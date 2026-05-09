4차전 KCC 3연승, 소노 3연패함

부산 KCC가 사상 첫 ‘6위 우승’ 달성에 1승만을 남겨둔데 이어, 3차전 홈 경기에서 ‘돌풍의 팀’ 고양 소노를 상대로 88-87 역전승을 거뒀다. 원정 1·2차전을 모두 이긴 KCC는 3연승을 달리며 우승을 눈앞에 둔 바 있다. 소노는 3연패를 당하며 벼랑 끝에 몰렸다.

챔프전 3연승 을 달린 KCC . 뉴스1 프로농구 부산 KCC 가 사상 첫 ‘ 6위 우승 ’ 달성에 1승만을 남겨뒀다. 이상민 감독이 이끄는 KCC 는 9일 부산 사직체육관에서 열린 2025~26시즌 프로농구 챔피언결정전(7전 4승제) 3차전 홈 경기에서 ‘ 돌풍의 팀 ’ 고양 소노를 상대로 88-87.

짜릿한 재역전승을 거뒀다. 원정 1·2차전을 모두 이겼던 KCC는 이로써 시리즈 3연승을 달리며 우승을 눈앞에 뒀다. 역대 챔프전에서 1∼3차전을 모두 잡은 팀의 우승 확률은 '00%(5회 중 5회)다. 국가대표급 라인업을 갖춰 ‘수퍼팀’으로 불리는 KCC는 정규리그 때는 부상으로 이들을 온전히 가동하지 못해 6위로 플레이오프(PO) 막차에 탔다.

하지만 ‘봄농구’에선 강호의 위용을 되찾았다. 6강 PO에서 원주 DB를 3승, 4강 PO에선 안양 정관장을 3승 1패로 물리쳐 6위 팀 최초로 챔프전에 올랐다. 2년 전 KCC(우승)에 이어 5위 팀으로 챔프전에 오른 소노는 KCC에 3연패를 당하며 벼랑 끝에 몰렸다. 4차전은 당초 11일 부산에서 이어질 예정이었으나 사직체육관 대관 사정으로 하루 당겨지면서 3차전 이튿날인 10일 오후 4시 30분 개최된다. 소노는 이정현의 3점 슛과 자유투로 46.1초를 남기고 85-86까지 압박하더니, 종료 2초 전엔 이정현의 골 밑 돌파로 87-86 역전까지 성공했다.

하지만 이후 시작된 KCC의 공격에서 숀 롱이 소노 네이던 나이트의 파울로 자유투를 얻어냈고, 2개를 다 넣으며 승부를 뒤집었다. 롱은 결승 득점을 포함해 27점 15리바운드로 더블더블을 기록했고, 허웅(17점 7어시스트)과 허훈(16점 10어시스트)이 지원사격했다. 5반칙으로 퇴장당한 최준용은 18분 35초만 뛰고도 14점 5리바운드를 남겼다. 소노에선 정규리그 최우수선수(MVP) 이정현이 19점, 임동섭이 18점 5리바운드, 케빈 켐바오가 17점 11리바운드로 분전했으나 끝내 고비를 넘지 못했다.

한편, 이날 사직체육관엔 1만998명이 들어찼다. 2024년 5월 마찬가지로 사직에서 열린 2023~24시즌 챔프전 3·4차전 이후 2년 만에 프로농구 경기에서 1만명 넘는 관중이 기록됐다





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