 새 체제에서 어떻게 이어질지는 추가로 확인이 필요한 대목이다.