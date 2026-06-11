43년 만에 멕시코 땅에서 4강 신화를 보고 싶다는 한국인 응원단

박태율 씨는 한국 축구대표팀의 붉은색 홈 유니폼을 고이 접어 자신의 차량 조수석에 포개뒀다. 그의 월드컵 응원 소식은 현지 교민 사이에서 화제다. 34년째 멕시코에 거주 중인 한인 1세대이자 교민들의 ‘큰 형님’인 그는, 단순히 최연장자라서 존경받는 게 아니다. 한국 축구가 세계를 놀라게 한 ‘4강 신화’의 현장을 모두 직접 목격한, 교민 사회 유일한 ‘원조 붉은 악마’이기 때문이다.

43년 만에 멕시코 땅에서 4강 신화 를 보고 싶다는 박태율 씨. 피주영 기자 지난 11일 멕시코 시티. 지인과 식사를 마친 박태율(69) 씨는 한국 축구대표팀의 붉은색 홈 유니폼을 고이 접어 자신의 차량 조수석에 포개뒀다. 12일 과달라하라에서 열릴 체코와의 조별리그 1차전에서 입을 응원복이다.

그의 월드컵 응원 소식은 현지 교민 사이에서 화제다. 34년째 멕시코에 거주 중인 한인 1세대이자 교민들의 ‘큰 형님’인 그는, 단순히 최연장자라서 존경받는 게 아니다. 한국 축구가 세계를 놀라게 한 ‘4강 신화’의 현장을 모두 직접 목격한, 교민 사회 유일한 ‘원조 붉은 악마’이기 때문이다. 교민들은 “한국 축구사의 산증인으로 통하는 분”이라며 “대표팀도 좋은 기운을 받을 것”이라고 입을 모았다. 박 씨의 축구 사랑은 뿌리가 깊다.

서강대 경영학과 재학 중이던 1982년 멕시코로 유학 왔다. 평소 스페인어와 중남미 지역에 관심이 많았다. 터를 잡고 섬유업과 요식업에서 큰 성공을 거뒀다. 박태율 씨는 손흥민에게 힘을 보태고자 한국의 모든 경기 직관에 나선다.

중앙포토 낯선 땅에서 동양인으로 살아가는 건 녹록지 않았다. 그럴 때마다 힘이 되어준 건 ‘축구’였다





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