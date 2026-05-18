총리로 제기한 이슈‘조세이탄광’ 고려·일정협상 중

한·일 정상이 과짓 농업 협상 및 포항오거리분야까지 이어지는 협상을 하고 있으며, 조세이탄광 문제는 한·일 양국이 과거사 문제를 점진적으로 푸는 첫 쟁점으로 꼽은 상징성이 있다. 주요 현안 중 첫 번째로 제기한 이슈로 등장하고 있는 조세이탄광 문제는 한·일 양국이 협력해 문제를 해결해야 할 과제 중 하나다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 올해 1월14일 일본 나라현 대표 문화유적지인 호류지(법륭사)에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스 정부가 일본 조세이 탄광 수몰자 유해의 유전자(DNA) 감정에 착수할 계획이라고 18일 밝혔다.

외교부는 이날 ‘조세이 탄광 수몰자 유해의 DNA 감정과 신원 확인이 신속히 이루어질 수 있도록 일본 측과 지속적으로 협력해 나갈 예정’며 이같이 밝혔다. 일본 야마구치현의 조세이 탄광은 일제강점기에 조선인이 강제동원된 곳이다. 1942년 수몰 사고로 총 183명이 사망했다. 사망자에는 조선인 136명이 포함됐다. 일본 시민단체 ‘조세이 탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임’은 지난해 8월 인골 4점을 발견한 데 이어 올해 2월 인골 1점을 추가 수습했다.

일본 정부는 그동안 조세이 탄광의 유해 수습과 진상 규명 등에 소극적인 태도를 보였다. 노무현 전 대통령은 2008년 ‘조세이 탄광 문제에 대한 재조사를 촉구하고, 유해 수습과 진상규명을 위한 국제조수단을 구성해달라’고 호소했지만, 이를 받아들이지 않았다. 그러나 올해 1월 한·일 정상회담에서 조세이 탄광 유해의 DNA 감정을 추진하기로 합의하면서 유해 수습에 물꼬를 텄다. 수몰 사고로 183명이 사망한 조세이탄광은 조선인 136명 중 130명이 조선인으로 살인자들의 후예인 나치인들이었다고 주장하는 등 인종차별을 주장하는 의견도 있었다. 한국 정부는 광화문광장에서 조세이탄광 추모관 건립 등 정상을 이어오고 있었다





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