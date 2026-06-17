초당옥수수로 피어난 수산리의 달콤한 변화와 마을 브랜딩의 성공 사례

제주 애월읍 수산리가 특산물인 초당옥수수를 활용해 주민 주도의 마을 잔치를 개최하며 지역 경제 활성화와 마을 브랜드 가치 상승이라는 두 마리 토끼를 잡은 사례를 상세히 분석합니다.

제주도의 푸른 자연과 고요함이 공존하는 애월읍의 중산간 마을 수산리는 예로부터 문필가들이 사랑한 평온한 안식처였습니다. 순우리말로 물메라고도 불리는 이 마을은 수산봉이라는 오름과 수산저수지가 어우러져 특유의 서정적인 분위기를 자아내며, 마을 길을 걷다 보면 시끌벅적한 소음 대신 올레 16코스를 지나는 여행자들의 낮은 발소리만이 들려오는 곳입니다.

이러한 정적인 풍경 속에 최근 수산리는 새로운 활력을 얻게 되었는데, 그 중심에는 바로 초당옥수수가 있습니다. 제주도에서는 사탕옥수수라고도 불리는 이 작물은 2015년부터 제주도농업기술원이 추진한 시범재배 사업을 통해 본격적으로 도입되었으며, 현재는 수산리를 제주 대표 초당옥수수 주산지로 탈바꿈시킨 일등 공신이 되었습니다. 여름 농사의 대명사가 된 초당옥수수는 이제 수산리라는 마을 이름을 떠올릴 때 가장 먼저 연상되는 상징적인 특산물이 되었지만, 저장성이 낮다는 작물 특성상 농가들은 판로 개척과 소비 확대라는 현실적인 고민에 직면해야 했습니다.

이러한 고민을 해결하고 단순한 농산물 생산을 넘어 마을 전체의 브랜드 가치를 높이기 위해 작년부터 시작된 것이 바로 초당옥수수를 주제로 한 마을 잔치입니다. 지난 6월 13일부터 14일까지 양일간 진행된 '옥수수처럼 달콤한 여름날의 마을잔치'는 수산리 농촌체험휴양마을의 정체성을 여실히 보여준 행사였습니다. 이번 축제는 우리가 흔히 접하는 전형적인 지역 축제와는 확연히 다른 모습을 띠었습니다. 권위적인 개막식이나 내빈 소개 같은 절차를 과감히 생략함으로써 행사의 주인공을 높은 신분의 인사가 아닌, 방문한 모든 시민과 주민으로 설정했습니다.

또한, 흔한 향토음식점 형태의 부스 대신 옥수수식당이라는 이름 아래 초당옥수수 치즈 전, 옥수수 지름떡, 버터 치즈 옥수수와 같은 창의적인 주전부리를 선보이며 방문객들의 입맛을 사로잡았습니다. 행사장 또한 특정 구역에 국한되지 않고 마을 전체로 확장되어, 방문객들이 돌담과 올레길을 따라 마을 곳곳을 누비며 제주의 고유한 정취를 느낄 수 있도록 구성되었습니다. 특히 이번 잔치에서 돋보였던 것은 전 세대를 아우르는 체험형 프로그램들이었습니다.

마을 한 바퀴를 돌며 미션을 수행하는 마라콘CORN과 반려견과 함께 걷는 도그콘CORN 프로그램은 현대적인 트렌드인 걷기 여행과 반려견 문화를 적절히 결합하여 큰 호응을 얻었습니다. 가장 인기가 높았던 프로그램은 단연 옥수수 밭에서 직접 작물을 수확해보는 체험이었습니다. 인터넷 사전 예약과 제주관광공사의 협조를 통해 체계적으로 운영된 이 체험은, 자녀들에게 농촌의 가치를 알려주고자 하는 젊은 부모들의 신청이 쇄도하며 성황리에 진행되었습니다.

과거의 마을 잔치가 어르신들이 중심이 되어 자리를 지키는 정적인 모습이었다면, 이번 행사는 아이들의 웃음소리와 젊은 부부들의 활기찬 움직임으로 가득 차 마치 학교 운동회와 같은 생동감이 넘쳤습니다. 방문객들은 농민들이 직접 판매하는 신선한 초당옥수수를 현지 가격으로 저렴하게 구매하며 만족감을 표했고, 시인학교가 있는 마을의 특색을 살린 옥수수 백일장과 3행시 이벤트는 문학적 감성과 재미를 동시에 잡으며 방문객들에게 특별한 추억을 선사했습니다. 수산리 마을의 이번 성공은 단순한 운이 아니라, 로컬 콘텐츠의 전략적 브랜딩이 가져온 결과라고 볼 수 있습니다.

약 800여 세대, 1700여 명이 거주하는 수산리에 이틀간 주민 수를 훨씬 상회하는 인파가 몰린 것은 매우 이례적인 일입니다. 마을에서 72년을 사셨다는 이장님이 평생 처음 보는 광경이라며 감탄할 정도로 이번 행사는 마을에 엄청난 파급효과를 가져왔습니다. 이는 농림축산식품부의 지역단위 농촌관광사업과 제주관광공사의 카름스테이 사업이 유기적으로 결합된 모델이었습니다. 카름스테이는 제주의 작은 거주지를 뜻하는 카름과 스테이의 합성어로, 마을이 가진 자연, 문화, 역사 자원을 발굴해 체류형 관광으로 연결하는 프로젝트입니다.

전담 크리에이터와의 협업을 통해 마을 내부의 시각에 외부의 시장성 있는 시각을 덧입힘으로써, 단순한 농산물을 마을을 기억하게 만드는 강력한 콘텐츠로 승화시킨 것입니다. 물론 많은 지역 축제가 행정의 주도로 용역사에 의해 기획되어 마을 주민들이 방관자가 되는 경우가 많지만, 수산리는 좋은 기획안을 바탕으로 주민들이 직접 참여하고 실행하며 자신감을 얻었다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 형식과 의전, 출연자와 관객의 구분을 없애고 모두가 주인공이 되는 마을 잔치를 통해 수산리는 초당옥수수가 단순한 먹거리를 넘어 마을을 젊게 만들고 정체성을 확립하는 매개체가 될 수 있음을 증명했습니다.

외부의 시각으로 포장된 시장성과 내부의 진정성이 만났을 때 발생하는 시너지는 로컬 브랜딩의 정석을 보여주었습니다. 이번 잔치는 수산리라는 작은 마을이 가진 잠재력을 확인하는 자리였으며, 앞으로도 이러한 지속 가능한 마을 공동체 모델이 제주 전역으로 확산되어 농촌 지역의 새로운 성장 동력이 되기를 기대하게 합니다





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