46년 만에 다시 선 전남대병원 옥상... 팀 원버그의 동료 폴, 5·18 증언과 추억

5·18민주화운동 당시 독일 기자의 인터뷰에 응했던 팀 원버그의 동료 폴 코트라이트가 46년 만에 같은 장소에 서서 팀의 헌신을 회상하고 5·18의 의미를 되새겼다.

46년 만에 다시 전남대병원 옥상에 선 폴 코트라이트 (71)는 1980년 5월 그곳에서 함께했던 동료 팀 원버그 를 떠올렸다. 당시 독일 기자 위르겐 힌츠페터가 팀을 인터뷰한 그 자리에서 폴은 여러 감정이 밀려온다고 말했다.

팀은 온 감각과 마음을 다해 국가폭력을 증언했고, 그 영상이 46년 만에 세상에 공개됐다. 폴은 팀이 없었다면 자신도 이 자리에 서지 못했을 것이라며, 팀의 헌신과 용기를 강조했다. 폴은 1980년 5월 19일 팀의 하숙집에서 젊은 학생들을 보호하기 위해 방패 역할을 하기로 한 일을 회상했다. 팀은 군인들이 학생들을 해치려 할 때 자신이 앞에 나서겠다며 다른 집으로 향했다.

폴은 또한 팀이 군인들의 폭력을 목격하고 직접 말리는 모습을 들었을 때 죄책감을 느꼈다고 고백했다. 주한 미대사관의 철수 명령에도 팀은 가장 단호하게 광주에 남겠다고 말했으며, 그 결의가 동료들에게 큰 힘이 되었다. 광주 곳곳에는 팀과의 추억이 남아 있다. 금남로와 분수대, 옛 전남도청 계단, 불탄 MBC 건물까지.

폴은 팀이 외신기자들의 통역을 자처하며 광주의 진실을 세계에 알리려 한 이유를 설명했다. 팀의 유창한 한국어와 책임감 덕분에 힌츠페터, 로빈 모이어 등 기자들이 광주 상황을 제대로 기록할 수 있었다. 폴은 영상 속 팀의 떨리는 목소리에서도 그의 진심이 느껴진다며, 그가 친구들의 죽음을 목격하고도 증언을 멈추지 않았던 용기를 기렸다. 폴은 팀의 배려심과 헌신을 잊지 못한다. 1979년 중순 한국에 도착한 폴은 한센인 의료봉사를 할 때 팀의 도움으로 정착할 수 있었다.

팀은 자신의 하숙집을 내주고, 전남 반찬을 함께 즐기며 우정을 쌓았다. 폴은 팀이 오늘날의 광주와 한국 사회가 5·18을 기억하고 기리는 모습을 본다면 자랑스러워할 것이라고 말했다. 그리고 자신이 그 현장에 다시 설 수 있었던 것은 팀의 정신이 살아있기 때문이라고 덧붙였다. 폴은 46주기 기념식 이후 옛 전남도청 앞에서 은행나무를 가리키며 당시를 회상했다.

도청 2층 부지사실에서 시민수습대책위의 논의를 통역하던 기억, 힌츠페터가 팀에게 인터뷰를 요청했던 순간까지. 폴은 팀의 결정이 한국과 광주에 대한 사랑에서 비롯되었음을 강조하며, 광주는 팀에게 집과 같은 곳이었다고 말했다. 46년이 지났지만, 팀의 증언과 헌신은 여전히 생생하게 기억되고 있다





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