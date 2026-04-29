총수 된 김범석… 쿠팡 규제 대폭 강화, 한미 통상 마찰 우려

공정거래위원회가 김범석 쿠팡Inc 의장을 동일인으로 지정하면서 쿠팡에 대한 규제가 대폭 강화되었습니다. 이번 결정은 한미 통상 마찰을 야기할 수 있다는 우려와 함께 쿠팡의 사업 구조에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

공정거래위원회 가 5년 만에 김범석 쿠팡Inc 의장을 총수에 해당하는 동일인 으로 변경 지정하면서 한미 통상 마찰의 불씨가 다시 살아났다는 분석이 나오고 있습니다. 이번 결정은 대규모 개인정보 유출 사태 이후 김 의장의 책임 회피 논란이 거세진 점을 의식한 것으로 보이지만, 미국 국적의 경영자를 겨냥한 조치라는 점에서 한미 통상 마찰 재점화 우려가 커지고 있습니다.

공정위는 김 의장의 친동생인 김유석 쿠팡 부사장이 실질적으로 경영에 참여하고 있다는 점을 핵심 사유로 지목하며, 김 부사장이 최근 4년간 쿠팡에서 총 140억 원에 달하는 보수를 수령한 사실을 밝혀냈습니다. 동일인 변경 지정으로 인해 쿠팡은 해외 계열사 현황 공시 의무가 강화되고, 일감 몰아주기 등 사익편취 규제도 한층 강화될 전망입니다. 김 의장은 그동안 '은둔형 경영'을 해왔지만, 이제는 국정감사 출석 요구나 주요 현안에 대한 입장 표명 요구를 거부하기 어려워질 것으로 예상됩니다. 쿠팡은 이번 결정에 대해 '중복 규제'라며 강력하게 반발하고 행정소송을 제기할 예정입니다.

쿠팡은 이미 미국 증권거래위원회(SEC) 기준에 따라 엄격한 감시를 받고 있으며, 한국 쿠팡 법인은 동일인 지정 예외 조건을 충족해왔다고 주장합니다. 전문가들은 이번 결정이 외국 투자자들에게 한국 시장의 불투명성을 상징하는 신호로 작용하여 외국 자본 유치를 저해할 수 있다고 우려하며, 한미 자유무역협정(FTA)의 투자자 보호 의무 위반 가능성도 제기되고 있습니다. 동일인 제도가 과거 한국의 특수한 기업 지배 구조를 전제로 형성된 만큼, 글로벌 기업에 한국 특유의 '총수' 기준을 적용하는 것은 투자를 기피하게 만들 수 있다는 지적입니다.

이번 공정위의 결정은 쿠팡의 사업 구조에도 영향을 미쳐 이커머스 플랫폼을 축으로 한 쿠팡의 생태계 성장을 위축시킬 가능성이 있습니다. 또한, 공정위의 과거 판단과 이번 결정의 불일치로 인해 행정 일관성 논란도 피하기 어려울 것으로 보입니다





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쿠팡 김범석 공정거래위원회 동일인 규제 강화 한미 통상 일감 몰아주기

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