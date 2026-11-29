실노동시간 단축 추진단이 초심야 시간대(0~4시) 근로자에 대한 엄격한 휴식 보장과 수면 휴식 지원을 핵심 내용으로 하는 권고안을 확정했다. 신규 새벽배송기사 제외但 물류센터 근무자는 적용 대상.

노동자, 사용자, 정부 대표로 구성된 실노동시간 단축 로드맵 추진단 이 야간근로 환경 개선을 위한 권고안을 확정 발표했다. 이 권고안은 특히 밤 12시부터 새벽 4시까지 근무하는 초심야 시간대 근로자에 대해 다른 야간노동보다 엄격한 휴식 관리와 수면 휴식 보장을 의무화하라고 명시했다. 관련 기관은 현장 점검과 심도 있는 논의를 거쳐 이 같은 내용을 포함한 권고안을 완성했다고 밝혔다.

초심야 시간대 엄격한 휴식 및 수면 보장

초심야 시간대에 근무하는 근로자는 기존 야간노동자보다 더 긴 휴식 시간을 부여받거나, 근무 시간 내에 수면 휴식 시간을 보장받아야 한다. 노사 협의를 통해 법적으로 정한 휴게시간보다 더 긴 휴게시간을 부여하거나, 짧은 시간 동안의 수면인 사이 잠을 보장하도록 노력해야 한다고 권고했다. 또한 이 시간대 작업에 대해 임금 지급에 상응하는 휴가에 추가 휴가를 부여하는 방안도 제안했다.

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연속 야간 근무는 3일 이하로 적정하게 관리해야 하며, 야간 근무 이후에는 충분한 휴식 시간을 보장해야 한다. 야간반 근무 후 아침반으로 전환할 때 최소 24시간의 휴식을 보장하며, 2일 이상 연속 야간 근무를 한 경우 48시간 이상의 휴식을 보장할 수 있다. 야간 노동이 이루어지는 사업장은 노동자별 근무 일과 시간을 기록하고 관리하는 체계도 구축해야 한다.

새벽배송 기사 제외…물류센터 근로자 적용

이번 권고안은 법적 강제성이 없는 권장 사항이지만, 노동 환경 개선의 중요한 기준이 될 전망이다. 새벽 배송 기사들은 생활물류서비스산업발전법의 적용을 받아 이번 권고 대상에서 제외된다. 하지만 배송을 위한 분류작업 등을 담당하는 물류센터 직원 등 주변 근로자들은 권고안에 포함된다. 이에 따라 향후 새벽배송 관련 노동 규제 논의의 출발점이 될 수 있다는 관측이 나온다.

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산업안전보건공단의 교대작업자 보건관리 지침과 보건복지부의 간호인력 야간근무 가이드라인이 참고 지침으로 제시되었다. 교대 작업자의 야간 작업은 3일을 넘지 않게 하고, 간호사의 야간 근무는 3일 이하로 제한하는 등 다른 직무의 기준이 참고되었다. 사업장은 건강진단에서 수면장애나 뇌심혈관계 이상 등을 발견한 근로자에 대해 근로 시간을 줄이거나 주간 작업으로 전환하는 사후관리 조치도 해야 한다.

정부 지원금 확대…내년부터 적용 예정

정부는 야간근로 환경 개선을 위해 내년부터 워라밸+4.5 프로젝트 사업에 야간노동 단축 관련 지원을 신설한다. 초심야 시간대 노동 단축을 위한 지원금은 1인당 20만원을 추가 지급하며, 생명과 안전 관련 개편이나 교대제 개편, 장시간 노동 개편은 300인 이상 사업장까지 지원 범위를 확대한다. 고용노동부와 노사정 부대표는 2025년 12월 30일 서울 중구에서 열린 공동선언 및 대국민 보고회에서 이러한 내용을 발표하고 기념촬영을 했다.