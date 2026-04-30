최강희, 폐지 수거 체험 통해 노인층 생계의 고단함 생생 전하다

배우 최강희가 유튜브 채널 ‘나도 최강희’에서 폐지 수거 체험을 통해 노인층이 겪는 생계의 고단함을 생생하게 전하며 시청자들에게 깊은 여운을 남겼다. 체험을 통해 직접 느낀 허리 통증과 끈 묶는 작업의 어려움, 리어카 가득 채워도 2천 원에 그치는 현실적인 수입을 공개하며, 우리 사회가 외면해 온 생계의 단면을 드러냈다.

최근 배우 최강희 가 유튜브 채널 ‘나도 최강희 ’에서 폐지 수거 체험을 통해 현장의 고단함을 생생하게 전하며 시청자들에게 깊은 여운을 남겼다. 지난 29일 공개된 ‘돈이 되는 고물은 따로 있다’라는 제목의 영상에서는 최강희 가 새벽부터 폐지를 수거하는 어르신과 함께 리어카를 끌며 일하는 모습을 담았다.

어르신은 새벽 3시 30분에 일어나 하루를 시작하며, 차가 적은 시간대를 이용해 안전하게 활동한다고 설명했다. 그는 고물상이 문을 여는 오전 6시 30분쯤까지 약 3천 원에서 5천 원의 수입을 올리지만, 심심하면 한 바퀴 더 돌기도 한다고 말했다. 최강희는 어르신과 함께 폐지를 줍는 과정에서 허리 통증과 끈 묶는 작업의 어려움을 직접 체험하며, 구부렸다 폈다 하는 동작이 허리에 큰 부담을 준다고 토로했다. 어르신은 상자를 납작하게 만드는 노하우를 전하며, 폐지 가격이 킬로그램당 50원 정도에 불과하다는 현실을 설명했다.

리어카를 가득 채워도 3천 원에서 5천 원 수준의 수입에 그치는 상황이다. 두 사람은 모은 폐지와 헌옷을 고물상에 넘겼지만, 예상보다 적은 2천 원의 수입에 최강희는 웃어 보였지만, 그 속에는 체험을 통해 느낀 무거운 현실이 담겼다. 이후 최강희는 어르신 부부를 다시 찾아 대화를 나누고 소소한 용돈을 건네며 따뜻한 마음을 전했다. 이 체험을 통해 최강희는 일상 속에서 쉽게 지나쳤던 폐지 수거의 현실을 직접 체험하며, 고물가와 저가 매입 구조 속에서 노인층이 겪는 고단함을 느끼게 되었다.

최근 폐지 수거를 생계로 이어가는 노인층이 늘고 있는 가운데, 이들의 노동은 여전히 낮은 보상에 머물러 있다. 리어카를 가득 채워도 몇 천 원에 그치는 수입은 단순한 체험을 넘어, 우리 사회가 외면해 온 생계의 단면을 드러낸다. 일상 속에서 쉽게 지나쳤던 풍경이지만, 과연 이 노동의 무게에 걸맞은 대가가 돌아가고 있는지에 대한 질문을 남긴다. 해당 영상을 접한 네티즌들은 리어카 가득인데 2천 원이라는 충격적인 현실에 공감하며, 직접 해보고 알려줘서 더 와닿는다는 반응을 보였고, 평소 당연하게 지나쳤던 풍경을 다시 보게 되었다는 반응도 이어졌다. 웃으면서도 마음이 무거워지는 콘텐츠라는 평가도 나왔다





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