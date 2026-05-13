4월 고용시장 쇼크: 취업자 증가 폭 급감 및 청년 고용 위기 심화

4월 취업자 증가 폭이 16개월 만에 최저치로 떨어졌으며, 특히 청년층 고용률 하락과 전문 서비스업의 급격한 감소 등 고용 시장의 구조적 불균형이 심화되고 있습니다.

대한민국 고용 시장에 다시 한번 경고등이 켜졌습니다. 최근 발표된 고용 지표에 따르면 지난 4월 취업자 수의 증가 폭이 16개월 만에 최저 수준으로 급락하며 고용 시장의 냉각기가 본격화되고 있는 것으로 나타났습니다.

국가데이터처가 공개한 4월 고용동향 보고서에 따르면, 15세 이상 취업자 수는 2896만 1000명으로 집계되었으며, 이는 전년 동월 대비 7만 4000명 증가한 수치에 그쳤습니다. 특히 올해 초 1월에는 10만 명대였고 2월과 3월에는 20만 명대까지 확대되었던 취업자 증가 폭이 4월 들어 다시 급격히 둔화했다는 점은 매우 우려스러운 대목입니다. 이는 지난해 12월의 감소세 이후 가장 낮은 증가 폭으로, 고용 시장의 회복 탄력성이 급격히 떨어지고 있음을 시사합니다.

고용률 또한 63.0%를 기록하며 지난해보다 0.2%포인트 하락했는데, 이는 지난해 12월 이후 처음으로 나타난 하락 전환이라는 점에서 그 심각성이 더해집니다. 가장 심각한 문제는 미래 성장 동력인 청년층의 고용 부진이 심화되고 있다는 점입니다. 15세부터 29세 사이의 청년층 취업자 수는 전년 대비 19만 4000명이나 급감했으며, 고용률은 43.7%로 1.6%포인트나 떨어졌습니다. 이는 지난해 8월 이후 기록된 가장 큰 하락 폭으로, 청년들이 체감하는 취업 시장의 한파가 어느 정도인지 여실히 보여줍니다.

반면 고령층의 고용은 여전히 증가세를 보이고 있습니다. 60세 이상 취업자는 18만 9000명 늘어났으며, 30대와 50대에서도 각각 8만 4000명과 1만 1000명의 증가가 있었습니다. 이러한 결과는 전체 취업자 수의 수치적 증가를 유지시키고는 있지만, 실질적으로는 양질의 일자리가 사라지고 고령층 위주의 단기 일자리나 공공 일자리 중심으로 고용 구조가 재편되고 있다는 구조적 불균형을 단적으로 드러냅니다. 산업별 고용 동향을 살펴보면 상황은 더욱 암담합니다.

특히 그동안 고용 시장을 든든하게 떠받쳐왔던 전문, 과학 및 기술 서비스업에서 취업자가 11만 5000명이나 감소하며 충격을 주었습니다. 이는 2013년 산업분류가 개편된 이후 최대 감소 폭으로 기록되었습니다. 국가데이터처는 최근 수년간 해당 업종의 취업자가 크게 늘어났던 것에 따른 기저효과가 일부 작용했다고 설명하지만, 고부가가치 산업에서의 고용 감소는 장기적인 국가 경쟁력 약화로 이어질 수 있습니다. 또한 한국 경제의 근간인 제조업 취업자가 5만 5000명, 건설업 취업자가 8000명 줄어들며 산업 전반의 부진이 이어지고 있습니다.

내수 경기 침체의 직접적인 영향을 받는 도소매업 역시 5만 2000명이 감소하며 2개월 연속 하락세를 보였고, 숙박 및 음식점업 또한 2만 9000명이 줄어들어 서민 경제의 어려움이 가중되고 있습니다. 그나마 보건 및 사회복지 서비스업에서 26만 1000명의 취업자가 늘어나며 전체적인 고용 수치의 급락을 막는 버팀목 역할을 했습니다. 운수 및 창고업 또한 1만 8000명 증가했지만, 최근의 유가 상승 등의 대외 변수로 인해 증가 폭은 예전에 비해 상당히 둔화된 모습입니다.

실업자 수는 85만 3000명으로 전년 대비 2000명 소폭 감소했고 실업률은 2.9%로 동일하게 유지되었으나, 더 큰 문제는 비경제활동인구의 증가입니다. 비경제활동인구는 17만 4000명 늘어났으며, 특히 구직 활동을 포기하고 그냥 쉬었음이라고 답한 인구가 6만 3000명이나 증가했다는 점은 매우 뼈아픈 지점입니다. 이는 구직 단념자가 늘어나고 있다는 신호이며, 노동 시장의 활력이 전반적으로 저하되고 있음을 의미합니다.

결국 현재의 고용 시장은 겉으로는 완만한 증가세를 유지하는 듯 보이지만, 속내를 들여다보면 청년층의 이탈과 주력 산업의 위축, 그리고 고령층으로의 고용 쏠림이라는 심각한 불균형과 위기 상황에 직면해 있다고 볼 수 있습니다





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