초등부터 탐구력 키워라…대치동 ‘탐구력 학원’ 열풍

고교생의 가장 큰 고민은 탐구, 초등 시기부터 탐구력을 키워 대입 경쟁력을 확보해야 한다는 전문가의 조언. 대치동 등 학군지에서 탐구력 학원과 학생부 관리 컨설팅이 성행하는 이유를 분석하고, 초등 탐구력의 중요성을 강조합니다.

최상위권 고교생조차 주제 탐구를 어떻게 해야 할지 몰라 어려움을 겪고 있습니다. 중고등학교에 진학하면 수행평가 도 많아지고, 공부할 시간도 부족해지기 때문에, 뒤늦게 ‘ 탐구력 을 미리 키워둘걸’ 하고 후회하는 경우가 많습니다.

진로·진학 전문가인 박정준 팀유니온 대표는 “요즘 고교생의 가장 큰 고민은 탐구”라며 이같이 말했습니다. 20년 경력의 고등학교 국어 교사이자 대학 입학사정관 의무연수 강사로 활동했던 그는 수많은 학생을 만나 확인한 현실을 이야기했습니다. 탐구력은 고교학점제와 2028학년도 대입 개편으로 변화된 교육·입시 환경에서 가장 주목받는 역량입니다. 교과 지식을 바탕으로 스스로 문제를 설정하고, 이를 확장·검증해 나가는 능력을 의미하며, 학교생활기록부(학생부)에 담기는 수행평가, 독서, 각종 활동을 통해 드러납니다.

대입에서 학생부가 중요해짐에 따라 대학이 평가하는 학업 역량 지표로서 탐구력의 영향력도 커지고 있습니다. 문제는 이러한 능력이 단기간에 길러지지 않는다는 점입니다. 발등에 불이 떨어진 중고등학생들이 수행평가 대비 학원을 찾는 이유이며, 대치동·목동 등 학군지에서 ‘탐구력 학원’ ‘학생부 관리 컨설팅’이 성행하는 배경입니다. 탐구력 격차는 사실상 초등 시기부터 시작됩니다.

상위권 학생이 모인 영재교육원이나 사립초등학교에서는 보고서 작성과 발표 중심의 탐구 활동이 일상적으로 이루어지기 때문입니다. 반면 공교육에서는 학생 간 수준 차 등 현실적인 이유로 체계적인 운영이 쉽지 않습니다. 탐구력이 대입의 핵심 변수로 떠올랐지만, 정작 ‘탐구하는 법’은 배우지 못하는 상황입니다. 지난해 중고등학생 대상 『합격 생기부 절대 원칙 탐구력』을 출간한 박정준 소장은 최근 조기성 계성초등학교 교사와 함께 『초등 탐구력』을 출간하며 이러한 문제 의식에서 출발했습니다.

초등 시기에 미리 탐구력을 키워두면 대입 경쟁력이 될 수 있다는 확신 때문입니다. 초등 시기 탐구력은 어떻게 길러야 할까요? 초등 탐구력은 대입에서 어떤 차이를 만들어낼까요? 헬로 페어런츠는 박정준 소장을 만나 이러한 질문들을 던졌습니다.

박정준 소장은 초등 시기야말로 탐구력을 키우기 가장 좋은 시기라고 강조합니다. 호기심이 왕성한 시기이며, 초등 3학년부터는 교과 학습을 통해 본격적으로 지식을 쌓아가기 때문입니다. 하지만 대입이 멀게 느껴지는 초등 학부모에게는 탐구력의 영향력이 와닿지 않아 여전히 국영수 선행 학습과 문제 풀이에 집중하는 경향이 있습니다. 박 소장은 고등학교 때 후회하지 않으려면 초등 시기를 잘 보내야 한다고 조언합니다.

탐구력은 중고등학교 생활과 대입에서 중요한 영향을 미칩니다. 수행평가 비중이 내신 성적에 직접 반영되며, 학생부 세부능력 및 특기사항에는 탐구·토론·발표 활동이 구체적으로 기록됩니다. 대학은 과정 중심의 정성 평가를 통해 이러한 기록을 꼼꼼하게 살펴봅니다. 특히 수시 학생부종합전형에서는 탐구력이 더욱 중요하며, 성적이 비슷하다면 주제 탐구를 중심으로 교과·독서·활동을 유기적으로 쌓은 학생이 유리합니다.

서울대학교가 공개한 사례에서도 내신 2등급이었던 학생이 탐구력으로 합격한 사례가 있습니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

탐구력 대입 학생부 초등 교육 수행평가

United States Latest News, United States Headlines