46주년을 앞둔 광주송원고에서 이재호 열사 분신투쟁 40주년 추모제 열렸다

이재호 열사 분신투쟁 40주년 추모제가 지난 16일 광주송원고에서 열렸다. 추모제는 유가족과 송원고 열사 스승, 송원고 동문, 서울대 민주동문회, 이재호김세진 기념사업회 등이 참여했다.

5.18 광주민주항쟁 46주년을 이틀 앞둔 지난 16일,이재호열사 모교 광주 송원고에서 이재호열사 분신투쟁 40주년 추모제 가 열렸다. 추모제 는 광주송원고 총동문회 주관으로 열렸으며, 유가족과 송원고 열사 스승, 송원고 동문 , 서울대 민주동문회 , 이재호김세진 기념사업회 등이 참여했다.

김상승 송원고 총동문회장은 추모사에서"우리는 고인의 삶을 통하여 '어떻게 살아야 하는가'라는 질문 앞에 다시 서게 됩니다. 세월은 흘렀지만, 고인의 뜻은 결코 사라지지 않았다"며"진실과 정의를 향한 의지, 사람을 사랑하는 마음, 더 나은 세상을 만들고자 했던 뜨거운 정신은 오늘도 우리 가슴 속에 살아 숨 쉬고 있다"며 열사의 삶을 회고하고 계승할 것을 강조하였다. 한편, 이선구 이재호·김세진열사기념사업회장은 1986년 신림동 분신 당시를 회고하며 최근 국제정세와 관련하여"우리 아이들을 사지로 몰아넣을 수 없다.

우리는 동맹이라는 허울 좋은 명분 아래, 남의 나라 전쟁에 우리 젊은이들을 파병하는 것을 반대"며"40년 전 김세진, 이재호가 목숨을 던져 막고자 했던 것이 바로 우리 청춘들이 외세의 용병이 되어 원치 않는 살육에 동원되는 비극이었습니다. 단 한 명의 장병도 사지로 보낼 수 없습니다"라고 말했다. 이어서 40년 전 이재호 열사를 직접 진학 지도하셨던 송원고 은사였던 함수남 선생님은"재호는 나의 제자였지만 지금은 나의 스승이다"라며"사람이 어떻게 하면 올바로 살 것인가를 고민하는 것이다. 소크라테스가 독배를 마심으로 인류의 스승이 되었다.

열사는 조국의 평화를 위해 목숨을 바쳤다. 우리가 열사의 뜻을 함께 계승발전시키자"며 열사정신을 현재화했다. 서울대 재학생인 2025학번 장민수씨도"이재호 열사의 뜻을 계승하여 완전한 내란척결과 대한민국의 평화, 나아가 세계평화를 위하여 투쟁하겠다. 그것이 열사의 뜻이다"며 결의를 밝혔으며 추모단은 이후 광주 518 구묘역에 있는 이재호 열사묘역을 방문 헌화하고 신묘역도 참배하였다.

식전에는 종합예술단의 공연이 있었다. 이에 앞서 지난 4월 25일, 서울대에서 김세진·이재호열사 40주년 기념식이 있었다. 기념식 후 이재호·김세진열사가 당시 전두환 군사독재 하에 사회 모순 등 대한 고뇌를 그린 음악극으로 표현 공연하였다





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