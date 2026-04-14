촉법소년 대책, 처벌 강화 vs 책임 기반 재사회화: 청소년 성범죄 해결 위한 통합적 접근 모색

국회 토론회에서 청소년 성범죄 대응 방안 논의: 처벌 강화보다 피해자 회복 중심의 접근 강조, 회복적 정의 실현 위한 구체적 방안 제시. 학교 현장 회복적 대화모임 사례 소개, 엄벌주의 한계 지적, 피해자 권리 회복 위한 법 개정 필요성 제기.

14일 오후 국회에서 이주희 더불어민주당 의원과 탁틴내일 주최로 ‘ 촉법소년 대책 처벌 강화인가, 책임 기반 재사회화인가- 청소년 성범죄 대응과 피해자 회복 을 위한 통합적 접근 모색’ 토론회가 열렸다. 탁틴내일 제공.

토론회는 청소년 성범죄 문제에 대한 사회적 우려 속에서 촉법소년 연령 하향 논의가 진행되는 가운데, 처벌 강화보다는 피해자 회복을 중심에 둔 대책 마련의 필요성을 강조하며, 회복적 정의에 기반한 통합적 접근 방안을 모색했다. 회복적 정의는 가해자에게 면죄부를 주는 것이 아니라, 자신의 잘못을 직면하고 책임지는 과정을 통해 피해자의 고통을 회복하고 재발을 방지하는 것을 목표로 한다.

이번 토론회에서 류혜선 한국회복적정의협회 회복적정의연구소 연구원은 학교 현장에서 진행된 회복적 대화모임 사례를 소개했다. 첫 번째 사례는 초등학교 6학년 학급에서 발생한 성희롱 사건으로, 가해 학생은 처음에는 자신의 행동을 장난으로 치부했지만, 피해 학생의 진솔한 고백을 들으며 반성하고 사과했다. 회복적 대화모임을 통해 가해 학생은 자신의 잘못을 깨닫고 다시는 반복하지 않을 것을 약속했으며, 피해 학생은 가해 학생의 진심 어린 사과를 통해 학교생활에 대한 불안감을 해소하고 심리적 안정을 되찾았다. 두 번째 사례는 중학교에서 발생한 성추행 사건으로, 피해 학생은 가해 학생의 사과를 받아들이면서 학교에서 다시는 이 일이 반복되지 않을 것이라는 믿음을 갖게 되었다. 이러한 회복적 대화모임은 피해 학생의 치유와 회복을 돕고, 가해 학생에게는 자신의 행동에 대한 책임을 지고 반성하는 기회를 제공하며, 궁극적으로는 학교 공동체의 안전과 신뢰를 회복하는 데 기여했다.

토론회에서는 엄벌주의적 접근이 오히려 가해 학생의 처벌 회피를 조장하고, 학교폭력을 근절하는 데 효과적이지 않다는 지적이 제기되었다. 김지연 전국교직원노동조합 부위원장은 엄벌주의가 가해 학생을 처벌로부터 보호하기 위한 법률적 조치들을 강화하고, 결과적으로 가해 학생이 처벌을 회피하는 결과를 초래한다고 비판했다. 이에 반해, 추국화 노원청소년성상담센터 센터장은 피해자의 심리적 치유와 관계 회복을 위한 상담 지원의 중요성을 강조하며, 가해 학생에게는 재범 방지를 위한 성찰의 기회를, 피해 학생에게는 온전한 일상 복귀를 보장하는 방향으로 정책을 수립해야 한다고 주장했다.

토론회에서는 촉법소년 연령 하향 논의에서 상대적으로 소외된 피해자 권리 회복 방안에 대한 논의도 이루어졌다. 전다운 민주사회를위한변호사모임 여성인권위원장은 현행 소년법의 비공개 원칙이 피해자의 참여권을 제한하는 문제를 지적하며, 피해자의 알 권리 보장을 위한 법 개정의 필요성을 강조했다. 특히, 수사 단계부터 재판 전 과정에 걸쳐 피해자에게 통지 의무를 부과하고, 피해자의 기록 열람 및 등사권을 보장해야 한다고 주장했다. 또한, 재판부가 처분 전 피해자 의견을 청취하는 절차를 의무화하여 가해 소년이 자신의 범죄가 피해자에게 끼친 고통을 인지하고 진정한 사과와 반성을 하도록 유도해야 한다고 강조했다.

이번 토론회는 청소년 성범죄 문제 해결을 위한 다양한 접근 방식을 모색하고, 특히 피해자 중심의 회복적 정의 실현을 위한 구체적인 방안들을 제시했다는 점에서 의미가 있다. 처벌 강화와 엄벌주의적 접근의 한계를 지적하고, 피해자의 회복과 재발 방지를 위한 통합적이고 다각적인 노력을 강조하며, 앞으로 청소년 성범죄 문제 해결을 위한 사회적 논의에 중요한 시사점을 제공할 것으로 기대된다.





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

촉법소년 청소년 성범죄 회복적 정의 피해자 회복 학교폭력 소년법 성범죄

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

북구갑 보궐선거, 한동훈 전 대표 '부산 애정' vs 국민의힘 '염치없다' 공방부산 북구갑 보궐선거를 앞두고 한동훈 전 대표의 출마 여부를 둘러싸고 국민의힘 내부와 민주당 간의 공방이 심화되고 있다. 한 전 대표는 부산에 대한 애정을 드러내면서도 모호한 태도를 유지하고 있으며, 국민의힘은 무공천 연대설에 불편한 심기를 드러내며 비판적인 입장을 보이고 있다. 민주당은 하정우 청와대 수석의 차출을 추진하며 선거에 적극적으로 참여할 의사를 밝히고 있다.

Read more »

정원오 vs 오세훈, 신통기획·부동산 대출 규제 놓고 격돌오세훈 서울시장은 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 신속통합기획(신통기획) 비판에 대해, 정부의 부동산 대출 규제가 정 후보가 안고 시작해야 할 ‘정치적 빚더미’가 될 것이라고 반박했다. 오 시장은 정 후보가 제시한 착착개발 공약과 부동산 정책에 대한 비판과 함께, 민주당 서울시장이 초래할 '부동산 지옥'을 경고했다.

Read more »

이재명 대통령의 SNS 발언 논란: 이스라엘 비판, 국익 vs 가치 외교의 딜레마이재명 대통령의 이스라엘 관련 SNS 발언을 둘러싼 논쟁이 격화되고 있다. 전문가들은 대통령의 발언 내용 자체에는 동의하면서도, 팩트 체크 부재, 국제 외교에서의 모순, 그리고 국익과의 관계를 지적하며 비판적인 시각을 드러냈다. 특히, 유엔 인권이사회에서의 기권과 대통령 발언의 불일치, 그리고 이스라엘과의 외교적 관계 악화 가능성에 대한 우려가 제기됐다. 반면, 일부에서는 이란과의 관계 개선 및 북한과의 관계를 고려한 국익을 위한 조치였다는 옹호론도 나왔다.

Read more »

“외교참사 자초”vs“외교사에 한 획”...커지는 李 SNS 갑론을박정청래 더불어민주당 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 '이 대통령의 입장에 왈가왈부한 몇몇 부적절한 입장에 유감스럽다'며 '대한민국 외교사에 한 획을 그은 이 대통령 입장을 강력 지지한다'고 밝혔다. 외교관 출신 홍기원 의원도 이날 MBC 라디오에서 '타국 정상 메시지에 불만이 있으면 외교 채널을 통해 의견을 전달하는 것이 외교 관례'라며 이스라엘 외교부의 성명을 '심히 잘못된 것'이라고 규정했다.

Read more »

대전시장 선거 재대결: 허태정 vs 이장우, 4년 만의 리턴 매치2022년 지방선거에서 격돌했던 허태정 전 대전시장과 이장우 현 시장이 4년 만에 재대결을 펼친다. 민주당 경선에서 허태정 후보가 승리하며 본선 진출을 확정했고, 국민의힘은 이장우 시장의 공천을 일찌감치 확정했다. 대전은 스윙 보터 지역으로, 이번 선거 결과에 따라 20년 만의 징크스 깨짐 여부가 결정될 수 있다.

Read more »

“20년 농축 포기 vs 한 자릿수…미국·이란 ‘노딜’ 결정적 이유”지난 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 있었던 미국과 이란 간 종전 담판이 결렬된 배경은 이란의 우라늄 농축 유예 기간과 기존 비축분의 폐기 문제를 둘러싼 이견 때문인 것으로 나타나고 있다. 13일 미 인터넷 매체 악시오스와 뉴욕포스트 등에 따르면, 미국과 이란의 종전 협상에서 최대 쟁점은 이란의 우라늄 농축 유예 기간 문제였다. 악시오스는 이번 사안을 잘 아는 미 정부 소식통을 인용해 '미국은 지난 주말 이슬라마바드에서 열린 협상에서 이란에 우라늄 농축을 20년간 중단하는 데 동의할 것을 제안했다'고 보도했다.

Read more »