최 장관, 국립발레단 차기 단장 관련 소문에 '사실무근' 강조

최휘영 문화체육관광부 장관은 국립발레단 차기 단장 인선을 둘러싼 특정 인물 내정설 등 각종 소문에 대해 '사실무근'이라고 밝혔다. 국립발레단 단원들도 전문성 있는 인물 선임을 요구하며 입장을 표명했다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 국립발레단 차기 단장 인선 과 관련해 확산되는 각종 소문에 대해 사실무근이라고 강조했다. 최 장관은 6일 사회관계망서비스 엑스(X)를 통해 국립발레단 단장 인선 을 놓고 이상한 헛소문이 돌고 있다며 특히 특정 인물의 내정설을 일축했다.

그는 인사 시기에는 늘 여러 풍문과 억측이 난무하지만 이번엔 너무 나갔다며 임명권자인 문체부 장관이 심사숙고 중인 후보 명단에 그런 인물은 단 한 번도 오른 적이 없다고 명확히 밝혔다. 나아가 추후 인선 결과가 발표됐을 때 낭설과 다를 경우 중도에 철회했다고 우길까 봐 미리 공개한다고 덧붙였다. 한편 국립발레단 단원 일동은 차기 단장 겸 예술감독 선임 기준에 대한 입장문을 발표했다.

단원들은 해당 자리는 발레단 현장을 깊이 이해하며 한국발레의 미래를 이끌 인물이어야 한다며 직업 발레단의 훈련 체계, 공연 제작 과정, 레퍼토리 운영 등에 대한 실질적 경험과 단원들의 예술적 역량을 존중하며 내부 질서와 창작 환경을 안정적으로 이끌 리더가 필요하다고 강조했다. 이는 특정 인물을 배제하거나 반대하기 위한 것이 아니라 전문성과 리더십을 갖춘 인물 선임을 요구하는 것이라고 밝혔다. 이에 대해 최 장관은 단원들의 염려를 이해하지만 공연에 전념해 달라고 당부했다.

그는 삼인성호(三人成虎)의 고사를 들으며 터무니없는 말도 세 사람이 반복하면 사실로 믿게 된다며 백주 대낮에 웬 호랑이 해프닝이냐고 반문했다. 이번 논란은 국립발레단이 지난 4월 강수진 전 단장의 퇴임 이후 후임 인선 과정에서 무용계 일각에서 직업 발레단 운영 경력이 없는 인사가 후보로 거론된다는 소문이 확산되면서 촉발됐다. 최 장관은 이에 대해 후보 명단에 단 한 번도 오른 적 없으며 소문은 전혀 근거가 없다고 거듭 반박했다. 단원들 역시 전문성 없는 인사 선임을 우려하며 공정하고 투명한 절차를 요구하고 있다.

문화체육관광부는 조속히 신임 단장을 선임해 국립발레단이 안정화될 수 있도록 해야 할 것이다. 이번 사안은 예술 단체의 수장 인선에서 전문성과 리더십, 그리고 절차의 투명성이 얼마나 중요한지 다시금 보여주는 사례다. 국립발레단은 한국 발레의 대표 기관으로서 그 위상에 걸맞은 인물이 단장으로 선임되어야 한다는 여론이 확산되고 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국립발레단 최휘영 문화체육관광부 단장 인선 전문성 단원 입장문

United States Latest News, United States Headlines