47년 만의 美·이란 고위급 회담, 14시간 만에 결론 없이 종료…호르무즈 해협 통제권 '핵심 쟁점'

미국과 이란의 고위급 회담이 14시간 동안 진행되었지만, 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 이견으로 결론을 내지 못하고 종료되었다. 양국은 47년 만에 직접 대면 협상을 통해 주요 현안을 논의했지만, 이란 측의 요구 조건과 미국의 입장 차이로 인해 팽팽한 대립이 이어졌다. 특히 호르무즈 해협 통제권을 놓고 양측의 입장이 첨예하게 대립했으며, 제재 완화 및 자산 동결 해제 문제도 해결되지 못했다.

미국과 이란 간의 외교적 긴장이 고조된 가운데, 양국 고위급 회담이 파키스탄에서 14시간 동안 진행되었으나, 뚜렷한 합의점을 찾지 못하고 종료되었다. 이번 회담은 1979년 양국 외교 관계 단절 이후 47년 만에 성사된 것으로, 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 이견이 핵심 쟁점으로 부상하며 협상 난항을 예고했다.양측은 파키스탄의 중재 하에 직접 대면 협상을 진행했으며, 양국 기술팀은 전문가 문건을 교환하며 합의점을 찾기 위해 노력했다.

미국과 이란 간의 외교적 긴장이 고조된 가운데, 양국 고위급 회담이 파키스탄에서 14시간 동안 진행되었으나, 뚜렷한 합의점을 찾지 못하고 종료되었다. 이번 회담은 1979년 양국 외교 관계 단절 이후 47년 만에 성사된 것으로, 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 이견이 핵심 쟁점으로 부상하며 협상 난항을 예고했다.<\/p>

양측은 파키스탄의 중재 하에 직접 대면 협상을 진행했으며, 양국 기술팀은 전문가 문건을 교환하며 합의점을 찾기 위해 노력했다. 하지만 이란 측이 제시한 호르무즈 통제권, 전쟁 피해 배상, 해외 동결 자산 해제, 중동 전역에서의 교전 중단 등 4가지 요구 조건이 미국의 입장을 고려할 때 수용하기 어려운 사안들이어서, 팽팽한 대립이 이어졌다.<\/p>

협상 과정에서 호르무즈 해협의 통제권을 두고 미국은 공동 통제 방안을 제시했지만, 이란은 100% 독자적인 통제와 통행료 부과를 고수하며 강경한 입장을 보였다.협상 결렬의 주요 원인으로 지목된 호르무즈 해협은 이란에게 중요한 전략적 요충지이며, 국제 유가에 막대한 영향을 미치는 곳이다. 미국은 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작전을 개시하며 이란의 협상력을 약화시키려 시도했다. 이란 이슬람혁명수비대는 이에 강력히 반발하며 긴장감을 고조시켰다.<\/p>

이와는 별개로, 트럼프 대통령은 협상 결과에 크게 신경 쓰지 않는다는 입장을 밝히며, 협상 결렬에 대한 기대치를 낮추는 듯한 모습을 보였다. 트럼프 대통령은 미국의 에너지 자립을 강조하며, 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 미국의 대체 공급원 확보를 자국민에게 성과로 제시하려는 의도를 드러냈다.<\/p>

협상의 또 다른 쟁점은 이란의 제재 완화와 동결 자산 해제 문제였다. 이란 측 매체는 카타르 등에 동결된 60억 달러 규모의 자산 해제에 미국이 합의했다는 보도를 내보냈지만, 백악관은 이를 부인했다. 전쟁 피해 배상 문제 역시 협상의 난제를 더하는 요인으로 작용하고 있다. 이란이 요구하는 배상금 지급은 미국에게 전쟁에서의 패배를 인정하는 의미로 해석될 수 있기 때문이다.<\/p>

CNN 등 주요 외신들은 협상이 며칠간 더 이어질 가능성을 제기하며, 파키스탄이 미국 부통령의 체류 기간 연장을 설득하고 있다고 보도했다. 월스트리트저널은 이번 회담의 목표가 포괄적인 합의보다는 호르무즈 해협 문제 등에서 일부 진전을 이뤄 협상 기한을 연장하는 데 있다고 분석했다. 이번 회담은 양국 간의 복잡한 외교적 셈법과 전략적 이해관계가 얽혀 있어, 향후 협상의 방향을 예측하기 어려운 상황이다.<\/p>





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미국 이란 호르무즈 해협 협상 외교

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