초콜릿 수출 강국 독일, 그 이면의 식민지적 그림자

세계 2위의 초콜릿 소비국이자 1위 수출국인 독일. 카카오 한 알도 생산하지 않는 나라가 어떻게 초콜릿 제국을 건설했는지, 그리고 그 이면에 숨겨진 식민지 시대의 착취와 현대 산업 구조의 불평등을 탐구한다. 소비되는 초콜릿의 공정성에 대한 질문을 던진다.

독일에서 살아온 지 얼마 되지 않았을 때의 일이다. 텔레비전에서 유명 가수가 하얀 턱시도를 입고 하얀 그랜드 피아노를 연주하며 진지하게 노래를 부르는 광고를 보았다. 가사에 귀 기울이다가 나도 모르게 웃음을 터뜨렸다. 그 노래가 다름 아닌 초콜릿 과자를 찬양하는 내용이었기 때문이다.

지금은 많이 달라졌지만, 당시만 해도 한국에서는 초콜릿이나 과자를 아이들의 전유물로 여기는 인식이 강했다. 그래서 다 큰 어른이 초콜릿을 진지하게 노래하는 모습이 다소 우습게 느껴졌다. 하지만 독일 생활을 하면서 단것이 단순히 간식이나 군것질거리가 아니라 독일 식문화의 중요한 일부임을 알게 되었다. 후식을 먹기 위해 식사를 한다는 사람도 보았고, 성탄절이나 부활절에는 명절 음식보다 케이크, 과자, 초콜릿이 더 중요하게 여겨지기도 한다.

이러한 문화 때문에 단것을 좋아하는 것인지, 아니면 단것을 너무 좋아한 나머지 이러한 문화가 만들어진 것인지는 명확하지 않다. 말썽을 부리는 아이들에게 가장 강력한 협박은 ‘후식 안 준다!’라는 말이 될 정도다. 독일 사람 한 명의 연간 초콜릿 소비량은 세계 2위이며, 1위는 스위스다. 에스토니아, 오스트리아, 아일랜드가 공동 3위를 차지하고 있다.

독일 사람은 연간 평균 약 9kg의 초콜릿을 소비하는데, 이는 100g짜리 초콜릿 바를 기준으로 하면 1년에 90개, 즉 4일에 하나꼴로 먹는 셈이다. 초콜릿 소비량은 세계 2위지만, 독일은 초콜릿 수출에서는 압도적인 1위 국가다. 2위인 벨기에 수출량의 거의 두 배에 달한다. 카카오 열매를 단 한 개도 생산하지 않는 나라가 연간 약 56억 달러(2022년 기준)의 초콜릿을 수출한다는 사실은 여러 의문을 던진다.

독일에는 200개가 넘는 크고 작은 초콜릿 제조업체가 있으며, 페레로, 마즈, 몬덜리즈와 같은 글로벌 기업들도 독일에 공장을 운영하고 있다. ‘Made in Germany’라는 품질 브랜드는 독일을 카카오 생산 없이도 초콜릿 수출 강국으로 만든 원동력이 되었다. 베를린 중심부의 젠다르멘마르크트 광장은 독일에서 가장 아름다운 광장으로 꼽히며, 이곳에는 초콜릿 백화점이 자리 잡고 있다. 콘서트홀과 두 개의 대성당 사이에 위치한 이 백화점은 1500제곱미터에 달하는 3층 공간에 약 1톤의 초콜릿을 다양한 형태로 전시하고 판매한다.

이곳에서는 베를린의 명소인 브란덴부르크 문, 연방 의사당 등의 2~3미터 높이 초콜릿 모형과 초콜릿 분수 등을 만날 수 있다. 마치 영화 속 한 장면처럼 초콜릿 강에 빠질까 두려울 정도다. 이 외에도 베를린 전역에 수십 개의 크고 작은 초콜릿 하우스가 있어 ‘초콜릿 문화의 전당’에 온 듯한 느낌을 준다. 일부 매장에서는 식민지풍의 가구를 갖춰 놓기도 했는데, 이는 카카오와 설탕이라는 식민주의의 산물을 보여주려는 의도일 수 있다. 본래 메소아메리카의 카카오 음료는 맵싸한 의례용 음료였으나, 유럽으로 건너온 뒤 설탕, 바닐라, 우유가 첨가되면서 오늘날의 달콤한 초콜릿으로 변모했다.

독일이 초콜릿 소비량이 급증했던 19세기 말에야 식민지를 확보했지만, 독일 식민지에서의 카카오 생산량은 매우 저조했다. 때문에 포르투갈령 서아프리카나 남미 등 외부에서 막대한 양의 카카오를 수입해야 했다. 따라서 겉보기에는 죄가 적어 보일 수 있지만, 원료 수급뿐만 아니라 대중문화 속 소비 이미지, 그리고 현재의 글로벌 무역 구조에 이르기까지 복잡한 관계를 맺고 있다. 제1차 세계대전 패전으로 카카오 재배지를 포함한 모든 식민지를 잃게 된 1918년, 베를린의 초콜릿 브랜드 사로티(Sarotti)는 흑인 어린이 캐릭터를 탄생시켜 이국적인 식민주의 환상을 자극하며 초콜릿 산업에 다시 활력을 불어넣었다.

이 캐릭터는 17~18세기 유럽 군주들이 흑인 아이에게 이국적인 옷을 입히고 시중을 들게 했던 관습에서 유래했다. 당시에는 백인의 우월성과 유색인종의 열등성을 당연시하는 사상이 널리 퍼져 있었기에, 독일 대중은 흑인이 시중드는 모습을 이상하게 여기지 않고 오히려 소비와 향락의 상징으로 열광했다. 이들은 ‘사로티 흑인’이라는 이름에 익숙해졌으나, 최근 들어 캐릭터 얼굴을 금빛으로 바꾸고 ‘사로티 마법사’로 명칭을 변경했다. 과연 우리의 초콜릿은 얼마나 공정한가? 카카오와 사탕수수 재배의 역사는 식민지 역사와 깊이 연결되어 있으며, 이 과정에서 사람과 자원이 폭력적으로 착취되었다는 사실은 널리 알려져 있다. 지금은 이러한 문제가 해결되었을 것이라 믿고 싶지만, 현실은 그렇지 않다.

과거와 유사한 패턴이 오늘날까지 이어지고 있다. 독일이 세계 1위 초콜릿 수출국이 될 수 있었던 배경에는 과거 식민지 시대와 매우 유사한 구조적 불평등이 여전히 존재한다. 코트디부아르나 가나 같은 국가에서 카카오를 저렴하게 수입하여 고도의 기술로 가공한 뒤, 부가가치가 높은 프리미엄 완제품으로 전 세계에 수출한다. 원료를 제공하는 아프리카 생산자들은 최종 초콜릿 판매 수익의 극히 일부만을 얻지만, 상품 가공, 브랜드 가치 창출, 판매로 인한 막대한 이윤은 온전히 독일 업체에 귀속된다. 이는 원료를 일방적으로 수탈당하고 값비싼 완제품을 다시 구매해야 했던 식민주의 경제 모델이 현대 산업 구조 속에 여전히 숨어 있음을 보여준다.

베를린 회의가 있은 지 134년이 지난 2018년, 카카오 공정무역을 위한 국제회의가 다시 베를린에서 열렸다. 카카오 원두 가격 폭락, 농가 빈곤, 아동 노동, 산림 파괴, 성 불평등 문제가 집중적으로 논의되었고, 참가자들은 ‘베를린 선언’을 통해 카카오 농민의 생활 소득 보장, 아동 노동 및 산림 파괴 종식, 공급망 전체의 인권·환경 기준 강화를 약속했다. 회의장 밖에서는 시민들이 ‘착취 없는 초콜릿’을 요구하며 행진했다. 그러나 8년이 지난 지금, 초콜릿 가격이 오른 것 외에는 눈에 띄는 변화가 없다. 최근 초콜릿 가격이 다시 폭등하고 있다. 식민지풍 진열대를 갖춘 고급 초콜릿 하우스에서는 공정무역 초콜릿바 하나에 8~10유로를 받는데, 이는 마트 가격의 4~5배에 달한다. 고결해 보이는 포장과 디자인이지만, 과연 이 중 몇 퍼센트가 현지 카카오 농민에게 돌아가는지에 대한 의문은 남는다.

EU가 의뢰한 공급망 가치 분석에 따르면, 베를린에서 2유로짜리 초콜릿을 구매할 때 서아프리카 농장 인부에게 돌아가는 금액은 약 10~15센트에 불과하다. 농민에게 돌아가는 10센트를 50센트로 높이기 위해 소매 가격을 5배로 올린 것인지, 아니면 농민들의 기초 생활을 보장하기 위해 5배가 된 것인지는 불분명하다. 실제로 농민에게 돌아가는 금액을 정직하게 밝히도록 하는 법은 아직 마련되지 않았다. 카카오나무의 본향은 아마존 상류 지역으로, 척박한 환경에서도 까다로운 조건 속에서만 자라는 매우 민감하고 연약한 식물이다. 이러한 식물이 유럽의 역사를 바꾸고 제국을 움직였으며, 화물칸에 실려 대서양을 건너 세계 곳곳으로 퍼져 나갔다. 걷지도 못하는 카카오가 오늘날 세계 어디에나 존재한다는 사실 앞에서, 누가 누구를 지배하는가라는 질문은 무의미해진다. 어쩌면 사람이 식물을 지배한다는 것은 착각일지도 모른다.





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