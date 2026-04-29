초등 1학년 딸의 특수한 학습 능력, 어떻게 키워야 할까?

수학과 과학을 좋아하는 초등 1학년 딸 라윤이의 학습 능력과 예민한 기질을 키우는 방법에 대한 엄마의 고민. 문제집 직접 제작과 BBC 교육 프로그램 활용, 상담센터 경험 등을 공유하며 전문가 조언을 요청합니다.

안녕하세요!

'hello! Parents'를 관심 목록에 추가해주셨군요. 초등학교 1학년(만 7세) 여자아이 라윤이(가명)의 엄마입니다. 저희 딸은 수학과 과학을 정말 좋아합니다.

영재 수준은 아니지만, 또래보다 학습 능력이 뛰어난 편이에요. 아이의 능력을 잘 키워주고 싶은데, 어떻게 이끌어주면 좋을지 고민 중입니다. 좋은 성적보다는 사고의 폭을 넓혀주고 싶어요. 라윤이는 학원 다니는 걸 원치 않아서 집에서 제가 직접 만든 문제집으로 공부합니다.

시중에 파는 문제집은 문제 수가 많아 아이가 힘들어하더라고요. 그래서 글자를 크게 하고 문항 수를 줄여 A4용지에 직접 정리해주는데, 초등 1학년 2학기 과정을 잘 따라와요. 하루 1~2장 정도 푸는데, 90% 이상 맞추고 있답니다. 제가 만든 문제집도 첨부해드렸으니 전문가의 시각으로 검토해주시면 감사하겠습니다.

최근에는 영국 BBC의 숫자 교육 프로그램 '넘버블록스(Numberblocks)'에 빠졌어요. 하루 1~2시간 정도 이 영상을 보는데, 짝수와 홀수, 곱셈과 나눗셈 등 기초 연산까지 익혔어요. 독서도 상상력보다는 현실적이고 정보가 담긴 책을 주로 읽는데, 사실에 근거해 말하는 습관이 있어요. 예를 들어 제가 '구름이 솜사탕처럼 먹고 싶게 생겼네'라고 하면, 라윤이는 '구름은 수증기라서 아무 맛도 안 날 거야, 먹을 수도 없어'라고 답합니다.

아이의 기질은 예민한 편이에요. 라윤이가 만 3년 2개월 되던 때 상담센터에서 검사한 적이 있습니다. 그 무렵 아이가 아침마다 어린이집에 가기 싫다고 울며 스트레스를 많이 받았는지 손톱 가장자리를 피가 날 정도로 뜯었어요. 상담센터는 별다른 문제가 발견되지 않았다고 했지만, 엄마를 많이 좋아하니 함께 하는 시간을 늘리면 좋겠다고 조언하더군요.

상담센터의 조언을 듣고 고민 끝에 퇴사했는데, 제가 회사를 관두고 3일 만에 아이의 문제 행동이 사라지더군요. 이후 재취업했지만, 예전보다는 아이와 함께 있는 시간이 많습니다. 하지만 지금도 아이가 불안하거나 심심하면 손톱을 종종 물어뜯어요. 우리 아이에게 맞는 교육법은 무엇일까요?

전문가들의 조언이 필요합니다. 라윤이는 정말 똑똑한 아이인데, 어머니는 영재까진 아닌 것 같다고 말씀하셨어요. 아이의 발전 가능성을 과소평가한 건 아닐까요





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