4월 건보료 폭탄, 1035만 명 '울상'…제도 개선 요구 확산

국민건강보험공단 연말정산 결과, 직장 가입자 1035만 명이 추가 건보료 납부…전문가들은 실시간 소득 반영 부과 시스템 구축 촉구

직장인 김 씨는 4월 월급 명세서를 확인하고 예상치 못한 금액에 깜짝 놀랐습니다. 평소보다 20만 원이 넘는 건강보험료 가 추가로 공제된 것입니다. 매달 꾸준히 보험료를 납부해 왔기에 갑작스러운 추가 금액에 대한 이해가 어려웠습니다.

김 씨와 같이 추가 건강보험료를 납부하게 된 이유는 국민건강보험공단이 직장 가입자를 대상으로 2025년도 보수 변동 명세를 반영한 연말정산을 실시했기 때문입니다. 정산 결과, 김 씨를 포함하여 무려 1035만 명이 예상치 못한 건강보험료를 추가로 납부해야 하는 상황에 놓였습니다. 매년 4월마다 반복되는 이른바 ‘건보료 폭탄’ 현상에 대해 전문가들은 제도 개선의 필요성을 강력하게 주장하고 있습니다.

핵심적인 논쟁점은 왜 건강보험료를 실시간 소득에 맞춰 부과하지 않고 사후에 정산하는 방식이 유지되고 있느냐는 것입니다. 25일 국민건강보험공단에 따르면, 직장 가입자 1671만 명을 대상으로 진행된 2025년도 보수 변동 명세 반영 연말정산 결과, 전체의 62%에 해당하는 1035만 명이 보수 상승으로 인해 보험료를 덜 납부했던 것으로 확인되어 1인당 평균 21만 8574원을 추가로 납부하게 되었습니다. 반면, 보수가 감소한 355만 명은 평균 11만 528원을 환급받게 됩니다.

보건의료 경제학자들은 이러한 정산 방식이 공단의 행정 편의주의에서 비롯된 것이라고 비판하며, 건강보험료는 소득세와 달리 누진제가 아닌 고정 비율로 징수하는 정률제임에도 불구하고 공단이 전산 시스템이 미비했던 과거의 낡은 방식을 고수하고 있다고 지적했습니다. 소득세를 납부할 때 건강보험료도 실시간으로 연동하여 부과한다면 불필요한 행정력 낭비와 국민들의 심리적 부담을 줄일 수 있다는 주장이 제기되고 있습니다.

이에 대해 국민건강보험공단은 억울함을 표명하며, 정산액 발생의 근본적인 원인은 공단의 무능이 아니라 사업장이 직원의 월급 인상이나 호봉 승급 등 보수 변경 사항을 제때 공단에 신고하지 않기 때문이라고 주장했습니다. 즉, 사업장(기업)이 행정 업무의 번거로움을 피하기 위해 1년에 한 번 몰아서 신고하는 관행이 4월의 건보료 폭탄을 초래하고 있다는 분석입니다. 따라서 사업장에서 보수가 변경될 때마다 즉시 신고만 한다면 연말정산 절차 자체가 불필요하다고 공단 측은 강조했습니다.

국민건강보험공단은 직장인의 경우 현재도 소득세와 마찬가지로 월 단위로 보험료를 부과하고 있으며, 연말정산은 이미 받은 보수에 대해 정확한 보험료를 정산하는 과정일 뿐 보험료율 인상과는 무관하다고 설명했습니다. 이러한 상황은 국민들의 경제적 부담을 가중시키고, 사회적 불만을 야기할 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 따라서 제도 개선을 통해 예측 가능하고 합리적인 건강보험료 부과 시스템을 구축하는 것이 시급한 과제로 떠오르고 있습니다. 또한, 사업장의 적극적인 협조와 공단의 효율적인 시스템 구축 노력이 병행되어야 건보료 폭탄 문제를 근본적으로 해결할 수 있을 것입니다.

국민들은 투명하고 공정한 건강보험 시스템을 통해 안정적인 의료 서비스를 받을 권리가 있으며, 이를 위해 정부와 관련 기관의 지속적인 관심과 노력이 필요합니다





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건강보험료 연말정산 건보료 폭탄 국민건강보험공단 보수 변동

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